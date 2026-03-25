पार्थ पवारांवर चौकशीची टांगती तलवार; पुणे जमीन गैरव्यवहारावर खारगे समितीच्या अहवालात तेजवानी, दिग्विजय पाटलांवर ठपका

Pune Land Deal : पुण्यातील मुंढवा इथं जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी खारगे समितीच्या अहवालात समोर आला आहे. यात शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटलांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 25, 2026, 09:52 PM IST
Pune Land Deal : पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी खारगे समितीचा अहवाल समोर आला असून झी २४ तासच्या बातमीवर समितीचं शिक्कामोर्तब झाला आहे. खारगे समितीच्या अहवाल शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटलांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. तर उपनिबंधक रवींद्र तारु आणि सहजिल्हा निबंधक हिंगाणेंवर कारवाई होणार आहे.पुण्यातील मुंढव्यातील 40 एकर जमीन गैरव्यवहार प्रकरण झी २४ तासाने महाराष्ट्रा समोर आणलं होतं. पार्थ पवार यांनी पुण्याजवळील महार वतन जमीन आयटी पार्कसाठी खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात कोट्यवधी रुपयांची माफी घेतली आणि नियमबाह्य फायदा घेतल्याचा आरोप आहे. खारगे समितीच्या अहवालानुसार जो कोणी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई होईल. 

पुणे जमीन गैरव्यवहाराची बातमी झी 24 तासने दाखवल्यानंतर आता कारवाईला वेग आलाय होता. पुणे प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने चौकशी करुन अहवाल तयार केला आहे. 

खारगे समितीचे निष्कर्ष काय?

  •         27 पानांचा खारगे समितीचा अहवाल
  •      अहवालात शीतल तेजवानीवर ठपका
  •      दिग्विजय पाटलांची नियमबाह्य कृती
  •     आणखी कोणी सामील असल्याचं तपासात सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई
  •       फौजदारी चौकशीची पार्थ पवारांवर टांगती तलवार कायम
  •      जमिनीची मालकी न तपासता अमेडिया कंपनीनं व्यवहार केला
  •      सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू जबाबदार
  •      सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांच्यावर कारवाईची शिफारस
  •     महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 34चे उल्लंघन
  •     2013 साली कार्यरत हवेलीचे सहउपनिबंधक
  •     जिल्हा उद्योग केंद्रानं इरादापत्र दिलं होतं त्याची प्रधान उद्योग सचिवांकडून चौकशी करावी

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

