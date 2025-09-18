English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pune Firing : पुण्यात पुन्हा एकदा गोळीबार, गँगस्टर निलेश घायवळच्या पोरांनी...; मानेला गोळी लागली अन् जीव वाचवण्यासाठी...

Pune Firing : पुण्यातील गँगवॉर आंदेकर टोळीकडून आयुष कोमकरची हत्या प्रकरण ताजी असताना पुन्हा एकदा भररस्त्यात गँगस्टर निलेश घायवळच्या पोरांनी गोळीबार केला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 18, 2025, 12:59 PM IST
Pune Firing : गेल्या काही दिवसांपासून पुणे हे विद्येचे माहेर घर की गुन्हेगारीचे असा प्रश्न उपस्थितीत झाला आहे. पुण्यात पोलिसांचा धका उरला आहे की नाही असा प्रश्न पुणेकर विचारत आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी नाना पेठेत गँगवॉरमध्ये 19 वर्षीय आयुष कोमकरची हत्या करण्यात आली. माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी हा गँगवॉर झाला. ही घटना ताजी असताना पुण्यात भररस्त्यात पुन्हा एकदा गोळीबाराची घटना समोर आली आहे. (pune kothrud area firing by nilesh ghaywal gang on youths pune police Crime News in marathi)

गँगस्टर निलेश घायवळच्या पोरांनी...

मिळालेल्या माहितीनुसार क्षुल्लक कारणामुळे गँगस्टर निलेश घायवळच्या पोरांनी सर्वसामान्य व्यक्तीवर गोळीबार केला आहे. यात 36 वर्षीय तरुण प्रकाश धुमाळ गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहे. पुण्यातील कोथरूड रोडवर ही धक्कादायक घटना घडली. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रकाश धुमाळ याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाहीत. पण रात्री एका वादातून त्याच्यावर गोळीबार करण्यात आला. रात्री तो मित्रांसोबत उभा असताना दुचाकीला साईड न दिल्यामुळे गँगस्टर निलेश घायवळच्या पोरांसोबत त्याचा वाद झाला. या टोळीतील मयुर कुंभारे, मुसा शेख, रोहीत आखाड आणि गणेश राऊत यांनी धुमाळवर गोळीबार केला. मिळालेल्या माहितीनुसार मयुर कुंभारने प्रकाशवर थेट गोळीबार करत त्यावर तीन गोळ्या झाडल्यात. या गोळीबारात प्रकाशच्या मानेला आणि मांडीला गोळी लागली. 

गोळ्या लागल्यावर प्रकाश जीव वाचवण्यासाठी रस्त्यावर धावत असताना त्याचे रक्ताचे आणि पायाचे ठसे घटना स्थळावर पोलिसांना दिसून आलेत. प्रकाशवर सध्या कोथरूडमधील सह्याद्री रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. दरम्यान पोलिसांनी मयुर कुंभारे आणि आनंद चांडलेकर या आरोपींना अटक केली. 

दरम्यान आयुष कोमकर प्रकरण ताजे असताना आता गँगस्टर निलेश घायवळ पोरांकडून गोळीबार झाल्यामुळे पुणे शहरातील कायदा - सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून पुणे पोलिसांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत करण्याच येत आहे.  

FAQ

1. कोथरूड गोळीबार प्रकरण नेमके काय आहे?
पुण्यातील कोथरूड रोडवर 17 सप्टेंबर 2025 रोजी रात्री उशिरा क्षुल्लक कारणामुळे गँगस्टर निलेश घायवळच्या गँगच्या सदस्यांनी 36 वर्षीय प्रकाश धुमाळवर गोळीबार केला. प्रकाश धुमाळ गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर सह्याद्री रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही घटना आयुष कोमकर हत्येनंतर पुण्यातील गँग वॉरची दुसरी घटना आहे.

2. गोळीबार कसा घडला?
रात्री प्रकाश धुमाळ मित्रांसोबत उभा असताना दुचाकीला साईड न दिल्यामुळे निलेश घायवळ गँगच्या सदस्यांशी वाद झाला. मयुर कुंभारेने प्रकाशवर थेट तीन गोळ्या झाडल्या, ज्यात मानेला आणि मांडीला गोळ्या लागल्या. प्रकाश जीव वाचवण्यासाठी रस्त्यावर धावत होता, आणि घटनास्थळावर रक्ताचे ठसे सापडले.

3. गोळीबारात कोण जखमी झाला?
प्रकाश धुमाळ (वय 36) हा गंभीर जखमी झाला. त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. त्याच्यावर कोथरूडमधील सह्याद्री रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, आणि त्याची प्रकृती स्थिर आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

