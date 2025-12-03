Sheetal Tejwani Arrest: अटकेनंतरही शीतल तेजवानीचा तोरा कायम, पायी चालण्यास नकार; पोलिसांनी जबरदस्ती उतरवलं

Sheetal Tejwani Arrest: झी 24 तासने पुणे कोरेगाव पार्कमधील जमीन गैरव्यवहार उघड केल्यानंतर मेगा इम्पॅक्ट झाला आहे. पुणे पोलिसांनी शीतल तेजवानीला अटक केली आहे. अटकेनंतर पोलिसांनी ससून रुग्णालयात तिची वैद्यकीय तपासणी केली. यानंतर तिला पोलीस आयुक्तालयात आणण्यात आलं असता, तिचा तोरा मात्र कायम होता. पोलिसांना जबरदस्तीने तिला गाडीतून खाली उतरवावं लागलं. यानंतर तिला पोलीस आयुक्तालयात चालत नेण्यात आलं. ती गॉगल आणि मास्क घालून पोहोचली होती.
पुण्याच्या कोरेगाव पार्क परिसरातल्या 40 एकर जमिनीच्या गैरव्यवहारप्रकरणात शीतल तेजवानी हिनं मोठी भूमिका बजावली होती. शीतल तेजवानीनं जमीन ताब्यात घेण्यासाठी पॉवर ऑफ अटर्नीचं हत्यार वापरलं होतं. तिनं जमीन थेट नावावर करण्यासाठी वेगवेगळे फंडेही वापरले होते. पुणे पोलिसांनी तिची याप्रकरणी चौकशीही केली होती. अखेर आता तिला अटक करण्यात आली आहे.
शीतल तेजवानीला अटक केल्यानंतर पोलीस आयुक्तालयात आणण्यात आलं, तेव्हा गाडीतून उतरण्यास तिने विरोध केला. पोलिसांना जेव्हा तिला आम्ही तुम्हाला शॉर्टकटने नेऊ असं सांगितलं, तेव्हाच ती गाडीतून खाली उतरली. आरोप सिद्ध झाल्यानंतरही तेजवानीच्या वागण्यात कुठेही नरमाई दिसली नाही. शीतल तेजवानीला अटक केल्यानंतरही तिच्यातली मग्रुरी कायम दिसली.
शीतल तेजवानीला शासकीय जमीन लाटल्याचा प्रयत्न केला म्हणून मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती सह पोलीस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा यांनी झी 24 तासशी बोलताना दिली आहे.
पुरेसे पुरावे मिळाल्यानंतर अटक करण्यात आली. तपासात जे मुद्दे पुढे येतील त्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. खडक पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे. याच गुन्ह्यात शीतल तेजवानीला अटक झाली. मुंढवामध्ये 43 एकर जमीन बेकायदेशीर पद्धतीने खरेदी केली आहे. या प्रकरणात सखोल चौकशी केली जाणार यामध्ये जे नावं येतील त्याच्यावर कारवाई केली जाईल असं आर्थिक गुन्हे शाखा उपायुक्त विवेक मासाळ यांनी सांगितलं आहे.
पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील मोक्याची 40 एकर जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार, दिग्विजय पाटील आणि शीतल तेजवानी यांनी संगनमत करून बळकावल्याचे ‘झी 24 तास’ ने कागदोपत्री सिद्ध करून हा घोटाळा समोर आणला होता. या प्रकरणाचा गंधही नसल्याचे दाखवणाऱ्या सरकारी यंत्रणांना कामाला लावले आणि या व्यवहारातील मास्टरमाइंड शीतल तेजवानी अखेर पोलिसांनी अटक केली.
शीतल तेजवानीच्या अटकेमुळे या गैरव्यवहारातील बरेच काळेबरे बाहेर येतील. या प्रकरणात तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीच्या संचालकांनी नेमकी काय आणि कशी बनवाबनवी केली आहे, यानुषंगाने पोलीस तपास करीत होते. त्यात, विकास खारगे समिती आणि राजेंद्र मुठे समितीही पोलिसांना माहिती देत होती. शिवाय, पुणे शहर तहसिल कार्यालयापासून अगदी जिल्हाधिकारी , विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त मुद्रांक शुल्क विभागाचे महानिरीक्षकांच्या अहवालांचा आधार घेऊन पुणे पोलिसांनी तपास केला. याबाबत शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांनी पोलिसांना फारसे सहकार्य केले नव्हते, असे सांगितले जात आहे. या प्रकरणात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता.