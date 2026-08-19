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पुण्यात हल्ला झालेल्या इन्फ्लुएन्सरवरचे रक्त धुवून टाकले; रीलस्टार माधवी कुंभारला मदत करणाऱ्याचे नाव जाणून पोलिस शॉक

पुण्यातील रीलस्टार माधवी कुंभारला मदत करणाऱ्या  कॅफे मालकासह दोघांना अटक करण्यात आली आहे. हल्ला झालेल्या इन्फ्लुएन्सरवरचे रक्त धुवून टाकल्याचा आरोप केला जात आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 19, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:26 PM IST
पुण्यात हल्ला झालेल्या इन्फ्लुएन्सरवरचे रक्त धुवून टाकले; रीलस्टार माधवी कुंभारला मदत करणाऱ्याचे नाव जाणून पोलिस शॉक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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