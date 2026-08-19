/पुण्यात हल्ला झालेल्या इन्फ्लुएन्सरवरचे रक्त धुवून टाकले; रीलस्टार माधवी कुंभारला मदत करणाऱ्याचे नाव जाणून पोलिस शॉक

पुणे : शहरातील मध्यवर्ती डेक्कन जिमखाना भागातील शिरोळे रस्ता परिसरात असलेल्या फ्लाईंग जिप्सी हॉटेलच्या मालकासह दोघांना डेक्कन पोलिसांनी अटक केली आहे रीलस्टार तरुणाच्या खुनाचा प्रयत्न करण्याच्या घटनेनंतर संबंधित हाॅटेल मालकांनी सांडलेले रक्त धुवून टाकल्याचे पोलीस तपासात उघडकीस आले. हेमंत पाटील आणि प्रेम पाटील अशी अटक केलेल्या कॅफे मालकांची नावे आहेत. त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे.
डेक्कन जिमखाना भागातील शिरोळे रस्ता परिसरात असलेल्या एका हाॅटेलच्या आवारात रीलस्टार तरुणाच्या खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दोन तरुणींसह ७ जणांना अटक करण्यात आली. तसेच, अल्पवयीनाला ताब्यात घेण्यात आले. याघटनेची गंभीर दखल डेक्कन पोलिसांनी घेतली आहे. नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्याजवळ (फर्ग्युसन रस्ता) असलेल्या संबंधित फ्लाईंग जिप्सी हाॅटेलविरुद्ध स्थानिक नागरिकांनी वेळोवेळी तक्रारी दिल्या होत्या. मध्यरात्री आरडाओरडा, तरुणांकडून मद्यप्राशन करुन गोंधळ घालण्याचे प्रकार या भागात घडले होते. याभागातील स्थानिकांनी पोलिसांनी चित्रफीत दिली होती. बंगल्याच्या आवारात हाॅटेल सुरू करुन महापालिकेच्या नियमावलीचे उल्लंघन करणे, मध्यरात्रीपर्यंत हाॅटेल सुरू ठेवणे,
रात्रपाळीत गस्त घालणाऱ्या पोलिसांनी कारवाई केल्यास दाद न देणे, अरेरावी करणे असे प्रकार संबंधित हाॅटेल चालकाने केले आहेत. यापूर्वी हाॅटेल मालकासह व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हे दाखल केले होते. कारवाईला न जुमणाऱ्या हाॅटेल चालकाविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येणार आहे’, असे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी सांगितले. याप्रकरणातील जखमी तरुण आणि एक तरुणी हे दोघे ‘रीलस्टार’ आहेत. साताऱ्यातील कासपठार येथे मोटार पुढे नेण्याच्या कारणावरून (ओव्हरटेक) त्यांच्यात वाद झाला होता. गेले वर्षभर त्यांच्यात वाद सुरू होते. १५ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री या प्रकरणात जखमी झालेला तरुण डेक्कन जिमखाना भागातील हाॅटेलमध्ये आला होता. त्यावेळी रीलस्टार तरुणीने साथीदारांना बोलावून घेतले. तरुणाला मारहाण करण्यात आली. तसेच, एकाने तरुणाच्या डोक्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केले. या प्रकरणी सात जणांना अटक करण्यात आली असून, अल्पवयीनाला ताब्यात घेण्यात आले आहे.
फ्लाईंग जिप्सीमधे रिल्स स्टारवर कोयत्याने वार झाल्यानंतर हाँटेलचे मालक हेमंत पाटील आणि प्रेम पाटील यांनी कँफेमधे घटनास्थळी सांडलेले रक्त पाण्याने धुतल्याचे पोलीस तपासात उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी दोघांना डेक्कन पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांना आज न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.