पुण्यात खळबळ! कामावरुन काढल्याचा राग, दोन मजुरांनी ठेकेदाराच्या तीन वर्षांच्या मुलीला...

Pune Crime News: ठेकेदाराने कामावरुन काढल्याचा राग मनात ठेवून दोन मजुरांनी त्याचा बदला घेत भयंकर कृत्य केले होते. मात्र पोलिसांनी चार तासांत आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. कामावरुन काढल्याने दोन्ही मजुरांच्या मनात ठेकेदाराबद्दल राग होता. त्यामुळं दोघांनीही त्याच्या तीन वर्षांच्या मुलीचे अपहरण केले. मात्र पोलिसांनी चार तासांत आरोपी शोधून काढले आहे.
काम व्यवस्थित करत नसल्याने ठेकेदाराने दोन मजुरांना कामावरुन काढले. त्या रागातून झारखंडमधील दोघांनी ठेकेदाराच्या ३ वर्षाच्या मुलीचे अपहरण केले. ही बाब समजताच विमानतळ पोलिसांनी त्यांचा शोध सुरु केला. ते इंद्रायणी एक्सप्रेसमधून प्रवास करीत असल्याचे समजल्यावर लोहमार्ग पोलिसांच्या मदतीने दोघांना कल्याण रेल्वे स्टेशनवर जेरबंद करुन मुलीची सुटका करण्यात आली. जवळपास 4 तासांच्या प्रयत्नानंतर हे अपहरणकर्ते पोलिसांच्या तावडीत सापडले. प्रिन्स पाल आणि ओमनारायण पाल अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत.
वेगवेगळ्या बांधकाम साईटवर ठेकेदार हे मजुर पुरविण्याचे काम करतात. प्रिन्स पाल व ओमनारायण पाल हे दोघे जण व्यवस्थित काम करत नसल्याने त्यांनी दोघांना कामावरुन काढले होते. या गोष्टीचा राग मनात धरुन त्यांनी या ठेकेदाराच्या 3 वर्षांच्या मुलीचे सोमवारी अपहरण केले.
बराचवेळ झाला तरी मुलगी घरात दिसत नाही म्हणून पालकांनी परिसरात शोधाशोध सुरू केली. मात्र मुलगी कुठेच सापडली नाही. त्यानंतर घाबरलेल्या पालकांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिसांनी चौकशी केली ठेकेदाराने मजुरांवरील संशय बोलून दाखवला. तेव्हा पोलिसांनी अधिक चौकशी केली असता त्यात काम सोडून जाणार्यांपैकी चौघे जण बिहारकडे चालले होते तेव्हा पोलिसांचा संशय बळावला. पोलिसांनी सापळा रचत त्यातील दोघांना कल्याण रेल्वे स्टेशनवरुन ताब्यात घेतले. तसंच, चिमुरडीची सुटका केली.
शिरवळ येथे तीन अज्ञात इसमांनी भरत वाघमारे यांचे अपहरण करून स्विफ्ट डिझायर कारमधून पळ काढला असल्याची माहिती शिरवळ पोलिसांना मिळाल्यानंतर तातडीने तीन तपास पथके तयार करून शोध मोहीम राबवली. डोंगराळ भागात रात्रीपासून सुरू असलेल्या शोधानंतर केवळ सात तासांत अपहृतासह आरोपींना गाठण्यात पोलिसांना यश आले. अपहरण प्रकरणात नंदकुमार शिगटे याच्यासह एकूण पाच आरोपींना अटक करून वापरलेली स्विफ्ट कार आणि दुचाकी जप्त करण्यात आली आहे.