पार्थ पवारांवर चौकशीची टांगती तलवार; पुणे जमीन गैरव्यवहारावर खारगे समितीच्या अहवालात तेजवानी, दिग्विजय पाटलांवर ठपका

Pune Land Deal : पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी खारगे समितीचा अहवाल समोर आला असून झी २४ तासच्या बातमीवर समितीचं शिक्कामोर्तब झाला आहे. खारगे समितीच्या अहवाल शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटलांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. तर उपनिबंधक रवींद्र तारु आणि सहजिल्हा निबंधक हिंगाणेंवर कारवाई होणार आहे.पुण्यातील मुंढव्यातील 40 एकर जमीन गैरव्यवहार प्रकरण झी २४ तासाने महाराष्ट्रा समोर आणलं होतं. पार्थ पवार यांनी पुण्याजवळील महार वतन जमीन आयटी पार्कसाठी खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात कोट्यवधी रुपयांची माफी घेतली आणि नियमबाह्य फायदा घेतल्याचा आरोप आहे. खारगे समितीच्या अहवालानुसार जो कोणी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई होईल.
पुणे जमीन गैरव्यवहाराची बातमी झी 24 तासने दाखवल्यानंतर आता कारवाईला वेग आलाय होता. पुणे प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने चौकशी करुन अहवाल तयार केला आहे.