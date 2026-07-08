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पुण्यातील बहुचर्चित घोटाळा प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट; मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील बनावट दस्त कोर्टाकडून रद्द


झी २४ तासनं उघडकीस आणलेलं गैरव्यवहार प्रकरणात  मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अमेडिया कंपनी आणि शीतल तेजवानी यांच्यात झालेलं दस्त रद्द करण्यात आलं आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 08, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:32 PM IST
पुण्यातील बहुचर्चित घोटाळा प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट; मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील बनावट दस्त कोर्टाकडून रद्द

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यातील बहुचर्चित घोटाळा प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट; मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील बनावट दस्त कोर्टाकडून रद्द
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