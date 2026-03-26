...सगळं मुख्यमंत्र्यांच्या हातात; पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अहवालात पार्थ पवारांचं नाव? दमानियांकडे कोणती कागदपत्र?

Pune Land Deal Controversy : पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी खारगे समितीचा अहवाल नुकताच समोर आला. या अहवालामध्ये शीतल तेजवानीसह दिग्विजय पाटील यांच्या नावे ठपका ठेवण्यात आला. तेव्हा आता या अहवालातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पार्थ पवार यांच्यावरही कारवाईची मागणी केली. अहवालात अमेडिया कंपनी आणि भागिदारांचाही उल्लेख असल्या कारणानं दमानियांनी ही मागणी केली.
सदर प्रकरणात समितीच्या निरीक्षणानुसार पार्थ पवार दोषी आढळत असले तरीही ही बाब फौजदारी असल्यामुळं हा अहवाल आता खारगे समिती पुढील विभागांकडे जसंकी गृह, उद्योग आणि महसूल विभागाकडे पाठवणार आणि त्यावर फौजदारी कारवाई गृहखात्याकडून अपेक्षित आहे असं म्हटलं. मुख्यमंत्र्यी फडणवीसांकडे गृह खातं असल्यामुळं त्यांच्याकडून या प्रकरणी कारवाई अपेक्षित आहे असं त्या म्हणाल्या.
गुरुवार, 26 मार्च 2026 रोजी पत्रकार परिषदेमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी खारगे समितीच्या अहवालातील काही महत्त्वाचे मुद्दे वाचत लक्ष वेधलं. 'सर्वप्रथम चौकशी समिती नमूद करु इच्छिते की सदरहू प्रकरणामध्ये शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य पद्धतीने हस्तांतरण करण्याची, खरेदी दस्त नोंदवण्यात आला आहे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. या गंभीर अनियमिततेसाठी विक्री करणारे, खरेदी करणारे (म्हणजेच अमेडिया कंपनी आणि पार्थ पवारांसह अंशत: दिग्विजय पाटील) व अशा बेकायदेशीर नियमबाह्य खरेदी दस्तांचे नोंदणी करणारे महसूल मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अधिकारी हे निश्चितपणे जबाबदार आहेत', या संदर्भाकडे लक्ष वेधलं.
अहवालात नमूद असल्यानुसार जमीन देणारी शीतल, जमीन घेणारी अमेडिया आणि इतर लोकं दोषी असल्याचं समितीनं हे स्पष्ट मत अहवालात नोंदवल्याचं दमानिया म्हणाल्या. शीतल तेजवानी म्हणजेच पॅरामाऊंट कंपनीकडून जमीन खरेदी करणारी अमेडिया कंपनी यांच्यातर्फे दिग्विजय अमरसिंग पाटील, रविंद्र तारू, सूर्यकांत येवले अमूक नावांसह अहवालात माहिती दिली असून, समितीतर्फे चौकशी सुरू असताना जबाबदार असणाऱ्या आणखी काही व्यक्तींचा समावेश दखल गुन्ह्यांमध्ये तरण्यात यावा असं निवेदन समितीनं केलं. हे त्यांनी लक्षात आणून दिलं.
समितीच्या अहवालात प्रत्येक ठिकाणी दिग्विजय पाटील हे एकच नाव आलं होतं. मात्र पार्थ पवारांचं नाव यामध्ये यावं अशी मागणी आपण केली असून, समितीनं त्याचीही दखल घेतल्याचं त्या म्हणाल्या. शीतल तेजवानी आणि खरेदी करणारे अमेडिया एंटरप्रायझेस दिग्विजय पाटील, असा उल्लेख करत पुढील पानावर पार्थ पवारांचं नाव असल्यानं आता जर त्यांना वाचवण्यात आलं तर मुख्यमंत्री त्यांना वाचवतायत हेच स्पष्ट होईल, हे सूचक विधानसुद्धा त्यांनी केलं.
अहवालात म्हटल्यानुसार अमेडिया कंपनीमध्ये असणाऱ्या इतर भागिदार, (इतर म्हणजे पार्थ पवार) या शब्दांवर जोर देत त्यांच्याविरोधात म्हणत गुन्हा दाखल करण्यात यावा असे निवेदन समितीसमोर करण्यात आले असं त्यांनी सांगितलं. त्यांच्याचकडून करण्यात आलेल्या निवेदनाचाच उल्लेख दमानियांनी केला. 'शीतल तेजवानी यांनी श्री पार्थ पवार यांना नोटराईज्ड पॉवर ऑफ अॅटर्नी पत्र दिलं आहे' ही ओळ वाचून दाखत आपण एका पत्रकार परिषदेमध्ये याबाबतचा खुलासा केल्याचं दमानियांनी लक्षात आणून देत हा मुद्दा स्पष्ट केला.
'शासकीय जमिनीबाबत पॉवर ऑफ पत्र करणे हे बेकायदेशीर व चुकीचे असून सबब फौजदारी स्वरुपाचे आहे', अहवालातील ही ओळ पाहता यावर फौजदारी कारवाईच झाली पाहिजे अशी मागणी दमानियांनी करत पार्थ पवारांच्या नावाचा या प्रकरणात उल्लेख केला गेला पाहिजे अशीच आग्रही भूमिका मांडली.