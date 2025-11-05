English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रात शेकडो कोटींचा जमीन व्यवहार? सरकार कोणावर मेहरबान?, झी 24 तासचं ऑपरेशन 7/12

Maharashtra Land: ज्या जमिनीची विक्री होऊ शकत नाही ती जमीन नियमांची पायमल्ली करुन कशी विकत घेण्यात आली. याचा हा सुपर एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 5, 2025, 07:22 PM IST
ऑपरेशन सातबारा

Pune Land: यंदाच्या वर्षातली मराठी वृत्तवाहिनीच्या इतिहासातली सर्वात मोठी बातमी झी २४ तास घेऊन आलंय. ही बातमी आहे एका जमीन खरेदीच्या अनियमिततेची. पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क परिसरातील तब्बल 40 एकर जमीन सरकारी नियम वाकवून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरु झालाय. ज्या जमिनीची विक्री होऊ शकत नाही ती जमीन नियमांची पायमल्ली करुन कशी विकत घेण्यात आली. याचा हा सुपर एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट

कोरेगाव पार्क पुण्यातली सर्वात उच्चभ्रू अशी मानली जाणारी वस्ती. ओशो आश्रम पासून ते पुण्यातल्या अनेक नावाजलेल्या व्यक्तींचे मोठाले बंगले आणि फ्लॅट्स याच भागात बघायला मिळतात. आजमितीला बघायला गेलं तर इथल्या किमान एका फ्लॅट ची किंमत करोड रुपयांच्या घरात आहे. पुण्यातल्या सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेरचा हा परिसर मानला जातो. पण असं असलं तरी राजकारण्यांना अशक्य ते काय? 

जिथे रियल इस्टेट चे भाव गगनाला भिडलेले आहेत अशाच या भागात एक जमीन बाजारभावानेच मात्र चालू किमतीपेक्षा अगदीच नगण्य भावात विकली विकली गेली. आणि हो त्यासाठी भरावा लागणार मुद्रांक शुल्क देखील माफ झालं हे ऐकून तुम्हाला कदाचित पटणार नाही. 

आज झी 24 तास तुमच्यासमोर अशीच एक बातमी घेऊन आलाय. या बातमीत अशीच एक जमीन त्याच कोरेगाव पार्क मधलीय. ज्याच्या किमतींचा आम्ही आत्ताच उल्लेख केला. गुंठा दोन गुंठा नाही, एकर दोन एकर नाही तर तब्बल 40 एकरची ही जमीन आहे. रेडी रेकनर किंवा बाजारभावाप्रमाणे या जमिनीची किंमत तशी 294 कोटी विकली ही त्याच्या आसपासच गेली आहे म्हणजे 300 कोटींना. प्रचलित दरांप्रमाणे याच मुद्रांक शुल्क होतं तब्बल 21 कोटी रुपये पण तीनशे कोटीच्या या या मालमत्ता खरेदीला चक्क मुद्रांक शुल्क माफच केल्या म्हणा... आता हे ऐकल्यावर तुमचे डोळे कदाचित पांढरे होतील कारण तीनशे कोटीच्या या व्यवहारासाठी मुद्रांक शुल्क भरलं गेलंय फक्त आणि फक्त पाचशे रुपये.. होय तुम्ही बरोबर ऐकलंत 300 कोटीच्या मालमत्तेसाठी केवळ पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क... 

पुण्यातल्या कोरेगाव पार्कमध्ये महार वतनाची 40 एकर जमीनजमीन बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात होती. सरकारच्या ताब्यातील जमिनीवर कोणताही प्रकल्प झाला नाही. प्रकल्प न झाल्यास ती जमीन मूळ मालकांना परत देण्याची तरतूद

तब्बल 19 वर्षांपूर्वी कोरेगाव पार्कातील ही जमीन लाटण्याच्या षडयंत्राला सुरुवात झाली. वेगानं विकसीत झालेल्या पुण्यातल्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या 40 एकर मोकळ्या जमिनीवर कुणाची नजर गेली नसली तर नवलच. पुण्यातल्या पॅरामाऊंट इन्फ्रा-स्ट्रक्चर कंपनीनं भूखंडाच्या 273 मालकांना शोधलं. त्यांच्याकडून कधीही रद्द न होणारी पॉवर ऑफ अटर्नी लिहून घेण्यात आली. ही पॉवर ऑफ अटर्नी लिहून घेताना ती जमीन राज्य आणि केंद्र सरकारच्या ताब्यातून सोडवून घेणं आणि त्या जमिनीच्या विक्रीचेही अधिकार देण्यात आले. जमीन व्यवहार कायदेशीर आहे हे भासवण्यासाठी हातचलाखीही करण्यात आली...

या प्रकरणातल्या बड्या माशाची एंट्री तर पुढं होणार आहे. त्याचं नाव ऐकून तुमचे डोळे पांढरे झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.
नियमानुसार 2000नंतर नोटराईज पॉवर ऑफ अटर्नी कायदेशीर नाहीत. तरीही या व्यवहारासाठी 2006 साली पॉवर ऑफ अटर्नी करण्यात आल्या. धक्कादायक बाब म्हणजे पॉवर ऑफ अटर्नी करताना मूळ जमीन मालकांना काय मोबदला मिळणार किती मोबदला दिला याचा कुठं साधा उल्लेखही नाही... हे सगळं पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीनं 2006 साली केलं... पण एवढा मोठा भूखंड ताब्यात घ्यायचा तर माणूसही तेवढाच मोठा असावा लागतो... ही क्षमता बहुतेक पॅरामाऊंट इन्फ्रा-स्ट्रक्चर या कंपनीत नव्हती.. कारण पुण्यातल्या सरकारी जमिनीला हात घालण्यासाठी आसामीही तेवढी मोठी असावी लागते...

त्या बड्या आसामीचं नाव ऐकल्यावर तुम्हाला 440 व्होल्टचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. ते ऐकून महाराष्ट्र हादरल्याशिवाय राहणार नाही...

प्रकरण जैसे थे राहिल असं वाटत असताना जवळपास 19 वर्षानंतर या जमिनीला नवा खरेदीदार मिळाला. हा खरेदीदार होता अमेडिया होल्डिंग कंपनी...
या कंपनीचा पत्ता आहे
सर्व्हे नंबर 132
B 21 यशवंत घाडगे नगर
शिवाजीनगर पुणे - 411005

आता पुण्यातली कंपनी म्हटल्यावर ती व्यक्ती कोण असावी याचा अंदाज तुम्हाला आला असेल. तो अंदाज बांधण्याआधी तुम्हाला ही अमेडिया कंपनी काय व्यवसाय करते याची माहिती दिली पाहिजे...

अमेडिया या कंपनी काय व्यवसाय करते याचा आम्ही शोध घेतला... इंटरनेटवर कंपनीचा शोध घेतला असता अमेडिया कंपनी
 वाहन दुरुस्ती
मोटरसायकल विक्री
घरगुती वापराचं सामान विक्री

असा व्यवसाय करत असल्याची नोंद पाहायला मिळाली... या कंपनीच्या मालकांना या जमिनीत विशेष रस होता. या कंपनीचे मालक कोण होते हे तुम्हाला सांगणार आहोत पुढच्या भागात....

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांची आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

