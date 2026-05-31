पुणे दारुकांडाने महाराष्ट्र हादरला; 23 जणांचा मृत्यू, दारुकांडामागचे भयानक सत्य उघड

पुण्यामधील विषारी दारुचे प्रकरणामध्ये अनेक धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत. पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणात 23 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्यभरातील पोलिस प्रशासन खडबडून जागं झालं आहे. भंडारा जिल्ह्यातही ''ऑपरेशन फ्लश आऊट''च्या नावाखाली अवैध दारू अड्ड्यांवर धडक कारवाई करण्यात आली आहे. पण या कारवाईवरून पोलिसांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणात 23 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्यभरातील पोलीस यंत्रणा खडबडून जागी झालीय. या विषारी दारू प्रकरणात अनेक पोलीस कर्मचा-यांचं निलंबन करण्यात आलंय.
या घडलेल्या धक्कादायक प्रकरणानंतर आता राज्यात अनेक ठिकाणी पोलिसांकडून छापेमारी आणि कारवाई केली जात आहे. भंडारा जिल्ह्यातही ऑपरेशन फ्लश आऊट मोहीम हाती घेण्यात आली आहे, अवैध दारू अड्ड्यांवर कारवाई पोलिसांचा तपास सुरु आहे आणि आता कडक कारवाई केली जात आहे. आतापर्यंत 32 गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. आणि 31 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. 50 अधिकारी आणि 300 कर्मचा-यांच्या मदतीने ही मोहीम राबवली जातेय. भंडारा पोलिसांकडून कारवाई केली जात असली तरी पोलिसांच्या या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले जातायत.
पुण्यातील दुर्घटना घडली नसती तर ही कारवाई झाली असती का असा प्रश्न विचारला जातोय. या कारवाईवरून खासदार प्रशांत पडोळे यांनी पोलीस प्रशासनावर गंभीर आरोप केलेत. अवैध धंद्यांमधून वसुली होत असल्याचा आरोप करण्यात आलाय. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथील या दारूकांड प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे प्रकरण सोपवण्यात आले आहे. याप्रकरणी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी मोठी कारवाई केली आहे.
भंडा-यातील ज्या अवैध दारू अड्ड्यांवर कारवाई करण्यात आलीये. ते दारू अड्डे काही नव्याने सुरु झालेले नव्हते, वर्षानुवर्षे या भागांमध्ये अवैध दारूचा व्यवसाय चालायचा. मग पोलिसांना या दारू अड्ड्यांची माहिती नव्हती का? पोलिसांनी याआधीच कारवाई का केली नाही? आता झालेल्या कारवाईनंतर खरंच या अवैध धंद्यांवर कायमस्वरुपी लगाम बसणार का? की पुन्हा परिस्थिती जैसे थेच राहणार हे येत्या काळात कळेल.