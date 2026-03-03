English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  सामान्यांपासून IT कर्मचाऱ्यांपर्यंत सारे होणार खुश; पुण्याचा कायापालट मार्गस्थ; कोणत्या परिसराचं रुपडं पालटणार?

सामान्यांपासून IT कर्मचाऱ्यांपर्यंत सारे होणार खुश; पुण्याचा कायापालट 'मार्गस्थ'; कोणत्या परिसराचं रुपडं पालटणार?

Pune News : दिल्लीप्रमाणंच थेट पुण्यातही विमानतळावरून मेट्रो स्थानक पायीच गाठता येणार? काय आहे योजना, कसा आहे प्रकल्प? पुण्यात साकारला जातोय महत्त्वाकांक्षी मार्ग, खुद्द मुरलीधर मोहोळ यांनीच दिली याबाबतची माहिती   

सायली पाटील | Updated: Mar 3, 2026, 09:03 PM IST
Pune News : पुण्यात मागील काही वर्षांमध्ये झालेले बदल पाहिल्यास देशात आलेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीया पुण्यानं खऱ्या अर्थानं अनुभवलं असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. जागतिक दर्जाच्या आणि तितक्याच ख्यातीच्या अनेक बड्या कंपन्यांची कार्यालयं या पुण्यात उभी राहिली. अनेकांचीच पावलं इथं असणाऱ्या या कार्यालयांकडे वळली आणि नोकरीच्या निमित्तानं देशाच्या विविध राज्यांसह अगदी मुंबईतूनही पुण्यात जाणाऱ्यांची संख्या वाढली. पुण्याच्या या विकासाला वेग मिळाला तो म्हणते तेथील पायाभूत सुविधांमुळं. मग ते पुण्यातील उड्डाणपूल असो किंवा इथं सुरू झालेली मेट्रो सेवा, जी आता आणखी एका नव्या टप्प्यावर आली आहे. 

विमानतळाला मिळणार मेट्रोची जोडणी?

पुण्यातील लोहगाव इथं असणारा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मेट्रोने जोडला जाणं गरजेचं असून, त्यासाठीच्या चर्चांमध्ये आता सहा विविध मार्गांवर व्यावहारिक मार्ग अंतिम करण्यात आला असल्याची माहिती देत विमानतळ थेट मेट्रो मार्गाने जोडलं जाणार असल्याची ग्वाही पुण्याचे खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली. "​पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खंबीर पाठिंब्यासह  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्षम  नेतृत्वाखाली पुण्याच्या सर्वांगीण विकासासााठी विविध पातळ्यांवर विकासकामं आणि प्रकल्प वेगाने सुरू असून या प्रकल्पांना गती देत ते लवकर पूर्ण करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष कटिबद्ध आहे", असं वक्तव्य मोहोळ यांनी केलं. 

मेट्रो प्रकल्पांवर भर 

खडकवासला ते हिंजवडी या मेट्रो मार्गासाठी विस्तृत प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती मोहोळ यांनी दिली. शहर आणि परिसरातील विकासकामांसह विविध प्रकल्पांसंदर्भात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत त्यांनी बैठका घेत माहिती मिळवली. पुणे आणि परिसरात सुरू असणारे विकासप्रकल्प निर्धारित वेळेसह दर्जेदारपणे पूर्ण करण्याच्या सूचना करत त्यांनी पुणे शहराच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या  16 विकासप्रकल्प आणि कामांसंदर्भात चर्चा केली. 

कोणत्या मेट्रो प्रकल्पांची कामं सुरू होण्याच्या मार्गावर? 

‘पीएमआरडीए’च्या माध्यमातून साकारलेल्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गाचं काम 94 टक्के पूर्ण झालं असून या मार्गावरील 23 पैकी 13 स्थानकांचं काम एप्रिलअखेर पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. तर, वनाज ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली या मेट्रो मार्गांची कामं लवकरच सुरू होणार आहेत. 

पुण्यातील कोणत्या भागाचा होणार कायापालट? 

पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या येरवडा कारागृह ते विमानतळ आणि कल्याणीनगर ते विमानतळ या रस्त्यांच्या विस्तारीकरणासह त्यांच्या सौंदर्यीकरणावर भर दिला जाईल. विशेष म्हणजे आवश्यकतेनुसार त्यासाठी भूसंपादनही केलं जाणार असून, पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीच्याही विस्तारीकरणासाठी विमानतळाभोवती पर्यायी रस्ता तयार करण्यासंदर्भातील चर्चा मोहोळ यांच्या उपस्थितीत झाली. 

राष्ट्रीय नदीसंवर्धन प्रकल्पांतर्गत नदीसुधार आणि नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पच्या कामाचाही आढावा घेत त्यांनी येथील कामं वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. तर, समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाणी साठवणूक टाक्यांसह जलवाहिन्यांचं तसेच मीटर बसवण्याचं कामही त्यांनी लक्षात आणून दिलं. पुण्यातील प्रदूषणाचा विषयही त्यांच्याकडून निसटला नसून, त्यासाठी योग्य उपाययोजना तातडीने राबवत शहरातील पदपथ अतिक्रमण मुक्त करण्याच्या सूचना त्यांनी जारी केल्या. 

