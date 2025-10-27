English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुण्यातील जैन बोर्डिंग ट्रस्ट जागेच्या व्यवहार रद्द, पण बिल्डरने मेलमध्ये नेमकं काय म्हटलंय?

Pune Jain Boarding Case: पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन विक्री व्यवहार बिल्डरनं स्वत:हून रद्द केलाय. गोखले बिल्डरने जमीन व्यवहार रद्द करत असल्याचा मेल जैन बोर्डिंग ट्रस्टला पाठवलाय, मात्र, जो पर्यंत व्यवहार पूर्णपणे रद्द होत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचं राजू शेट्टींनी म्हटलंय, तर हा व्यवहार रद्द झाल्याचं श्रेय धंगेकरांनी शिंदेंना दिलंय. तर दुसरीकडे बिल्डरने व्यवहार रद्द करण्याचा मेल पाठवल्यानंतरही जैन मुनींनी एक मोठा इशारा दिलाय.. पाहूयात

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 27, 2025, 10:46 PM IST
Pune Jain Boarding Case: मागील अनेक दिवसांपासून वादग्रस्त ठरलेल्या जैन बोर्डिंग जमीनचा व्यवहार अखेर रद्द झालाय. शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते रवींद्र धंगेकरांनी या जैन बोर्डिंगचा मुद्दा उचलून धरला होता. मात्र, विशाल गोखले या बिल्डरनं ही बोर्डिंग खरेदी केली होती त्यांनी या व्यवहारातून माघार घेतली आणि या वादावर पडदा टाकला.. यासंदर्भातला एक मेल बिल्डर गोखले यांनी बोर्डिंग ट्रस्टला पाठवलाय.

बिल्डर गोखलेंच्या ईमेलमध्ये काय?

जैन बोर्डिंग ट्रस्टसोबतचा जागेचा व्यवहार रद्द करत आहोत, जैन धर्मियांच्या भावना दुखवायच्या नव्हत्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून बांधकाम उद्योग क्षेत्रात सगळे व्यवहार पारदर्शक आणि नैतिकतेच्या आधारावर केल्या. नैतिकतेच्या मुद्द्यावर व्यवहारातून बाहेर पडत आहोत या व्यवहारामुळे माझी बदनामी झाली

या प्रकरणात रवींद्र धंगेकर आणि राजू शेट्टी यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. ऐन दिवाळीत धंगेकरांनी आरोपांचे बॉम्ब फोडत मोहोळांवर निशाणा साधला. तर राजू शेट्टी देखील रस्त्यावर उतरले होते. बोर्डिंगचं प्रकरण निकाली लागल्यानंतर धंगेकरांनी याचं श्रेय एकनाथ शिंदेंना दिलंय. तर राजू शेट्टींनी व्यवहार रद्द झाल्यानंतरही गंभीर इशारा दिलाय..

गोखले बिल्डरनं व्यवहार रद्द केल्याचा मेल पाठवल्यानंतरही जैन मूनी अस्वस्थ आहेत. व्यवहार पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केलीय. अन्यथा उपोषणाला बसू असा इशारा देखील जैन मुनींकडून देण्यात आलाय.

तर दुसरीकडे या जैन बोर्डिंग प्रकरणात पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आरोप सुरूच आहेत. या प्रकरणात मोहोळ यांचा हात असून त्यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळांनी केलीय. तर दोषींवर कारवाई करण्याचं आश्वासन मंत्री पंकज भोयर यांच्याकडून देण्यात आलंय..

जैन बोर्डिंग जमीनीचा व्यवहार रद्द झाल्यानंतर संजय राऊतांनी याचं श्रेय जैन बांधव आणि पुण्याच्या जनतेला दिलंय. तर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी देखील व्यवहार रद्द झाल्यानंतर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिलीय.

जैन बोर्डिंग व्यवहार प्रकरणातील 230 कोटी रुपये धर्मादाय आयुक्तांनी गोठवलेत. प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ट्रस्टीला 230 कोटी रुपये काढता येणार नाही असे निर्देश धर्मादाय आयुक्तांनी दिले आहेत, मात्र बिल्डरनं हे पैसे जैन बोर्डिंगला देऊन टाकावेत असं आवाहन रवींद्र धंगेकरांनी केलंय.

या प्रकरणात आवाज उठल्यानंतर मला पक्षातून काढून टाकणार अशी चर्चा होती. मात्र, शिंदेंनी मला कोणतीही तंबी दिली नव्हती, उलट ते माझ्या पाठिशी होते असा खुलासा धंगेकरांनी केलाय..

जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार प्रकरणावरून राज्यात चांगलंच वातावरण तापलं होतं. मात्र, अखेर या बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द झालाय. गोखले बिल्डरनं मेल पाठवून व्यवहार रद्द केल्याचं सांगितलं, मात्र पुन्हा ट्रस्टच्या नावावर बोर्डिंग करण्यास किती वेळ लागणार? कागदोपत्री व्यवहार पूर्णपणे रद्द कधी होणार याकडे आता लक्ष लागलंय.

