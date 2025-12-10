पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात नवा बॉम्ब,'त्या' जमिनीवर अजित पवारांचा 2018 पासून डोळा?'

Pune land Scam: झी २४ तासनं उघडकीस आणलेलं पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात दिवसेंदिवस नवनवीन माहिती समोर येतेय. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी या प्रकरणात नवे आरोप केले आहेत.. पुण्याच्या जमिनीवर अजित पवारांचा 2018 मध्येच डोळा होता. माजी महापौर निलेश मगर यांनी 18 लोकांची पॉवर ऑफ अॅटर्नी घेऊन ही जमीन अडकवून ठेवल्याचा आरोप दमानियांनी केलाय.
झी २४ तासनं उघडकीस आणलेल्या पुणे जमीन प्रकरणात अंजली दमानियांनी आरोपांचा नवा बॉम्ब डागलाय. पुण्याच्या जमीनीवर अजित पवारांचा 2018 मध्येच डोळा असल्याचा धक्कादायक आरोप अंजली दमानियांनी केलाय, 2018 मध्ये कुळाची जमीन दाखवून राष्ट्रवादीचे माजी महापौर निलेश मगरांनी 18 लोकांच्या कुळाची पॉवर ऑफ अॅटर्नी घेऊन जमीन अडकवून ठेवली होती. असा खळबळजनक आरोप दमानियांनी केलाय.
2006 मध्ये ज्याप्रमाणे शीतल तेजवानी यांनी 89 लोकांची पॉवर ऑफ अटॉर्नी केली होती. त्याचप्रमाणे 2018 मध्ये नीलेश मगर यांनी 18 लोकांची पॉवर ऑफ अटॉर्नी करून घेतली. मुळात ही जमीन 'वतन' जमिनीच्या प्रकारात मोडते, त्यामुळे त्यावर 18 जणांचे कुळ दाखवणे पूर्णपणे नियमबाह्य
आहे."
मगर हे या प्रकरणातील 'मोठे खेळाडू'असून ते मगरपट्टा सिटीचे डायरेक्टर आहेत. या जमीन प्रकरणात खारगे समितीसमोर निलेश मगरांच्या चौकशीचीही मागणी अंजली दमानिया यांनी केलीय.. मात्र दुसरीकडे निलेश मगरांनी अंजली दमानियांचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. जमीन व्यवहाराशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केलाय.. तसंच चौकशीसाठी बोलावल्यास खारगे समितीसमोर बाजू मांडणार असल्याचं मगरांनी म्हटलंय.
पुणे जमीन प्रकरणात अंजली दमानियांनी अजित पवारांवरही निशाणा साधलाय.. पुण जमीन प्रकरणाची माहिती अजित पवारांना आधीपासून होती, तसंच या प्रकरणात फक्त पवार नव्हे तर अजित पवारांचाही रोल असल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केलाय.
अंजली दमानियांच्या आरोपांनंतर रोहित पवार चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. पुरावे असल्याशिवाय अंजली दमानियांनी बोलू नये असा सल्ला रोहित पवारांनी त्यांना दिलाय. तर या प्रकरणात स्थानिक चौकशी समिती नेमायला हवी होती असं मत सचिन अहिर यांनी व्यक्त केलंय. तसंच पुणे जमीन प्रकरणाचा मुद्दा अधिवेशनात मांडणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी म्हटलंय.
झी २४ तासनं भांडाफोड केलेल्या पुणे जमीन प्रकरणात दमानियांनी नवे आरोप केले आहेत.. राष्ट्रवादीचे माजी महापौर निलेश मगरांच्या चौकशीची मागणी त्यांनी केलीय, तसंच अजित पवारांवर देखील दमानियांनी आरोपांचा बॉम्ब टाकला. याआधीही दमानियांनी अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. आणि आता पुन्हा एकदा आरोप करत दमानियांनी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिलीय.
