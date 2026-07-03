/केतन अग्रवाल प्रकरणात बीड कनेक्शन! सिया आणि चेतनने या तरुणासोबत केलं होतं लोहगडवरील खूनाची प्लॅनिंग

पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात बीड कनेक्शन समोर आलं आहे. या प्रकरणात पोलिसांचा संशय खरा ठरला असून यात तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री झाली आहे. केतन अग्रवालच्या हत्येचा कट आणखी एका तरुणाला माहिती असल्याचे समोर आलं आहे. बीडमधील हा तरुण चेतन चौधरीचा वर्गमित्र असून त्याला केतनच्या हत्येच्या प्लॅनिंगबद्दल सगळं माहिती होतं.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार केतन अग्रवालच्या हत्येचे प्लॅनिंग सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या तरुणासोबत डिस्कस केलं होतं. एवढंच नाहीतर घटनेच्या दिवशी या तरुणाला लोहगडावर येण्याचा आग्रहही चेतन आणि सियाने केला होता. पण तो 18 जूनला लोहगडावर घटनेच्या दिवशी आला नाही.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केतन अग्रवालच्या हत्येनंतर पहिल्यांदा चेतन याच मित्राला भेटला होता. पोलिसांनी सांगितलं की, सिया देखील ज्या व्यक्तीशी बोलली होती तो हाच होता.
हा तरुण मूळचा बीड जिल्ह्यातील असून बालेवाडीमधील एका खासगी कंपनीत नोकरीवर होता. हा तरुण साधारण मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून चेतनच्या संपर्कात होता. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी या तरुणाला ताब्यात घेतलं आहे. आता त्याची चौकशी सुरू असून त्यातून काय धक्कादायक गोष्टी समोर येतात ते पाहावं लागणार आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे पोलिसांनी सांगितलं की, केतनची हत्या करु नये असं या तरुणाने सिया गोयल आणि चेतन चौधरीने सांगितलं होतं.