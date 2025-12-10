English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pune Land Deal : ‘2018 मध्येच या जमिनीचा व्यवहार... ’ आणखी एका व्यक्तीचं नाव घेत दमायनियांचे सनसनाटी आरोप; मोडर ऑपरेंडीचा पर्दाफाश

Pune Land Deal Case : सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी आणखी एक खळबळजनक खुलासा करत महत्त्वाची कागदपत्र माध्यमांसमोर आणली.   

सायली पाटील | Updated: Dec 10, 2025, 09:41 AM IST
Pune Land Deal : ‘2018 मध्येच या जमिनीचा व्यवहार... ’ आणखी एका व्यक्तीचं नाव घेत दमायनियांचे सनसनाटी आरोप; मोडर ऑपरेंडीचा पर्दाफाश
pune land deal case anjali damania pc some shocking revelations along with documents parth pawar ajit pawar

Pune Land Deal Case : पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्यापुढील अडचणी आणखी वाढणार असल्याचं चित्र सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी बुधवारी घेतलेल्य़ा पत्रकार परिषदेनंतर स्पष्ट होत आहे. 2018 मध्येच पुण्यातील वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार झाल्याचा दावा करत दमानिया यांनी काही कागदपत्र आणि या संपूर्ण व्यवहारात एका व्यक्तीच्या नावाचा नव्यानं खुलासा केला. 

‘त्यांनीच या जमिनीचा व्यवहार म्हणजेच पॉवर ऑफ अॅटर्नी 2018 मध्ये घेतली असून मी माध्यमांना त्याची सविस्तर माहिती दिली आहे. हीच जमीन, हाच सातबारा, मुंबई सरकार लिहिलं असून, 88 नंबरचा गट, 1 ते 26.... या जमिनीचा व्यवहाल निलेश मगर, हे पुण्याचे उपमहापौर होते, त्यांनी पॉवर ऑफ अॅटर्नी कोणाकडून घेतली, तर ज्यांची नावं इतर हक्कात म्हणजे कुळ म्हणून लागली होती. ही त्यांची मोडस ऑपरेंडी आहे. महसूल विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, याचा अर्थच असा आहे की ही सगळी मंडळी मोठ्या जमिनी असल्यास, त्यांच्या माणसाकडून ती अडकवली जाते, असं दमानिया म्हणाल्या. 
 
2018 मध्ये मात्र त्यांची (पवार सत्तेत नव्हते) सत्ता नव्हते आणि त्यावेळी तेव्हा गिरीश बापट पुण्याचे पालकमंत्री होते असं सांगत तिथं काही काळासाठी राष्ट्रपती राजवट असल्यानं हा व्यवहार पूर्ण करण्यात आला नव्हता असा दावाही त्यांनी केला. मात्र ‘तेव्हाच ती जमीन अडकवून ठेवण्यात आली. आता थेट सत्ता त्यांची, पालकमंत्री ते... म्हणून आता मुलाच्या नावावर जमीन घेण्याचं धाडस झाल्याचं हे कागदपत्र दाखवत आहेत’, अशी धक्कादायक माहिती त्यांनी समोर आणली. 

व्यवहारातील एक ओळ कमालीची... दमानियांचा खोचक टोला... 

सदर व्यवहाराची कागदपत्र माध्यमांपुढे सादर करत असताना त्यामध्ये लिहिण्यात आलेल्या एका ओळीकडे सर्वांचं लक्ष वेधत दमानियांनी सणसणीत टोला लगावला. ‘यामध्ये एक ओळ कमालीची असून, सदर इसम दुय्यम निबंधक यांच्या ओळखीचा असून, दस्तावेज करुन देणाऱ्यांना व्यक्तीश: ओळखतात आणि त्यांची ओळख दाखवतात. अर्थात इथं दुय्यम निबंधकही त्यांना व्यक्तीश: ओळखतात. म्हणजे सगळ्यांना सगळं ठाऊक असतं. कोण राजकारणी, जमीन कशी आणि कोणती जमीन अडकवतो याचं हे धडधडीत उदाहरण आहे’, असं त्यांनी नाराजीचा तीव्र सूर आळवत म्हटलं. 

 

