English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यात खळबळ! कामावरुन काढल्याचा राग, दोन मजुरांनी ठेकेदाराच्या तीन वर्षांच्या मुलीला...

Pune Crime News: पुण्यात एक धक्कादायक घटना घडली असून ठेकेदाराने कामावरुन काढून टाकल्याचा राग मनात धरून दोन मजुरांनी धक्कादाक कृत्य केले.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 24, 2025, 11:17 AM IST
पुण्यात खळबळ! कामावरुन काढल्याचा राग, दोन मजुरांनी ठेकेदाराच्या तीन वर्षांच्या मुलीला...
Pune live news Two Labourers Arrested By pune Police For Kidnapping Employers 3 Year Old Daughter

Pune Crime News: ठेकेदाराने कामावरुन काढल्याचा राग मनात ठेवून दोन मजुरांनी त्याचा बदला घेत भयंकर कृत्य केले होते. मात्र पोलिसांनी चार तासांत आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. कामावरुन काढल्याने दोन्ही मजुरांच्या मनात ठेकेदाराबद्दल राग होता. त्यामुळं दोघांनीही त्याच्या तीन वर्षांच्या मुलीचे अपहरण केले. मात्र पोलिसांनी चार तासांत आरोपी शोधून काढले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

काम व्यवस्थित करत नसल्याने ठेकेदाराने दोन मजुरांना कामावरुन काढले. त्या रागातून झारखंडमधील दोघांनी ठेकेदाराच्या ३ वर्षाच्या मुलीचे अपहरण केले. ही बाब समजताच विमानतळ पोलिसांनी त्यांचा शोध सुरु केला. ते इंद्रायणी एक्सप्रेसमधून प्रवास करीत असल्याचे समजल्यावर लोहमार्ग पोलिसांच्या मदतीने दोघांना कल्याण रेल्वे स्टेशनवर जेरबंद करुन मुलीची सुटका करण्यात आली. जवळपास 4 तासांच्या प्रयत्नानंतर हे अपहरणकर्ते पोलिसांच्या तावडीत सापडले. प्रिन्स पाल आणि ओमनारायण पाल अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. 

वेगवेगळ्या बांधकाम साईटवर ठेकेदार हे मजुर पुरविण्याचे काम करतात. प्रिन्स पाल व ओमनारायण पाल हे दोघे जण व्यवस्थित काम करत नसल्याने त्यांनी दोघांना कामावरुन काढले होते. या गोष्टीचा राग मनात धरुन त्यांनी या ठेकेदाराच्या 3 वर्षांच्या मुलीचे सोमवारी अपहरण केले. 

बराचवेळ झाला तरी मुलगी घरात दिसत नाही म्हणून पालकांनी परिसरात शोधाशोध सुरू केली. मात्र मुलगी कुठेच सापडली नाही. त्यानंतर घाबरलेल्या पालकांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिसांनी चौकशी केली ठेकेदाराने मजुरांवरील संशय बोलून दाखवला. तेव्हा पोलिसांनी अधिक चौकशी केली असता त्यात काम सोडून जाणार्‍यांपैकी चौघे जण बिहारकडे चालले होते तेव्हा पोलिसांचा संशय बळावला. पोलिसांनी सापळा रचत त्यातील दोघांना कल्याण रेल्वे स्टेशनवरुन ताब्यात घेतले. तसंच, चिमुरडीची सुटका केली.

अपहरण प्रकरणातील 5 आरोपी जेरबंद

शिरवळ येथे तीन अज्ञात इसमांनी भरत वाघमारे यांचे अपहरण करून स्विफ्ट डिझायर कारमधून पळ काढला असल्याची माहिती शिरवळ पोलिसांना मिळाल्यानंतर तातडीने तीन तपास पथके तयार करून शोध मोहीम राबवली. डोंगराळ भागात रात्रीपासून सुरू असलेल्या शोधानंतर केवळ सात तासांत अपहृतासह आरोपींना गाठण्यात पोलिसांना यश आले. अपहरण प्रकरणात नंदकुमार शिगटे याच्यासह एकूण पाच आरोपींना अटक करून वापरलेली स्विफ्ट कार आणि दुचाकी जप्त करण्यात आली आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
pune crime newsPune Crime News News in MarathiPune Policeपुणे पोलिसपुणे ताज्या बातम्या

इतर बातम्या

'सैयारा'च्या यशामुळे मी तणावात होतो; अनुपम खेर या...

मनोरंजन