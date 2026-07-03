/केतन अग्रवाल प्रकरण: पोलिसांनी सांगितली 5 कारणं, तरीही कोर्टाने सिया आणि चेतनला न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं? कोर्टात नेमकं काय झालं?

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात प्रमुख आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरीची आज शुक्रवारी (3 जुलै) पोलीस कोठडी संपल्यामुळे त्यांना वडगाव मावळ न्यायालयात दुपारी हजर करण्यात आली. न्यायालयाने सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावणी आहे. पोलिसांनी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी पोलीस कोठडी मिळावी यासाठी कोर्टात 5 मुद्दे मांडले. पोलिसांनी 5 कारणं सांगून सिया आणि चेतनसाठी 3 दिवसांची पोलीस कोठडीची मागणी केली होती.
पोलिसांनी सिया आणि चेतनच्या पोलीस कोठडीसाठी सांगितलेले पाच मुद्दे न्यायालयाला पटले नाही. त्यामुळे त्यांनी सिया आणि चेतनला न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली. न्यायालयाने म्हटलं की, सिया आणि चेतनला 12 दिवस पोलीस कोठडी दिली आहे. त्यामुळे आता अजून पोलीस कोठडीची गरज नाही.