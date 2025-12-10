English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वतनाच्या ‘त्या’ जमिनीवर अजित पवारांचाच डोळा? दमानियांनी वाचला 2006 पासूनचा पाढा

Pune Land Deal : सामान्यांचे विचार जिथं थांबतात तिथं राजकारण्यांचे विचार सुरू होतात, अशा आशयाचं वक्तव्य करत पार्थ, अमेडिया आणि आता त्यामागोमाग अजित पवार अशी साखळीच दमानियांनी समोर आणली   

Updated: Dec 10, 2025, 10:06 AM IST
वतनाच्या ‘त्या’ जमिनीवर अजित पवारांचाच डोळा? दमानियांनी वाचला 2006 पासूनचा पाढा
pune land deal case anjali damania made shocking allegation on dcm ajit pawar present documents parth pawar amedia

Pune Land Deal : पुण्यातील मुंढवा जमीन प्रकरणात आता थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचच नवा घेत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी काही गंभीर आरोप केले. झी 24तासनं समोर आणलेल्या पुण्यातील वतनाच्या भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणाचा खुलासा झाल्या दिवसापासून कैक खुलासे सातत्यानं करण्यात येत आहेत. हे सत्र अद्यापही सुरू असून, 10 डिसेंबर 2025 रोजी अंजली दमानिया यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना धक्कादायक खुलासे करत याप्रकरणात अजित पवार यांची भूमिकासुद्धा असल्याचा दावा करत आणखी एका नावाचा खुलासा केला. 

Add Zee News as a Preferred Source

‘त्या’ जमिनीवर अजित पवारांचाच डोळा? 

जमिनीच्या व्यवहाराची कागदपत्र आणि महत्त्वाचे पुरावे आपण खारगे समितीला देणार असून, पार्थ, अमेडिया आणि त्यानंतर आता अजित पवार यांचीची भूमिका यात असल्याचं उघड होत आहे, असा थेट आरोप दमानिया यांनी करत निलेश मगर यांचंही नाव घेतलं. ‘हेच ते निलेश मगर जे तेव्हा उपहापौर होते जे मगरपट्टा कंस्ट्रक्शनचे डायरेक्टर आहेत. आताच्या घडीला हा मोठा पुरावा आहे की अजित पवार यांच्या पक्षाची नजरही या जमिनीवर 2018 पासून होती आणि यावर करण्यात आलेलं पॉवर ऑफ अॅटर्नी, ज्यामध्ये सगळेच्या सगळे अधिकार या पक्षानं त्यांच्याकडे घेतले होते’, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.  

निलेश मगर आणि अजित पवार... जमीन गैरव्यवहारातील मोठा खुलासा... 

  • निलेश मगर हे अजित पवार गटाचे उपमहापौर होते, नंतर ते शरद पवार गटात गेले, पुन्हा अजित पवार गटात आले. 
  • ही मोडस ऑपरेंडी असून, प्रत्येक पक्षाकडून आपल्या माणसांना पुढे करून जमिन अडकवून ठेवायची, पॉवर ऑफ अॅटर्नी घेत स्वत:ची सत्ता आली की व्यवहार करायचा. 
  • आता ते (अजित पवार) उपमुख्यमंत्री झाले आणि पालकमंत्री झाल्यावर सर्व थेट आपल्या नावावर करण्यात आले, असे आरोप करत सविस्तर माहिती दमानियांनी उजेडात आणली.  

मुंबई सरकार लिहिलेला सातबारा कोणी कसं घेऊ शकतं? 

या व्यवहारात नावासकट सर्व माहिती असून, मुंबई सरकार लिहिलेला सातबारा कोणी कसं घेऊ शकतं? असा सवाल त्यांनी केला. यासंबंधीचे सर्व व्यवहार आणि रिग्रँट करण्याची गरज असल्याचं तेव्हा माहित होतं. मात्र सत्ता आल्यानंतर हे सर्व सिद्ध होत असल्याचा दावा करत त्यांनी 2006 पासूनचा पाढा वाचण्यास सुरुवात केली. 
‘2006 मध्ये तेजवानीनं पॉवर ऑफ अॅटर्नी 89 केल्या असून त्या थेट गायकवाड कुटुंबासमवेत केल्या होत्या. पण, 2018 मध्ये राष्ट्रवादीला ही जमीन अडकवून ठेवायची होती. म्हणून ती जमीन अडकवून ठेवण्यासाठी कुळासोबत, जी वतनाची जमीन आहे त्याच्याशी व्यवहार करत ती अडकवली.  हा व्यवहार इतका क्लिष्ट आहे की सामान्य माणसाच्या तो लक्षातही येणार नाही. मात्र या राजकारण्यांच्या बरोबर हे डोक्यात जातं आणि ही त्यांची मोडस ऑपरेंडी आहे’, असं त्या थेट म्हणाल्या. 

2006 मध्ये शीतल तेजवानीनं...

सोप्या शब्दांत, 2006 मध्ये शीतल तेजवानीनं 89 लोकांची पॉवर ऑफ अॅटॉर्नी केली , तर 2018 मध्ये कुळाची जमीन दाखवून 18 लोकांच्या कुळाची पॉवर ऑफ अॅटॉर्नी निलेश मगर यांनी केली. दरम्यान, आपण याप्रकरणी एक एक खुलासा करणार असून, ‘सातबारा पाहता हे स्पष्ट होत आहे की आधी सत्ता नव्हती म्हणून तेव्हा व्यवहार झाला नाही, आणि आता सत्ता आली तर मुलाच्या कंपनीच्या नावावर ही जमीन घेण्यात आली’, असा आरोप त्यांनी केला. इतक्यावरच न थांबता माझ्याकडे त्यांच्याच कंपनीच्या नावावर घेतलेले अनेक जमिनींचे खुलासे असून, मी ते घेऊन अमित शाह यांना दाखवण्यासाठी नेले होते. मात्र भ्रष्टाचाराविरोधात लढणाऱ्यांना भेटणअयासाठी भाजपकडे वेळ नाही, पण भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना भेटण्यासाठी वेळ आहे हे यावरून स्पष्ट दिसत आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.

About the Author
Tags:
Pune Land Dealanjali damaniaPCrevelationsdocuments

इतर बातम्या

रोहित-विराटसोबत वादामुळे चर्चेत असलेल्या गंभीरने 'या...

स्पोर्ट्स