Marathi News
कॅन्सर झाला म्हणून कर्मचाऱ्याला कामावरुन काढलं, पुण्यातल्या प्रसिद्ध आयटी कंपनीकडून संतापजनक प्रकार!

Pune News: वर्षाच्या सुरुवातीला कंपनीने सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य तपासणी आयोजित केली होती. त्यात संतोष पाटोळे यांना थायरॉइड ग्रंथीतील कॅन्सरचे निदान झाले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 10, 2025, 06:54 PM IST
संतोष पाटील

Pune News: संस्कृतीचं माहेरघर आणि आयटी हब अशी ओळख असलेल्या पुणे शहरातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. एखादा कर्मचाऱ्याला आजार झाल्यास कंपनीकडून त्यांना रजा मंजूर करणे, सहाय्य करणे अपेक्षित असते. पण पुण्यातील एका आयटी कंपनीकडून माणुसकीला काळीमा फासणारा प्रकार घडलाय. आपल्या कर्मचाऱ्याला कर्करोगाची लागण झाल्यावर त्याला तात्काळ नोकरीतून काढून टाकण्यात आलं. काय नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

आरोग्य तपासणीत कॅन्सर

वर्षाच्या सुरुवातीला कंपनीने सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य तपासणी आयोजित केली होती. त्यात संतोष पाटोळे यांना थायरॉइड ग्रंथीतील कॅन्सरचे निदान झाले. ही बातमी समोर येताच त्यांनी मे आणि जून महिन्यात शस्त्रक्रिया आणि उपचारांसाठी रजा घेतली. सुरुवातीला कंपनीने त्यांचा खर्च उचलला, पण नंतर सर्व काही बदलले. डॉक्टरांनी जुलै महिन्यात त्यांना ड्युटीसाठी परवानगी दिली होती.

अचानक नोटीशीद्वारे नोकरीतून काढले

जुलै महिन्यात कामावर परतण्याच्या तयारीत असताना, 23 जुलै रोजी कंपनीने संतोष यांना नोटीस पाठवली. त्यात नोकरी संपुष्टात आल्याचा उल्लेख होता. एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये संतोष यांच्या निर्णयामुळे दोन ते तीन कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते, असा कंपनीचा दावा आहे. पण हा प्रोजेक्ट अजून सुरूही झाला नव्हता, म्हणून हा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे, असे संतोष यांचे म्हणणे आहे. 

उपचार खर्च आणि मानसिक ताण

नोकरी गेल्याने संतोष यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले. कंपनीने पुढील वैद्यकीय उपचारांचा खर्च बंद केला, ज्यामुळे रुग्णालयातील खर्च त्यांच्या खांद्यावर पडला. कर्करोगासारख्या भयानक आजारात ते आधीच त्रस्त होते, आता पैशाची चिंता जोडली गेली. त्यांच्या कुटुंबावरही मोठा ओझा पडला असा. या घटनेमुळे त्यांची मानसिक स्थिती आणखी खराब झाली. 

कंपनीची शांतता आणि मागण्या

हे प्रकरण समोर आल्यानंतर माध्यमांनी कंपनीच्या व्यवस्थापनाकडून स्पष्टीकरण मागितले. पण तरीही कंपनीने काहीच उत्तर दिले नाही. या प्रकरणाने आयटी क्षेत्रातील कामगारांच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संतोष यांनी श्रम विभाग आणि मानवाधिकार संस्थांकडे न्याय मागितला आहे. या घटनेमुळे कर्मचारी हक्कांसाठी मोठी चळवळ उभी राहण्याची शक्यता आहे. 

FAQ

१. संतोष पाटोले यांना कंपनीने नोकरीतून का काढले?

उत्तर: कंपनीने असा दावा केला की, संतोष यांनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे प्रकल्पात २-३ कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता होती. मात्र संतोष यांचे म्हणणे आहे की तो प्रकल्प अजून सुरूही झाला नव्हता, त्यामुळे हा आरोप पूर्णपणे खोटा आहे. कर्करोगाचे निदान झाल्यावर लगेच नोकरी काढणे हा खरा कारण असल्याचे त्यांचे मत आहे.

२. कंपनीने संतोष यांच्या उपचाराचा खर्च का बंद केला?

उत्तर: मे-जूनमध्ये शस्त्रक्रिया व उपचारांच्या वेळी कंपनीने सुरुवातीला वैद्यकीय खर्च उचलला होता. पण जुलैमध्ये नोकरी संपवल्याची नोटीस दिल्यानंतर कंपनीने पुढील सर्व वैद्यकीय खर्च आणि विमा सुविधा बंद केल्या. त्यामुळे रुग्णालयाचे लाखो रुपयांचे संतोष यांना स्वतः भरावे लागत आहेत.

३. संतोष पाटोले आता काय करत आहेत आणि त्यांची मुख्य मागणी काय आहे?

उत्तर: संतोष यांनी पुण्यात कंपनीसमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. त्यांची मुख्य मागणी आहे – नोकरी परत मिळावी किंवा कर्करोगाचा पूर्ण उपचार होईपर्यंत वैद्यकीय खर्च व पगार कंपनीने द्यावा. तसेच खोट्या आरोपांमुळे झालेल्या मानहानीची भरपाई मिळावी. ते श्रम आयुक्तालय, मानवाधिकार आयोग आणि कायद्याच्या मदतीने न्याय मागत आहेत.

