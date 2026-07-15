/तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईनंतर दूध साठेबाजीत लक्षणीय घट, पुण्यातील प्रसिद्ध दूध उत्पादक संघाचा मोठा निर्णय; ग्राहकांवर काय परिणाम?

आयएएस तुकाराम मुंढेंनी एफडीएचा कार्यभाग स्वीकारल्यानंतर दुधात भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. भेसळ कमी झाल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा झालाय. त्यांना आपल्या मेहनतीचा चांगला मोबादला मिळायला सुरुवात झालीय. तुकाराम मुंढेंच्या धडाकेबाज कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या कात्रज डेअरीने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गायीच्या दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर 1 रुपयांची वाढ करण्यात आली असून हा सुधारित दर तत्काळ लागू करण्यात आला आहे. राज्यातील दूध संकलनात झालेली घट, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि शेतकऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण मागण्या लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे हजारो दूध उत्पादकांना थेट आर्थिक फायदा होणार असून ग्रामीण भागातील दुग्ध व्यवसायाला काही प्रमाणात बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अलीकडच्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातील अनेक भागांत दूध संकलनात लक्षणीय घट झाल्याचे चित्र आहे. यामागे अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) दूध भेसळीविरोधात सुरू केलेल्या कठोर कारवायांचा परिणाम असल्याचे दुग्ध क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. निकृष्ट किंवा भेसळयुक्त दूध बाजारात येण्यास आळा बसल्याने अधिकृत डेअऱ्यांकडे येणाऱ्या दुधाच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. परिणामी गुणवत्तापूर्ण दूध मिळावे आणि उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी खरेदी दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर दूध भेसळ रोखण्यासाठी व्यापक मोहीम सुरू केली आहे. दूध उत्पादन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विक्री साखळीतील विविध ठिकाणी तपासण्या, छापे आणि नियमांची अंमलबजावणी अधिक कठोर करण्यात आली आहे. या मोहिमेमुळे बनावट किंवा निकृष्ट दूध पुरवठ्यावर आळा बसत असून, बाजारात शुद्ध दूध उपलब्ध करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर कात्रज डेअरीचा दरवाढीचा निर्णय दुग्ध व्यवसायातील बदलत्या परिस्थितीशी संबंधित मानला जात आहे.
दूध उत्पादनासाठी पशुखाद्य, औषधे, वीज, मजुरी आणि देखभाल खर्च सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी अनेक दिवसांपासून खरेदी दर वाढवण्याची मागणी करत होते. प्रतिलिटर 1 रुपयांची वाढ मोठी वाटत नसली तरी दररोज मोठ्या प्रमाणात दूध विकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात यामुळे चांगली वाढ होऊ शकते. तसेच दर्जेदार आणि शुद्ध दूध पुरवणाऱ्या उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळून गुणवत्तेवर भर देण्यास मदत होईल.
सध्या हा निर्णय फक्त दूध खरेदी दराशी संबंधित असून किरकोळ विक्री दरात तत्काळ कोणताही बदल जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र भविष्यात दूध उपलब्धता, बाजारातील मागणी आणि प्रक्रिया खर्च यानुसार विक्री दरात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुग्ध व्यवसायातील तज्ज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणे आणि ग्राहकांना दर्जेदार दूध उपलब्ध होणे या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.
राज्यात दूध भेसळीविरोधातील कठोर कारवाई आणि गुणवत्तापूर्ण दूध संकलनाला प्रोत्साहन या दोन घडामोडी एकाच वेळी सुरू आहेत. त्यामुळे अधिकृत डेअऱ्यांना शुद्ध दूध मिळवण्यासाठी स्पर्धात्मक दर द्यावे लागत आहेत. कात्रज डेअरीचा निर्णय हा केवळ दरवाढ नसून गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि शेतकरी हित यांना प्राधान्य देणारे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. पुढील काळात इतर दूध संघही बाजारातील परिस्थितीनुसार अशाच प्रकारचे निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.