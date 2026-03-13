English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • पुणे - भररस्त्यावर पडला रक्ताचा सडा, आधी विद्यार्थीनीवर कोयत्याने हल्ला नंतर धक्कादायक कृत्य, एका दुचाकीमुळे सगळंच झालं उघड

पुणे - भररस्त्यावर पडला रक्ताचा सडा, आधी विद्यार्थीनीवर कोयत्याने हल्ला नंतर धक्कादायक कृत्य, एका दुचाकीमुळे सगळंच झालं उघड

Pune Crime News: पुण्यात पुन्हा एकदा हादरवणारी घटना घडली आहे. याठिकाणी तरुणाने भररस्त्यावर कॉलेजच्या विद्यार्थीनीवर धारदार शस्त्राने हल्ला केला. पुढे काय घडलं? सविस्तर जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Mar 13, 2026, 01:35 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Pune Police: पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात एकतर्फी प्रेमातून घडलेल्या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. महाविद्यालयात जाण्यासाठी निघालेल्या एका विद्यार्थिनीवर तरुणाने कोयत्याने हल्ला केल्याची घटना समोर आली. या हल्ल्यात तरुणी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हल्ल्यानंतर आरोपी तरुण घटनास्थळावरून पसार झाला होता. मात्र काही वेळानंतर त्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे उघड झाले. या प्रकारामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

एकतर्फी प्रेमातून संताप

मिळालेल्या माहितीनुसार, महेश डामसे असे आरोपी तरुणाचे नाव आहे. महेशला एका तरुणीवर प्रेम होते. मात्र संबंधित तरुणीने त्याच्या लग्नाच्या प्रस्तावाला नकार दिला होता. या गोष्टीचा राग मनात धरून महेशने टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समोर येत आहे.

ही तरुणी जुन्नरमधील एका वसतिगृहात राहत होती आणि रोजप्रमाणे ती महाविद्यालयात जाण्यासाठी सकाळी बाहेर पडली होती. त्याच वेळी महेशने तिचा पाठलाग करत तिला गाठले आणि अचानक कोयत्याने तिच्यावर हल्ला केला.

तरुणीच्या डोक्यात कोयता हाणला

ही घटना सरकारी रुग्णालयाच्या मागील परिसरात घडल्याचे सांगितले जात आहे. महेशने तरुणीच्या डोक्यावर आणि चेहऱ्यावर वारंवार कोयत्याने वार केले. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे परिसरात एकच गोंधळ उडाला.

घटनेनंतर जखमी अवस्थेत असलेल्या तरुणीला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांकडून तिच्यावर उपचार सुरू असून तिची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मिळत आहे.

'त्या' दुचाकीमुळे उलगडलं गुढ

दरम्यान, हल्ल्यानंतर महेश घटनास्थळावरून पळून गेला होता. या प्रकरणाची माहिती मिळताच जुन्नर पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला.

पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार महेश घटनास्थळावरून निघाल्यानंतर एका टेकडीच्या दिशेने गेल्याचे दिसून आले होते.

 टेकडीवर मृतदेह सापडला

आज सकाळी पोलिसांना एका टेकडीवर महेशची गाडी आढळून आली. त्यानंतर पोलिसांनी त्या परिसरात शोधमोहीम सुरू केली. काही वेळानंतर एका झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत महेशचा मृतदेह आढळून आला.

सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तो त्या परिसरात एकटाच गेल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे प्राथमिक तपासात ही आत्महत्या असल्याचे पोलिसांना वाटत आहे. दरम्यान, या धक्कादायक घटनेमुळे जुन्नर तालुक्यात खळबळ माजली असून विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

