पुण्यात लपलेत दहशतवादी? मध्यरात्रीपासून सर्च ऑपरेशन; 300 हून अधिक पोलीस अन्...

Pune Kondhwa Search Operation: पुण्यात पुन्हा दहशतवादी लपल्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे मध्यरात्रीपासूनच पुण्यामध्ये दहशतवादीविरोधी पथकाने सर्च ऑपरेशन सुरु केलं आहे. मागील अनेक तासांपासून हे ऑपरेशन सुरु असून एटीएसकडून काही लोकांचा शोध घेतला जात असल्याची माहिती पुढे येत आहे. एटीएसच्या या सर्च ऑपरेशनच्या वृत्तामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. एटीएस आणि पुणे पोलिसांकडून 18 संशयित व्यक्तींचा शोध सुरू असून त्यातील काही जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. ताब्यात घेण्यात आलेल्या लोकांची चौकशी सुरू आहे.
पुण्यातील कोंढवा भागात मध्यरात्रीपासून जवळपास 300 पोलिसांकडून सर्च ऑपरेशन राबवले जात आहे. एटीएसचे अधिकारी व कर्मचारीही या मोहिमेमध्ये सहभागी होते. तर काही ठिकाणी एनआयएचीही मदत घेण्यात आली. पुण्यातील कोंडवा आणि पिंपरी चिंचवड परिसरात एकाच वेळी सर्च ऑपरेशन सुरू करण्यात आले आहे. अचानक येथील वेगवेगळ्या ठिकाणांवर छापे मारण्यात आले. पुणे पोलिसांच्या या कारवाईने केवळ राज्यातच नाही तर देशभरामध्ये खळबळ उडाली आहे.
कोंढवा भागातील मीठानगरसह 19 ते 25 ठिकाणी एकाच वेळी छापेमारी करण्यात आली. संशयितांच्या घरांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचं तपास यंत्रणांनी स्पष्ट केलं आहे. दहशतवादाशी संबंधित संशयितांच्या हालचालींवर माहिती मिळाल्याने ही कारवाई करण्यात आली. 2023 मध्ये याच कोंढवा भागात आयएसआयएसशी संबंधित तीन संशयितांना अटक झाली होती, ज्यात बॉम्ब तयार करण्याचे साहित्य आणि ड्रोन मटेरिअल सापडले होते. त्या प्रकरणाशी जोडलेल्या नवीन प्रकरणांमध्ये आजची छापेमारी करण्यात आल्याचे समजते. ताब्यात घेण्यात आलेल्या अनेकांचे मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत.
छापेमारीनंतर या परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली असून 500 हून अधिक पोलिस कर्मचारी तैनात केले आहेत. ही कारवाई पुण्यातील दहशतवादविरोधी मोहिमेचा भाग असल्याचे सांगितले जात आहे. पुढील तपशील चौकशीतून समोर येईल असे समजते.
पुणे शहर आणि जिल्ह्यात गेल्या काही दशकांत दहशतवादी घटनांमुळे अनेक मोठ्या मोहिमा राबवल्या गेल्यात. प्रामुख्याने इंडियन मुजाहिद्दीन (आयएम), लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आणि आयएसआयएससारख्या संघटनांशी संबंधित या कारवायांमध्ये महाराष्ट्र एटीएस, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि पुणे पोलिसांचा सहभाग असतो. अशीच कारवाई आता करण्यात आली.