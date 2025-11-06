English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जमीन व्यवहाराचे होणार 'पोस्टमार्टम', जॉइंट IGR राजेंद्र मुठे करणार अधिकाऱ्यांची चौकशी!

Pune Land Deal:  फाइलींमधून बारकावे शोधून दोषी अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणणारे अशी मुठे यांची प्रशासनात ओळख आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 6, 2025, 03:53 PM IST
राजेंद्र मुठे

Pune Land Deal: मुंबई-पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील तब्बल 1840 कोटी रुपयांचा जमीन खरेदी व्यवहार 'झी-२४ तास'ने उघडकीस आणताच संबंध राज्य सरकारची यंत्रणेला धक्के नव्हे; तर जबरदस्त हदरेच बसले आहेत. या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी मुद्रांक शुल्क विभागही मैदानात उतरला आहे. व्यवहारातील जागेची नोंदणी (रजिस्ट्रेशन), मुद्रांक शुल्क आणि त्याची प्रक्रिया तपासण्यासाठी पाऊले उचलण्यात येत आहेत. 

राज्य सरकारने खास महसूल खात्यातील धडाकेबाज अधिकारी आणि राज्याचे' जॉइंट आयजीआर' अर्थात, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नेमली आहे. या समितीच 5 अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, पहिल्या दोन तासांच्या चौकशीत मुठे यांनी उपनिबंधक रवींद्र तारु यांचे निलंबन केले आहे. त्यासोबत आणखी काही कागदपत्रेही मुठे आणि त्यांची समिती तपासत आहेत.

पुणे विभागच नव्हे तर राज्याच्या महसूल खात्याची खडानखडा माहिती असणारे, फाइलींमधून बारकावे शोधून दोषी अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणणारे अशी मुठे यांची प्रशासनात ओळख आहे. पुण्याचे निवासी जिल्हाधिकाऱ्यापासून विभागीय आयुक्त कार्यालय, त्यानंतर महापालिका आणि आता महसूल खात्याचे सचिव विकास खारगे यांच्या 'ओएसडी' म्हणून मुठे काम पाहात आहेत. 

अशातच गेल्या काही महिन्यांआधी मुठे यांच्याकडे मुद्रांक शुल्क विभागाची मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. तेच मुठे आता 'झी-24 तास'ने उघडकीस आणलेल्या सुमारे 1840 कोटी रुपयांच्या जमीन खरेदी व्यवहार प्रकरणाची पाळेमुळे शोधून काढणार आहेत.

मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश 

जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी समिती स्थापन केली जाणार आहे, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी यासंदर्भातील आदेश दिलेयत.नक्की जमिनीचा व्यवहार कसा झाला, महार वतनाच्या जमिनीचे नॉर्म्स फॉलो करण्यात आला का, मुद्रांक शुल्क देतावेळी कायद्याचे पालन करण्यात आले का? हे सर्व पाहिले जाणार आहे. झी 24 तासने सर्वात आधी ही बातमी सर्वांसमोर आणली. आणि आता मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.  

तहसीलदाराचे तात्काळ निलंबन 

पुणे प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले तत्काळ प्रभावाने निलंबन करण्यात आले आहे.

या जागेचा उद्योग विभागाशी काहीही संबंध नाही- उदय सामंत 

या जागेचा उद्योग विभागाशी काहीही संबंध नाही. मुद्रांक शुल्का मध्ये आम्ही कुठलेही सूट दिलेली नाही  असे उदय सामंत म्हणाले. नियमित काम करण्याची आमची भूमिका नव्हती. त्यांनी घेतलेली जागा एमआयडीसीच्या क्षेत्राच्या बाहेरची. त्याचा माझ्या विभागाशी संबंध नाही. पार्थ पवार यांच्याकडे असलेले कागदपत्र नियमात. ते देखील याबाबत खुलासा करणार आहेत. सूट देण्याचे सर्वाधिकार कॅबिनेटला असतात. सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी  ही पत्रकार परिषद असल्याचे सामंत म्हणाले. 

FAQ

प्रश्न: हा १८४० कोटींचा जमीन व्यवहार नेमका काय आहे?

उत्तर: मुंबई-पुण्यातील अतिशय महागड्या कोरेगाव पार्क भागात तब्बल १८४० कोटी रुपयांची प्रचंड जमीन खरेदी झाली. ही बातमी 'झी-२४ तास'ने सर्वप्रथम उघडकीस आणली. यात मुद्रांक शुल्कात कोट्यवधींची चोरी आणि नियमबाह्य सवलत दिल्याचा गंभीर आरोप आहे.

प्रश्न: सरकारने काय कारवाई केली?

उत्तर: राज्य सरकारने तात्काळ धडाकेबाज अधिकारी राजेंद्र मुठे (जॉइंट आयजीआर) यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती नेमली. समितीने अवघ्या २ तासांत पुण्याचे उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित केले. आता संपूर्ण कागदपत्रे, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी प्रक्रिया तपासली जात आहे.

प्रश्न: राजेंद्र मुठे कोण आहेत? का त्यांच्याकडेच चौकशी सोपवली?

उत्तर: मुठे हे महसूल खात्यातले 'सुपर कॉप' म्हणून प्रसिद्ध आहेत! पुण्याचे निवासी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, महापालिका ते आता विकास खारगे यांचे OSD – सर्वत्र फाइलींच्या बारकाव्यातून भ्रष्टाचार शोधून दोषींना वठणीवर आणण्याची त्यांची ख्याती आहे. गेल्या काही महिन्यांत मुद्रांक शुल्क विभागाची जबाबदारी त्यांच्याकडेच देण्यात आली आहे. आता ते या १८४० कोटी प्रकरणाची पाळेमुळे शोधणार!

