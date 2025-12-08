English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात दुसरी अटक; पण, जमीन खरेदी करणारे बडे मासे अजूनही मोकाट

Pune Land Case News: पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात दुसरी अटक करण्यात आली असून उपनिबंधक रवींद्र तारुला पोलीस कोठडी ठोठावण्यात आली आहे. जमीन खरेदी करणारे बडे मासे अजूनही मोकाट

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 8, 2025, 08:53 PM IST
Pune Land Case News: पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पोलिसांनी दुसरी अटक केलीय. झी 24 तासनं गैरव्यवहार उघडकीस आणल्यानंतर महिनाभरातली ही दुसरी अटक असल्याचं सांगण्यात येतंय. रवींद्र तारुनं या जमिनीचा व्यवहार केला होता. त्यामुळं त्याची अटक महत्वाची मानली जातेय. दुसरीकडं दिग्विजय पाटील पोलीस चौकशीसाठी मुदतवाढीवर मुदतवाढ घेतोय.

पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या ताब्यात असलेला हा आहे उपनिबंधक रवींद्र तारु. याच रवींद्र तारुनं कागदपत्रांची कोणतीही शहानिशा न करता सरकारी जमिनीची दस्त नोंदणी केली होती. रवींद्र तारुवर कुणाचा दबाव होता की नव्हता याची कल्पना नाही पण त्यांनी सरकारच्या नावावर असलेल्या सातबाराचाही व्यवहार उरकला. झी २४ तासनं हे प्रकरण उघडकीस आणताच रवींद्र तारुला मुद्रांक शुल्क विभागानं निलंबित केलं होतं. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तब्बल एक महिन्यानंतर पोलिसांनी रवींद्र तारुला अटक केलीय. झी २४ तासनं उघडकीस आणलेल्या या घोटाळ्यात ही दुसरी अटक आहे. पौड कोर्टानं रवींद्रला आठ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावलीय. आरोपी पोलिसांना सहकार्य करण्यास तयार असताना त्याला आठ दिवसांच्या पोलीस कोठडीची गरज नव्हती असं तारुच्या वकिलांनी म्हटलंय.

दुसरीकडं या प्रकरणात अगोरदरच अटक केलेल्या शीतल तेजवानीचा ताबा पिंपरी चिंचवड पोलीसही घेणार आहेत. शीतलची पोलीस कोठडी संपल्यावर पिंपरी चिंचवड पोलीस तिचा ताबा घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं शीतल तेजवानीचा पोलीस कोठडीतला मुक्काम आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडं या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेला अमेडिया कंपनीचा एक टक्क्यांचा मालक दिग्विजय पाटील यांने पोलिसांकडं आणखी दोन दिवसांची मुदत मागितलीये. आता दिग्विजय पाटील 10 डिसेंबरला आर्थिक गुन्हे शाखेसमोर चौकशीला हजर राहणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या प्रकरणात कोणताही राजकीय दबाव नसल्याचा दावा करतायेत. एवढंच नाही तर पार्थ पवार हे निर्दोष असल्याचा राष्ट्रवादीचा दावा आहे.

दिग्विजय पाटलांच्या पोलीस चौकशीत चालढकल होत असल्याचा आरोप होतोय. पण हा आरोप सरकारला मान्य नाही... या प्रकरणाची पोलीस आपल्या पद्धतीनं चौकशी करतायेत ही चौकशी होऊ द्या त्यानंतरच पोलिसांना योग्य वाटेल ती कारवाई करतील असं उद्योगमंत्री उदय सामंतांनी सांगितलंय.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी कारवाई सुरु केलीय. पण ही कारवाई वेगवान नाही असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. या प्रकरणाचा तपास थंडबस्त्यात पडू नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. दुसरी अटक झाली असली तरी खरे सूत्रधार अजूनही पोलिसांच्या रडारवर का आले नाहीत असा प्रश्न महाराष्ट्रातून विचारला जातोय.

