Pune Land Scam : मोठी बातमी! शीतल तेजवाणीच्या घरातून काही महत्त्वाचे पुरावे हाती; देशातच...

Pune Koregaon Park Land Deal: 'झी 24 तास' उघड केलेला पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील जमीन घोटाळ्या प्रकरणात मोठी बातमी समोर आली आहे. पुणे पोलिसांना महत्त्वाचे पुरावे हाती लागले आहेत.

नेहा चौधरी | Updated: Nov 10, 2025, 12:04 PM IST
Pune Koregaon Park Land Deal: 'झी 24 तास' ने राज्यातील सर्वात मोठा घोटाळ्याचा पर्दाफाश केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकच खळबळ माजली आहे. आता पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पोलिसांच्या हातात मोठी माहिती लागली आहे. मुख्य आरोपी शीतल तेजवाणीच्या घरातून पोलिसांनी छापा मारला आणि पोलिसांनी महत्त्वाचे कागदपत्रं हस्तगत केले आहेत. जमीन व्यवहाराच्या पावत्यांसह कागदपत्रं सापडली. पुणे पोलिसांनी तेजवानीच्या बंद घरातून कागदपत्रं ताब्यात घेतली आहेत. सगळ्यात मोठी अपडेट म्हणजे मुख्य आरोपी शीतल तेजवाणी देशातच असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

बवधन पोलीस ठाण्यात या प्रकरणाची एफआयआर दाखल झाल्यानंतर शीतल तेजवाणी अचानक गायब झाली आहे. ती कोरेगाव पार्कमधील ऑक्सफर्ड हॉलमार्क सोसायटीतील फ्लॅट नं. 901 मध्ये राहत होती. त्या फ्लॅटला सध्या कुलूपबंद आहे. शेजाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ती गेल्या चार दिवसांपासून दिसलीच नाही. तिचा मोबाईलही बंद आहे. 

हा गुन्हा संतोष हिंगाणे (उपनोंदणी अधिकारी, वर्ग 1) यांनी दाखल केला असून एफआयआरमध्ये शीतल तेजवाणी, दिग्विजय पाटील (अमेडिया पार्टनर) आणि सहायक नोंदणी अधिकारी रवींद्र तारू यांची नावे आहेत.जिल्हाधिकाऱ्यांनीही या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून, निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी काही कागदपत्रं मंजूर केल्याचा संशय आहे. 

दरम्यान व्यवहार रद्द पावती लाईव्ह कार्यक्रमात दाखवत असताना एक गंभीर चूक झी 24 तासचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांच्या निदर्शनाल आलीय. 500 रुपयांच्या स्टॅम्पवर जो व्यवहार झाला त्यात शितल तेजवानी यांचं नाव होतं. पण पावती रद्द करण्याच्या पावतीत शितल तेजवानी यांचं नाव नाहीय.  याचं उत्तर महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलंय. झी 24 तासने आधीची आणि नंतरची अशा दोन्ही पावत्या समोर आणल्या आहेत. याच शितल तेजवानी विरोधात एफआयर आहे. त्याच मुख्य आरोपी असताना त्यांचं नाव यातून वगळलं का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. 

तर  झी 24 तासने उघड केलेल्या पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी समितीची दुपारी ऑनलाईन बैठक होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विकास खारगेंच्या अध्यक्षतेत नेमलेली चौकशी समिती पुण्यात येणार असल्याची माहिती होती. मात्र आता समिती पुण्यात येणार नसून दुपारी 2.30 वाजता ऑनलाईन बैठक होणार आहे. 

तसंच झी 24 तासनं उघडकीस आणलेल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अजून एक मोठी अपडेट समोर येत आहे.  अमेडिया कंपनीनं तहसीलदारांना लिहिलेलं पत्र झी 24 तासच्या हाती लागले आहे. 'करारातच भाडेपट्टा रद्द करण्याची अट होती', असा उल्लेख या पत्रात करण्यात आला आहे. 

पुणे जमीन गैरव्यवहाराची बातमी झी २४ तासने उघडकीस आणल्यानंतर आमदार रोहित पवारांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर आरोप केले होते. त्यानंतर मंत्री जयकुमार गोरे यांनी रोहित पवारांना इशारा दिलाय. तुमचे जमीन घोटाळे काढले तर ते कुठे घेऊन जाईल, याचा शांत झोपण्यापूर्वी विचार करावा, अशा इशारा गोरेंनी दिलाय.

 

नेहा चौधरी

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

