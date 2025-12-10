English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात नवा बॉम्ब,'त्या' जमिनीवर अजित पवारांचा 2018 पासून डोळा?'

Pune land Scam: झी २४ तासनं उघडकीस आणलेल्या पुणे जमीन प्रकरणात अंजली दमानियांनी आरोपांचा नवा बॉम्ब डागलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 10, 2025, 09:11 PM IST
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात नवा बॉम्ब,'त्या' जमिनीवर अजित पवारांचा 2018 पासून डोळा?'
Pune land Scam: झी २४ तासनं उघडकीस आणलेलं पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात दिवसेंदिवस नवनवीन माहिती समोर येतेय. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी या प्रकरणात नवे आरोप केले आहेत.. पुण्याच्या जमिनीवर अजित पवारांचा 2018 मध्येच डोळा होता. माजी महापौर निलेश मगर यांनी 18 लोकांची पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी घेऊन ही जमीन अडकवून ठेवल्याचा आरोप दमानियांनी केलाय.

झी २४ तासनं उघडकीस आणलेल्या पुणे जमीन प्रकरणात अंजली दमानियांनी आरोपांचा नवा बॉम्ब डागलाय. पुण्याच्या जमीनीवर अजित पवारांचा 2018 मध्येच डोळा असल्याचा धक्कादायक आरोप अंजली दमानियांनी केलाय, 2018 मध्ये कुळाची जमीन दाखवून राष्ट्रवादीचे माजी महापौर निलेश मगरांनी 18 लोकांच्या कुळाची पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी घेऊन जमीन अडकवून ठेवली होती. असा खळबळजनक आरोप दमानियांनी केलाय.

2006 मध्ये ज्याप्रमाणे शीतल तेजवानी यांनी 89 लोकांची पॉवर ऑफ अटॉर्नी केली होती. त्याचप्रमाणे 2018 मध्ये नीलेश मगर यांनी 18 लोकांची पॉवर ऑफ अटॉर्नी करून घेतली. मुळात ही जमीन 'वतन' जमिनीच्या प्रकारात मोडते, त्यामुळे त्यावर 18 जणांचे कुळ दाखवणे पूर्णपणे नियमबाह्य
मगर हे या प्रकरणातील 'मोठे खेळाडू'असून ते मगरपट्टा सिटीचे डायरेक्टर आहेत. या जमीन प्रकरणात खारगे समितीसमोर  निलेश मगरांच्या चौकशीचीही मागणी अंजली दमानिया यांनी केलीय.. मात्र दुसरीकडे निलेश मगरांनी अंजली दमानियांचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. जमीन व्यवहाराशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केलाय.. तसंच चौकशीसाठी बोलावल्यास खारगे समितीसमोर बाजू मांडणार असल्याचं मगरांनी म्हटलंय.

पुणे जमीन प्रकरणात अंजली दमानियांनी अजित पवारांवरही निशाणा साधलाय.. पुण जमीन प्रकरणाची माहिती अजित पवारांना आधीपासून होती, तसंच या प्रकरणात फक्त पवार नव्हे तर अजित पवारांचाही रोल असल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केलाय.

अंजली दमानियांच्या आरोपांनंतर रोहित पवार चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. पुरावे असल्याशिवाय अंजली दमानियांनी बोलू नये असा सल्ला रोहित पवारांनी त्यांना दिलाय. तर या प्रकरणात स्थानिक चौकशी समिती नेमायला हवी होती असं मत सचिन अहिर यांनी व्यक्त केलंय. तसंच पुणे जमीन प्रकरणाचा मुद्दा अधिवेशनात मांडणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी म्हटलंय.

झी २४ तासनं भांडाफोड केलेल्या पुणे जमीन प्रकरणात दमानियांनी नवे आरोप केले आहेत.. राष्ट्रवादीचे माजी महापौर निलेश मगरांच्या चौकशीची मागणी त्यांनी केलीय, तसंच अजित पवारांवर देखील दमानियांनी आरोपांचा बॉम्ब टाकला. याआधीही दमानियांनी अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. आणि आता पुन्हा एकदा आरोप करत दमानियांनी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिलीय.

FAQ 

१. अंजली दमानिया यांनी निलेश मगरांवर कोणते आरोप केले आहेत?

उत्तर: अंजली दमानिया यांनी आरोप केला की, राष्ट्रवादीचे माजी महापौर निलेश मगर यांनी २०१८ मध्ये १८ लोकांची कुळाची पॉवर ऑफ अॅटर्नी घेऊन पुण्यातील जमीन अडकवून ठेवली. ही जमीन 'वतन' प्रकारची असल्याने १८ जणांचे कुळ दाखवणे नियमबाह्य आहे. तसेच, मगर हे मगरपट्टा सिटीचे डायरेक्टर असून या प्रकरणातील 'मोठे खेळाडू' आहेत. त्यांनी खारगे समितीसमोर मगरांच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

२. अजित पवारांशी संबंधित अंजली दमानिया यांचे आरोप काय आहेत?

उत्तर: दमानिया यांनी आरोप केला की, पुण्यातील या जमिनीवर अजित पवारांचा २०१८ पासूनच डोळा होता आणि त्यांना या प्रकरणाची माहिती आधीपासून होती. फक्त शरद पवार नव्हे तर अजित पवारांचाही या गैरव्यवहारात भूमिका आहे. यापूर्वीही दमानिया यांनी अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती, आणि आता नव्या आरोपांनी राजकीय वातावरण ढवळून काढले आहे.

३. या आरोपांवर इतर नेत्यांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत?

उत्तर: निलेश मगर यांनी दमानिया यांचे सर्व आरोप फेटाळले असून, जमीन व्यवहाराशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा केला आहे. ते खारगे समितीसमोर बोलावल्यास बाजू मांडणार आहेत. रोहित पवार यांनी दमानिया यांना पुरावे असल्याशिवाय बोलू नये असा सल्ला दिला आहे. तर सचिन अहिर यांनी स्थानिक चौकशी समिती नेमायला हवी आणि हा मुद्दा अधिवेशनात मांडणार असल्याचे सांगितले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

