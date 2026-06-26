/केतन अग्रवाल प्रकरणाला भलतंच वळण! सियाने ढकललं नाही तर तिला...; पोलिसांकडून नव्या अँगलने तपास सुरु

पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात रोज नवनवे खुलासे होत असून, आता एक भलताच ट्विस्ट आला आहे. केतनची हत्या करण्यासाठी सियाला तिचा प्रियकर चेतन चौधरी ब्लॅकमेल करत होता का? यासंदर्भात पोलीस तपास करत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चेतनने सियाला ब्लॅकमेल करण्यासाठी त्यांच्या रेकॉर्ड केलेल्या कॉल्सचा आणि प्रायव्हेट मेसेजचा वापर केला होता का? तसंच हत्येच्या कटात सहभागी न झाल्यास त्यांचं नातं अग्रवाल कुटुंबासमोर उघड करण्याची धमकी दिली होती का? याचा तपास सुरू आहे.
मे महिन्यात केतनच्या हत्येचा पहिला प्रयत्न करण्यात आला होता. सियाचा यातील सहभागाचा खुलासा करण्याची धमकी देऊन चेतनने खुनाच्या कटात सामील राहण्यास तिला भाग पाडलं होतं का? याचा पोलीस तपास करत आहेत. यासाठी डिजिटल पुराव्यांची पडताळणी केली जात आहे.
तसंच चेतनची मूळ योजना सियासोबत पळून जाण्याची होती. मात्र केतनची हत्या करण्याचा निर्णय केवळ अग्रवाल कुटुंबाची अफाट संपत्ती आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यामुळेच घेतला गेला होता का? यासंदर्भात पोलीस तपास करत आहेत. याशिवाय यामध्ये काही आर्थिक बाजू होती का? याची माहिती घेण्यासाठी पोलीस सियाची बँक खातीही तपासत आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिया चेतनला पाठत ठेवण्यासाठी करावा लागणार प्रवास, कपडे आणि हत्येच्या प्रयत्नांशी संबंधित गोष्टींसाठी पैसे पुरवत होती का? याचा तपास पोलीस करत आहेत. मे महिन्यात झालेला हत्येचा प्रयत्न फसला होता याची माहिती वापरून चेतनने सियाकडे मोठ्या रकमेची मागणी केली होती का? आणि केतनसोबत लग्न मोडल्यास सियाने त्याला महिन्याला ठराविक पैसा किंवा एकरकमी रक्कम देण्याचं आश्वासन दिलं होतं का, याचीही पडताळणी केली जात आहे.
18 जून रोजी हत्या करण्यापूर्वी आपला आणि केतनचा पाठलाग करताना चेतनला येणारा खर्च भागवण्यासाठी सियाने काही रोख रक्कम काढली होती का? याचा तपास फॉरेन्सिक टीम करत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सिया आणि केतन यांनी फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्या साखरपुड्याची घोषणा केली होती. नोव्हेंबरमध्ये त्यांचा भव्य विवाहसोहळा होणार होता. त्यांच्या कुटुंबीयांनी जयपूरमधील एक राजवाडा 17 कोटी रुपयांना बुक केला होता आणि पाहुण्यांच्या प्रवासासाठी दोन खासगी विमानांची व्यवस्थाही केली होती. मात्र त्याआधीच सिया आणि तिचा प्रियकर चेतन यांनी केतनला लोहगडावरुन ढकलून हत्या केली.
14 जून रोजी सिया केतनला किल्ल्यावर घेऊन गेली होती आणि तिने त्याला दरीत ढकललेही होतेय परंतु कड्याच्या बाजूला असलेल्या एका झुडपाला पकडल्यामुळे तो बचावला. आपला गुन्हा लपवण्यासाठी, सियाने तिथे साप दिसल्याचे खोटे सांगून आरडाओरडा केला आणि लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी केतनला मिठी मारली. त्यानंतर तिने त्याला पुन्हा एकदा किल्ल्यावर जाण्यासाठी तयार केलं. पण यावेळी तिने आपल्या प्रियकरालाही तिथे बोलावलं तिथे त्या दोघांनी मिळून केतनला दरीत ढकलले, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला.
जर ही योजना फसली असती तर त्यांच्याकडे प्लॅन सी देखील होता. सुरुवातील ही दुर्घटना वाटत होती, मात्र नंतर हत्या असल्याचं उघड झालं. केतनच्या मृत्यूनंतर सियाच्या चेहऱ्यावर काहीच दु:ख दिसत नसल्याने पोलिसांनी संशय आला होता. अखेर पोलिसांनी चेतन आणि सिया यांना अटक केली, ज्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे.