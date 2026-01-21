English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pune Land Deal Case: दिग्विजय पाटील यांना कोणत्याही क्षणी अटक होणार? कोर्टाने जामीन अर्ज फेटाळला

Digvijay Patil Might Be Arrested: सरकारी जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर व्यवहारप्रकरणी दिग्विजय पाटील यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 21, 2026, 02:37 PM IST
Pune Land Deal Case: दिग्विजय पाटील यांना कोणत्याही क्षणी अटक होणार? कोर्टाने जामीन अर्ज फेटाळला

Digvijay Patil Might Be Arrested: सरकारी जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर व्यवहारप्रकरणी दिग्विजय पाटील यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. कोरेगाव पार्क मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर शासकीय जमिनीची 300 कोटी रुपयांची विक्री दाखवून 6 कोटींच्या मुद्रांक शुल्काची चोरी केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी पुण्यातील बावधन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. 

पुण्यातील बावधन पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा अंतर्गत सरकारी मालकीच्या जमिनीची बेकायदेशीर विक्रीप्रकरणी दिग्विजय पाटील यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे.  या व्यवहारात सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाल्याचे नमूद करत न्यायालयाने गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे अंतरिम अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार देण्यात आला.

त्यामुळे अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Pune Koregaon Park Land CasePune Land Caseparth pawarDigivjay Patil

इतर बातम्या

'असे पर्यटक कधीच बनू नका...', Viral Video मुळं अन...

भारत