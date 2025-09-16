पुण्यात लिफ्ट कोसळली! थरारक घटनाक्रम CCTV मध्ये कैद; लिफ्टमधल्या सहाजणांचं काय झालं? पाहा Video

Pune Lift Crash CCTV: पुणे शहरामध्ये एक भयानक घटना घडली आहे. सोमवारी पुण्यातील एका इमारतीमधील लिफ्ट अचानक कोसळली. या लिफ्टमध्ये तीन महिला, दोन पुरुष आणि एक चिमुकला मुलगा असे एकूण सहाजण होते. या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडीओ समोर आला असून तो चर्चेचा विषय ठरत आहे. हा व्हिडीओ पाहून लिफ्टसंदर्भातील सुरक्षेबद्दलचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. सुदैवाने या अपघातामध्ये कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. तसेच कोणीही गंभीर जखमी झालेलं नाही. मात्र अचानक लिफ्ट कोसळताना आतमध्ये काय गोंधळ उडाला हे सीसीटीव्ही व्हिडीओमध्ये दिसत आहे.
लिफ्ट कोसळण्याची संपूर्ण घटना वाघोलीतील एका इमारतीत घडली आहे. इमारतीमधील लिफ्टच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात संपूर्ण घटनाक्रम कैद झाला आहे. फुटेजमध्ये लिफ्ट खाली जात असतानाच अचानक लिफ्टचा वेग वाढल्यानंतर उडालेला गोंधळ दिसून येत आहे. अचानक सर्वजण खाली बसल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे. लिफ्ट प्रचंड वेगाने खाली गेली आणि आदळली. मात्र हा अपघात झाला तेव्हा लिफ्ट फार उंचीवर नसल्याने कोणीही जखमी झालेलं नाही. लिफ्ट कोसळल्यानंतरही आतील सर्वजण सुरक्षित असल्याचं पाहून सर्वांनीच सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.
या सहाही जणांना किरकोळ जखमा झाल्या आहेत. लिफ्ट फार उंचीवरुन न पडल्याने सर्वजण लिफ्ट वेगाने खाली जाऊ लागली तेव्हा जागेवर खाली बसले. उंची कमी असल्याने लिफ्टचा कोणताही भाग कोसळला नाही.
दरम्यान, या इमारतीमधील स्थानिकांनी अपघातासाठी बिल्डर दोषी असल्याचं म्हटलं आहे. बिल्डरने लिफ्टचं काम आणि डागडुजी योग्य पद्धतीने केलेली नसल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. या प्रकरणात बिल्डरविरुद्ध पोलीस तक्रार दाखल करण्यात आली असून तातडीने लिफ्टचं ऑडिट करुन घेण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
लिफ्ट का कोसळते याची अनेक कारणं असू शकतात. यामध्ये अनेकदा तांत्रिक बिघाड, योग्य देखभाल न झाल्याने होणारे अपघात, जुनाट यंत्रणा किंवा मानवी चूक यासारख्या गोष्टींचा समावेश होतो.
यांत्रिक बिघाड: केबल्स किंवा पुली सिस्टीम कमकुवत होणे, ब्रेक सिस्टीममधील दोष, मोटर किंवा इलेक्ट्रिकल सिस्टीममध्ये बिघाडामुळे लिफ्ट कोसळू शकते.
देखभालीचा अभाव: नियमित तपासणी आणि दुरुस्ती न केल्याने लिफ्टच्या भाग खराब होतात. जुने आणि गंजलेले भाग बदलले न गेल्याने धोका वाढतो.
जास्त वजन: लिफ्टच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वजन असल्यास यंत्रणेवर ताण येऊ शकतो, ज्यामुळेही लिफ्ट कोसळण्याचा धोका असतो.
पॉवर फेल्युअर: अचानक वीजपुरवठा खंडित झाल्यास काही लिफ्ट्स थांबतात किंवा खाली येऊ शकतात, जर बॅकअप सिस्टीम नसेल तर.
मानवी चुका: चुकीच्या पद्धतीने लिफ्ट ऑपरेटर केल्यास अपघात होऊ शकतो. इंस्टॉलेशनदरम्यान त्रुटी किंवा निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे.
नैसर्गिक आपत्ती: भूकंप, पूर किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे लिफ्टच्या रचनेला धक्का बसू शकतो.
नियमित देखभाल आणि तपासणी करणे.
लिफ्टच्या क्षमतेनुसारच वापर करणे.
आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा जसे की आपत्कालीन ब्रेक, बॅकअप पॉवर आणि अलार्म सिस्टीम बसवणे.
प्रशिक्षित तंत्रज्ञांकडून इंस्टॉलेशन आणि दुरुस्ती करुन घेणे.