पुण्यातील प्रसिद्ध वकिलाची भयानक स्टोरी 'क्राईम पेट्रोल'मध्ये; एपिसोडला 23 कोटी व्ह्यूज, 13,000 कमेंट्स

Pune Crime News : 'क्राईम पेट्रोल' हा छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय क्राईम शो अनेक वर्षांपासून प्रेक्षकांचा आवडता राहिला आहे. सत्य घटनांवर आधारीत या शोमध्ये अनेक धक्कादायक प्रकरण पहायला मिळतात. या शोचे हजारो भाग प्रसारित झाले आहेत. 'क्राईम पेट्रोल डायल 100' च्या 25 व्या एपिसोडने सगळ्या एपिसोडचा विक्रम मोडला आहे. युट्यूबवर 23.1 कोटी लोकांनी हा शो पाहिला आहे. याची स्टोरी खूपच इंटरेस्टिंग आहे. एकदा एपिसोड सुरु केला की तो पूर्ण संपल्याशिवाय कुणीच शातं बसत नाही,
'क्राईम पेट्रोल'च्या या खास एपीसोडला यूट्यूबवर आधीच 23.1 कोटींहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. 'डाव-पेच' असे या एपीसोडचे टायटल आहे. पुण्यातील एका सत्य घटनेवर आधारित ही स्टोरी आहे. प्रसिद्ध फौजदारी वकील सुरेन गोखले यांच्यावर ही स्टोरी आहे. संपूर्ण एपीसोड खूपच उत्कंठा वाढणारा आहे. प्रत्येक क्षणाला मोठा ट्विस्ट पहायला मिळतो. टेलिव्हिजनच्या इतिहासातील सर्वाधिक पाहिल्या गेलेल्या भागांपैकी एक ठरला आहे.
प्रसिद्ध फौजदारी वकील सुरेन गोखले यांची ही स्टोरी आहे. सुरेन गोखले एक यशस्वी वकिल दाखवलेत. सुरेन गोखले यांनी हाय-प्रोफाईल खटले लढले आहेत. या वकिलाचे त्यांच्याच असिस्टंटसोबत विवाहबाह्य संबंध होते. एके दिवशी, त्याला संपवण्याच्या प्रयत्नात त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला होतो. येथेच स्टोरीचा खरा ट्विस्ट सुरु होतो.
हल्लेखोर वकिलावर गोळी झाडतात, पण गोळी चुकून तिथून जाणाऱ्या एका महिलेला लागते. यत या महिलेचा मृत्यू होतो. तिचे मूल कायमचे अनाथ होते. या घटनेनंतर, वकील गोखले यांच्यावर गोळी झाडून त्यांचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करणारा त्यांचा शत्रू कोण होता, या रहस्याभोवती संपूर्ण कथा फिरते. या कटामागे त्यांचे अनैतिक संबंध होते, की काही जुने वैर होते?
पोलीस निरीक्षक अजय ठाकूर आणि त्यांच्या टीमकडे वकिल सुरेन गोखले यांची केस येते. तपासाच्या सुरुवातीलाच पोलिसांना हे स्पष्ट होते की, गोळीबार करणाऱ्यांचे खरे लक्ष्य ती निष्पाप महिला नसून, स्वतः प्रसिद्ध वकील सुरेन गोखले होते. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी, पोलीस सुरेनच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनाची खोलवर माहिती गोळा करतात. सुरेन आणि त्यांची पत्नी वनिता यांच्या प्रचंड मतभेद होते. घटस्फोटापर्यंत प्रकरण गेले होते. पोलिसांना सुरेन यांची पत्नी वनितावर संशय येतो. तिनेच आपल्या पतीला मारण्याची सुपारी दिली असावी असे पोलिसांना वाटते.
पोलीस निरीक्षक अजय ठाकूर यांचा तपास जसजसा पुढे सरकतो, तसतशी कथा अनेक धक्कादायक वळणे घेते. 'पती, पत्नी आणि ती' यांच्या नात्याची अशी एक भयानक बाजू पोलिसांना उघडकीस येते, जिची कोणी कल्पनाही केली नसेल. त्यांना आढळून येते की, या यशस्वी वकिलाचे त्याच्या केवळ एकाच नव्हे, तर दोन सहाय्यकांशी शारीरिक संबंध होते.
वासना आणि फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकलेल्या या वकिलाच्या कथेचा शेवट कसा होतो? पोलीस या गुंतागुंतीच्या गुन्ह्याचा उलगडा कसा करतात ? आणि या गुन्हेगारी वकिलावरील हल्ल्यामागे खरा सूत्रधार कोण होता? या सर्व थरारक प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला संपूर्ण एपिसोड पाहावा लागेल. या एपिसोडला डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर 23.1 कोटींहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत, यावरून त्याच्या लोकप्रियतेचा अंदाज लावता येतो. याशिवाय, व्हिडिओच्या कमेंट्स सेक्शनमध्ये 13,000 हून अधिक लोकांनी कमेंट्स केल्या आहेत.