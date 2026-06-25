/पोलीस कोठडीत सिया आणि बॉयफ्रेंड चेतनचा केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात धक्कादायक दावा, नेमकं काय घडलं? पोलीसही चक्रावले

लोहगड किल्ल्यावर केतन अग्रवाल या 25 वर्षीय तरुणाच्या हत्याकांडामुळे अख्खा महाराष्ट्र हादरला आहे. या हत्येमागे जिच्यासोबत साखरपुडा झाला त्या सिया गोयलचा हात आहे, असं समोर आलं आहे. तर या हत्याकांडात तिची साथ बॉयफ्रेंड चेतन चौधरीने दिली. पोलिसांनी या दोघांना अटक केली असून ते दोघे सध्या पोलीस कोठडीत आहेत.
पोलिसांकडून केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात तपास करत असून या केसमध्ये त्यांना दररोज नवं नवीन खुलासे होत आहे. हे प्रकरण जसंजसं पुढे जात आहे, त्यात धक्कादायक धागेदोरे सापडत आहेत. पोलीस केतनला मारण्यासाठी या दोघांनी काय प्लॅन रचला होता, याचा शोध घेत आहेत. त्यात सिया आणि केतन पोलीस कोठडीत चौकशी करण्यात येत आहे. पोलिसांनी सिया आणि चेतन यांची वेगवेगळी चौकशी करण्यात आली.
पोलीस सूत्रांनी सांगितलं की, पोलीस कोठडीत या दोघांची चौकशी झाली तेव्हा त्यांनी दिलेल्या जबाबमध्ये वेगवेगळे गोष्टी सांगितल्या आहेत. या दोघांनी एकमेकांवर गंभीर आरोप केले आहेत. चेतनने पोलिसांना सांगितलं की, मी सियाला म्हटलं होतं की, आपण दोघे पळून जाऊन लग्न करूयात. पण तिला हे मान्य नव्हतं. तर तिने केतनची हत्या करण्याच ठरवलं.
तरदुसरीकडे पोलीस कोठडीत असलेल्या सियानेही चौकशीदरम्यान सांगितलं की, केतनची हत्या करण्याचा प्लॅन तिचा नसून चेतनने हा हत्येचा कट रचला होता. तसंच केतनचा पहिल्यांदाचा हत्याचा करण्याचा प्रयत्न हा 14 जून रविवारी करण्यात आला होता. त्यावेळी हा कट फसला होता, म्हणून चेतन रडला होता, असंही तिने पोलिसांना चौकशी दरम्यान सांगितलं.
या चौकशीनंतर पोलिसांनी असं सांगितलं की, हे दोघे केतनच्या हत्येतून स्वत:ला वेगळं ठेवण्यासाठी तसंच सोबत शिक्षा होऊ नये म्हणून सिया आणि चेतन एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. पण या हत्येमागील सूत्रधार कोण आहे, याबद्दल अनेक पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत.
दरम्यान केतन अग्रवाल याच्या हत्येच्या आधल्या दिवशी पुण्यातील एका कॅफेमध्ये सिया आणि चेतन एकमेकांना भेटले होते. या घटनेचा सीसीटीव्ही फूटजेही समोर आलं असून ते सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे. या कॅफेमध्ये सिया आणि चेतनने चेतनच्या हत्येचा कट रचला होता, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.