/हातात बाटली, फोनवरून मोठ मोठ्याने अश्लील शिव्या अन् नंतर चेतनला..., केतन अग्रवाल प्रकरणातील सिया गोयलचा पबमधील धक्कादायक VIDEO

पुण्यातील प्रसिद्ध तरुण व्यापारी केतन अग्रवाल हत्येमधील प्रमुख आरोपी सिया गोयल हिचा एक अजून धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. सिया गोलयचा बॉयफ्रेंड चेतन गोयल याच्यासोबत एका रेस्टारंटमधला व्हिडीओ पहिले समोर आला. हा व्हिडीओमध्ये सिया आणि चेतन घटनेचं आदल्या दिवशी रेस्टारंटमध्ये भेटले होते. त्यानंतर सिया आणि चेतनचा दुसरा व्हिडीओ महाराष्ट्र क्रिकेट लीग (MCL) मॅच पाहतानाचा समोर आला होता. आता तर एका पबमधील सिया गोयलचा व्हिडीओ समोर आला आहे.
सिया गोयल हिला दारूचं व्यसन होतं आणि तिचा स्वभाव चांगला नव्हता हे वारंवार तिच्या नातेवाईकांकडून सांगण्यात आलं आहे. दुसरीकडे सियाने पोलीस कोठडीत असताना पोलिसांना बियरची बाटल मागितली होती. अशातच सियाचा हा पबमधील व्हिडीओ तिच्या वर्तनाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थितीत करत आहेत.
सिया गोयल हिचा हा पबमधील व्हिडीओ डिसेंबर 2025 मधील असल्याचं सांगण्यात येत आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये असं दिसतंय की, एका पबमध्ये सिया कोणाशी तरी मोबाईलवरून जोरजोरात भांडत आहे. तर तिच्या एका हातात बियरची बाटल आहे. धक्कादायक म्हणजे ती फोनवर कोणाला तरी अश्लील शिव्या देत होती, असं कॅमेऱ्यात कैद झालं आहे. तिच्या या वर्तनामुळे सोशल मीडियावर तिच्या स्वभावावरून उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. तर या व्हिडीओच्या शेवटी ती चेतनसोबत असून तिला मिठी मारताना दिसत आहे.
सिया गोयल आणि चेतन चौधरीचा व्हिडीओ व्हायरल pic.twitter.com/CDBhdXXdna— VIRALबाबा (@viralmedia70) July 1, 2026
दरम्यान सियाच्या घराची पोलिसांकडून झाडाझडती घेण्यात आली. लोहगडावर घटनेच्या दिवशी सियाने घातलेले कपडे पोलिसांनी जप्त केले आहेत. पोलिसांनी सियाच्या घराची तब्बल एक तास झाडाझडती घेतली. या झाडाझडतीच्या वेळी पोलीस सियाला सोबत घेऊन गेले होते. पोलिसांचा तपास झाल्यानंतर जेव्हा ते सियाला घेऊन परत जात होते. तेव्हाचाही सियाच्या एका कृतीमुळे तिच्यावर टीका होतेय. तिने घराबाहेर असलेल्या पत्रकारांसमोर अश्लील हावभाव केले. ही घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
(दरम्यान झी २४ तास या व्हिडीओची पृष्टी करत नाही. )