English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • पुण्यातचं छोट्याशा तालुक्यात महाराष्ट्रातील दुसरं मोठ शैक्षणिक हब; देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी इथं शिक्षणासाठी येतात

पुण्यातचं छोट्याशा तालुक्यात महाराष्ट्रातील दुसरं मोठ शैक्षणिक हब; देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी इथं शिक्षणासाठी येतात

मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, शारदानगर, विद्या प्रतिष्ठान अशा विविध शैक्षणिक संकुलांमध्ये लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 28, 2025, 10:44 PM IST
पुण्यातचं छोट्याशा तालुक्यात महाराष्ट्रातील दुसरं मोठ शैक्षणिक हब; देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी इथं शिक्षणासाठी येतात

Baramati AI center : पुणे हे विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. जगभरातील अनेक मोठ्या शैक्षणिक संस्थांचे केंद्र पुण्यात आहेत. याच पुण्यात छोट्याशा तालुक्यात महाराष्ट्रातील दुसरं मोठ शैक्षणिक हब आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी इथं शिक्षणासाठी येतात. हे शैक्षणिक हब पवारांच्या बारामतीत आहे. आता बारामतीत शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरु करण्यात आले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बारामतीत विद्या प्रतिष्ठानच्या ‘शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ या अत्याधुनिक एआय सेंटरच्या उद्घाटन झाले. बारामतीत शरद पवार , अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे हे तिघे गौतम अदानींसोबत एका कार्यक्रमासाठी एकत्र आले.. बारामतीत शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसचं उद्योगपती गौतम अदानी यांनी उदघाटन केलं..आमदार रोहित पवार यांनी यावेळी अदानी यांच्या कारचे सारथ्य केले. अजित पवारांनी यावेळी बारामतीच्या शैक्षणिक हबची माहिती दिली. 

1972  च्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आणि कृषी क्षेत्राला बळ देण्यासाठी ‘कृषी विकास प्रतिष्ठान’ आणि ‘विद्या प्रतिष्ठान’ या संस्थांची स्थापना झाली. त्या काळी लिहिता-वाचता येणं म्हणजे साक्षरता समजली जायची; मात्र आगामी काळात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं (Al) शिक्षण घेतलेला विद्यार्थीच खऱ्या अर्थानं साक्षर मानला जाईल, अशी गरज निर्माण झाली आहे.
ही काळाची गरज ओळखून विद्या प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे दर्जेदार शिक्षण देण्याचं काम सातत्यानं सुरू आहे. आज विद्या प्रतिष्ठान शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या अत्याधुनिक केंद्राच्या माध्यमातून त्या कार्यात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. ग्रामीण भागातील मुला-मुलींना नव्या युगातील संधी उपलब्ध करून देणारं हे केंद्र खऱ्या अर्थानं भविष्याची दारं उघडणारं आहे.

बारामतीच्या वैभवात भर घालणारी प्रत्येक गोष्ट करताना त्याचा लाभ तमाम बारामतीकरांना झाला पाहिजे, हीच आमची कायम भूमिका राहिली आहे. नव्या युगातील आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, AI, संशोधन आणि कौशल्य विकास यांचा योग्य संगम घडवण्याचं काम आज देशभरात सुरू आहे. या प्रवाहात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी, यासाठी विद्या प्रतिष्ठाननं देशात एक ठोस आणि दिशादर्शक पाऊल उचललं आहे.

बारामतीत मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, शारदानगर, विद्या प्रतिष्ठान अशा विविध शैक्षणिक संकुलांमध्ये एक लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सध्या उपलब्ध सुविधांमुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी बारामतीत शिक्षणासाठी येत आहेत. पुण्यानंतर ग्रामीण भागात बारामती हे एक शैक्षणिक हब म्हणून आकार घेत आहे.
याच वाटचालीत नर्सिंग कॉलेजला मंजुरी मिळाली असून इमारतीचा आराखडाही मंजूर करण्यात आला आहे. त्याच परिसरात भविष्यात कॅन्सर हॉस्पिटल उभारण्याचा मानस आहे. बारामतीचा नावलौकिक वाढवणारी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचं भविष्य उज्ज्वल करणारी ही वाटचाल अधिक वेगानं पुढे नेण्याचा आमचा संकल्प आहे असा विश्वास अजित पवारांनी वक्त केला. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Pune is the second largest educational hub in Maharashtrasmall talukabaramatiSharad Pawar Center of Excellence in Artificial Intelligence launchedबारामती

इतर बातम्या

मुंबईत राष्ट्रवादीकडून कुख्यात गुन्हेगाराला उमेदवारी, अजित...

मुंबई बातम्या