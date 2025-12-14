English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, विरोधकांनी संधी गमावली

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा पर्दाफाश करत झी २४ तासनं ही बातमी महाराष्ट्रासमोर आणली. झी २४ तासच्या बातमीनंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली, मात्र, या बातमीनंतर विरोधकांनी अधिवेशनात सत्ताधा-यांना घेरण्याची नामी संधी गमावलीय. 

पूजा पवार | Updated: Dec 14, 2025, 09:24 PM IST
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, विरोधकांनी संधी गमावली
(Photo Credit : Social Media)

Pune Land Scam : झी २४ तासनं उघडकीस आणलेलं पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी विरोधकांनी अधिवेशनात तोंडावर बोट ठेवलं. विजय वडेट्टीवारांना सोडता एकही विरोधी नेत्यानं हा मुद्दा अधिवेशनात मांडला नाही. दरम्यान झी २४ तासनं यासंदर्भात विरोधकांना विचारल्यानंतर विरोधी नेत्यांमध्ये टोलवाटोलवी पाहायला
मिळाली.

Add Zee News as a Preferred Source

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा पर्दाफाश करत झी २४ तासनं ही बातमी महाराष्ट्रासमोर आणली. झी २४ तासच्या बातमीनंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली, मात्र, या बातमीनंतर विरोधकांनी अधिवेशनात सत्ताधा-यांना घेरण्याची नामी संधी गमावलीय. अधिवेशनाचं सूप वाजल्यानंतरव विरोधकांच्या पत्रकार परिषदेत झी २४ तासच्या प्रतिनिधींनी अधिवेशनात पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित का केला नाही म्हणून विचारलं, यावेळी विरोधकांनी टोलवाटोलवी करण्याचा प्रयत्न केला. भास्कर जाधवांनी तर थेट हा वैयक्तिक विषय असल्याचं म्हणत विजय वडेट्टीवारांच्याच हातात माईक दिला.

झी २४ तासनं हा मुद्दा बातमी ब्रेक केल्यापासून लावून धरलाय. सातत्यानं या प्रकरणाचा पाठपुरावाही आम्ही करतोय. मात्र, दुसरीकडे विजय वडेट्टीवार यांना वगळता इतर विरोधकांनी या प्रकरणासंदर्भात आक्रमक न होता तोंडावर बोट ठेवलं. विरोधी पक्षातील एकाही नेत्यानं पुणे जमीन प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला नाही. झी २४ तासनं केलेल्या प्रश्नाच्या सरबत्तीनंतर विजय वडेट्टीवारांनी यावर स्पष्टीकरण दिलंय.

आधी वैयक्तिक विषय म्हणणा-या भास्कर जाधवांनी पुन्हा एकदा पुणे जमीन प्रकरणाच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं. मात्र यावेळी त्यांना हा मुद्दा प्राधान्याचा वाटला नाही. अधिवेशनाचा कालावधी कमी असल्यामुळे शेतक-यांच्या मुद्द्याला प्राधान्य दिल्याचं भास्कर जाधव यांनी म्हटलं. मागच्या अनेक वर्षातील मेन स्ट्रीम मीडियातलं सर्वात मोठं गैरव्यवहार प्रकरण जाधवांना प्राधान्याचं वाटत नाही का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.

शरद पवारांचे राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटलांनी देखील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावर बोलणं टाळलं. एवढ्या गंभीर विषयावर त्यांनी मिश्किलपणे भाष्य केलं. आम्ही गरीब सापडलो म्हणून तुम्ही कसेही प्रश्न विचारतायत असं जयंत पाटील म्हणालेत, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारा असंही जयंत पाटील
यांनी म्हटलंय. मात्र, हे प्रकरण झी २४ तासनं महाराष्ट्रासमोर आणल्यानंतर आम्ही सरकारलाही खडे सवाल केलेत हे जयंत पाटील विसरल्याचं दिसतायत.

पुणे जमीन गैरव्यवहाराची बातमी झी २४ तासनं समोर आणल्यानंतर या प्रकरणात चौकशी समिती स्थापन झालीय. उपनिबंधक रवींद्र तारू, शीतल तेजवानीला अटक झालीय. एक कर्तव्यनिष्ठ, निर्भीड वृत्तवाहिनी म्हणून झी २४ तास या बातमीचा पाठपुरावा करत राहणार. या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही ही बातमी लावून धरणार. मात्र, राज्यातील विरोधी पक्ष म्हणून याची जाणीव विरोधकांनाही असणं तेवढचं गरजेचं आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Pune Land scammarathi newspune newsnagpur

इतर बातम्या

भारताच्या IT सेक्टरला मोठा हादरा! 365 दिवसांत 1,20,000 लोक...

विश्व