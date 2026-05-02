Pune Accused PHOTO: पुण्यात चिमुरडीवर अत्याचार करून निर्घृण हत्या करणाऱ्या नराधमाचा फोटो आला समोर, पाहून येईल चीड

Pune Crime:  नराधमाला कठोर शासन करण्याची मागणी जनसामान्यांमधून होत आहे. आता नराधमाचा चेहरा समोर आलाय. जो पाहून तुमच्या तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहणार नाही.

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 2, 2026, 06:08 PM IST
पुणे नराधमाचा चेहरा समोर

Pune Crime: पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातून एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका 65 वर्षीय नराधमाने अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या निरागस बालिकेवर गोठ्यात नेऊन अत्याचार केल्याची आणि त्यानंतर तिची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला असून, नराधमाला कठोर शासन करण्याची मागणी जनसामान्यांमधून होत आहे. आता नराधमाचा चेहरा समोर आलाय. जो पाहून तुमच्या तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहणार नाही.

काय नेमकं प्रकरण?

ही घटना भोर तालुक्यातील एका ग्रामीण भागात घडली. साडेतीन वर्षांची ही चिमुरडी आपल्या घराबाहेर खेळत असताना, आरोपीने तिला फूस लावून एका निर्जन गोठ्यात नेले. तिथे त्याने या बालिकेवर पाशवी अत्याचार केला. केवळ शरीरसुखाच्या हव्यासापोटी एका वयोवृद्ध व्यक्तीने नातवाच्या वयाच्या मुलीसोबत केलेले हे कृत्य माणुसकीला काळिमा फासणारे आहे.

पुराव्यांची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न

अत्याचार केल्यानंतर पीडित मुलगी ओरडेल किंवा ही बाब कोणाला सांगेल, या भीतीने आरोपीने तिची हत्या करण्याचा निर्णय घेतला. त्याने अत्यंत क्रूरपणे तिचा गळा दाबून किंवा मारहाण करून जीव घेतला. एवढ्यावरच न थांबता, आपला गुन्हा लपवण्यासाठी त्याने चिमुरडीचा मृतदेह लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आरोपीचा हा थंड डोक्याने केलेला कट असल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून येत आहे.

कुटुंबीयांकडून शोध 

मुलगी बराच वेळ घरी न परतल्याने पालकांनी तिची शोधाशोध सुरू केली. गावकऱ्यांच्या मदतीने परिसरात शोध घेत असताना, संशयास्पद हालचालींमुळे गोठ्याजवळ शोध घेतला असता, चिमुरडीचा रक्ताळलेल्या आणि विवस्त्र अवस्थेत मृतदेह सापडला. हे दृश्य पाहून पालकांनी एकच हंबरडा फोडला. या घटनेची माहिती मिळताच संपूर्ण गावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

आरोपीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

घटनेची माहिती मिळताच भोर पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. तांत्रिक तपास आणि स्थानिक गुप्तचरांच्या माहितीवरून पोलिसांनी 65 वर्षीय संशयित आरोपीला ताब्यात घेतले. सुरुवातीला उडवाउडवीची उत्तरे देणाऱ्या आरोपीने पोलिसांच्या खाक्या दाखवताच आपला गुन्हा कबूल केला. पोलिसांनी आरोपीवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि 'पोक्सो' (POCSO) कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत.

फॉरेन्सिक आणि वैद्यकीय तपासणी

पीडितेचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी (Post-mortem) ससून रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळावरून महत्त्वाचे नमुने गोळा केले आहेत. वैद्यकीय अहवालात अत्याचार झाल्याची पुष्टी होण्याची शक्यता असून, हा अहवाल न्यायालयात आरोपीला शिक्षा मिळवून देण्यासाठी सर्वात मोठा पुरावा ठरणार आहे.

सामाजातून संताप 

या घटनेनंतर पुणे जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे. "वृद्ध व्यक्तीकडून अशा कृत्याची अपेक्षा कशी करता येईल?" असा सवाल सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. अनेक सामाजिक संघटनांनी या घटनेचा निषेध व्यक्त केला असून पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

पालकांसाठी सतर्कतेचा इशारा

अशा घटना टाळण्यासाठी पालकांनी आपल्या लहान मुलांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. ओळखीचे असो वा अनोळखी, मुलांवर सतत लक्ष ठेवणे आणि त्यांना 'गुड टच-बॅड टच' बद्दल माहिती देणे काळाची गरज बनली आहे. समाजातील अशा विकृत मानसिकतेच्या लोकांपासून सावध राहणे आणि संशयास्पद हालचाली दिसल्यास तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

