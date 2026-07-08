/पुण्यातील बहुचर्चित घोटाळा प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट; मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील बनावट दस्त कोर्टाकडून रद्द

Mundhwa Land scam : झी २४तासनं उघडकीस आणलेल्या पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. बनावट दस्त कोर्टाकडून रद्द करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. स्टॅम्प ड्युटीमाफीचा निर्णय महसूलकडे देण्यात आले आहेत. अमेडिया कंपनी आणि शीतल तेजवानी यांच्यात झालेलं दस्त रद्द करण्यात आलं आहे. 40 एकर सरकारी जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर दस्तावर न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.
ऑपरेशन 7/12 अंतर्गंत झी 24 तासने मुंढवा जमीन गैरव्यवहार उघडकीस आणलं होतं. बनावट दस्तविरोधात दिग्विजय पाटील यांनी शितल तेजवानी विरोधात दस्त नोंदणी रद्द साठी दावा केला होता. अखेर गजभिये कोर्टाने दस्त रद्द ठरवला आहे. पण पुणे जिल्हा प्रशासनाने दाखल केलेला दावा अजूनही पुणे सिव्हिल कोर्टात प्रलंबित आहे. त्याच खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अमेडिया कंपनी आणि तेजवाणी दस्त रद्द झाल्याची प्रोसिजर सुनावणी दरम्यान सादर झाली. पुणे सिव्हिल कोर्टात 31 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. पुणे जिल्हा प्रशासन ही दस्त नोंदणी रद्दसाठी कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. या खटल्याचा निकाल येणं माञ अजूनही बाकी.
दरम्यान, यापूर्वीच अमेडिया कंपनीला 21 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी भरावीच लागणार असल्याचा निकाल नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे यांनी दिला आहे. जिल्हा सह निबंधक संतोष हिंगाणे यांचा निकाल नोंदणी महानिरिक्षक बिनवडे यांनी जैसे थे ठेवला. शिवाय अमेडिया कंपनीचे अपील सुनावणीअंती फेटाळले. आता या दणक्यानंतर अमेडिया कंपनीलामहसूल मंञ्यांकडे 60 दिवसात अपील करता येणार आहे.अमेडिया कंपनीनं आयटी धोरणांचा गैरफायदा घेऊन स्टॅम्प ड्युटी बुडवली होती.
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी खरगे समितीने मूळ वतनदारांच्या वारसदारांची नावं सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्डवरून काढून टाकण्याची शिफारस केली. याला वतनदारांनी तीव्र आक्षेप घेतलाय...शासनाने जर असं केलं तर आम्ही याविरोधात न्यायालयीन लढा उभारू, प्रसंगी या जागेवर बेकायशीर कब्जाही करू, असा इशारा मुंढवा जमीन वतनदारांनी दिला.शितल तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीतला दस्त बेकायदेशीर ठरल्याने शासनाने ही जमीन आम्हाला पुन्हा रिग्रँट करावी, अशी मागणी ही त्यांनी केली.