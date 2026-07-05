केतन अग्रवाल प्रकरणात मोठा खुलासा! '3-4 मुलींच्या बॉयफ्रेंडला घेऊन सिया गोयल महाबळेश्वरला...'; पुण्यातील नेत्याचा धक्कादायक दावा

पुण्याजवळील लोहगड किल्ल्यावर केतन अग्रवाल 18 जूनला दरीत ढकलून हत्या करण्यात आली. ही हत्या केतनची होणारी बायको सिया गोयल आणि तिची प्रियकर चेतन चौधरीने केल्याची कबुली त्यांनी पोलिसांनी दिली आहे. केतन दरी कोसळून त्याचा मृत्यू झाल्याचा बनवा रचण्यात आला होता. पण पोलिसांच्या तपासातून या घटनेचा वेगळंच वळण समोर आलं. ही एक दुर्घटना नसून हत्या होती. या प्रकरणात आता सिया गोयलबद्दल धक्कादायक गोष्टी समोर येत आहे. पुण्यातील नेत्या संगीता तिवारी यांनी अनेक खळबळजनक दावे केले आहेत.
संगीता तिवारी यांनी सांगितलं की, 18 जूनला जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा लोहगडावरील दरीतून केतनला बाहेर काढण्यात आलं. तेव्हा एका व्यक्तीने केतनच्या अंगात धुगधुगी शिल्लक असून तो जीव वाचण्याची शक्यता आहे. रस्ता लवकर मोकळा करा, ताबडतोब रुग्णवाहिका बोलवा. तिथेच उभी असलेली सिया गोयल दचकली आणि ती बाजूला झाली. कारण तिला भीती वाटली होती, केतन जिवंत राहिल्यास तिचं बिंग फुटेल.
एवढंच नाहीतर संगीता तिवारी यांनी सिया गोयल हिच्या चारित्र्याबद्दलही वक्तव्य केलं आहे. सिया गोयलला अटक झाल्यापासून तिच्या चारित्र्याबद्दल वेगवेगळे दावे समोर येत आहेत. संगीता तिवारी यांनी दावा केला की, माझ्याकडे सियाचे काही फोटो असून ते मी दाखवू शकत नाही. ती तीन चार मुलींच्या बॉयफ्रेंडला घेऊन महाबळेश्वरला गेली होती. तिला असल्या सवयी होत्या. सिया महाबळेश्वरवरून आल्यानंतर तिला त्या तीन चार मैत्रिणींनी याबद्दल खडसून विचारलं होतं. तेव्हा सियाने त्यांची माफी मागितली होती. त्यावर मैत्रिणींनी तिला कुत्री असं म्हटलं होतं.
त्या पुढे म्हणाल्यात की, सिया गोयल कायम पार्टीमध्ये रंगली असायची. रात्री तिची वडील साडेआठ वाजता झोपले की सिया गोयल अकरा वाजता पार्टी करायला जायची. कोरेगाव पार्क, मुंढवा इथल्या क्लबमध्ये ती कायम दिसायची. पार्टी करून ती घरी पहाटे साडेतीन चार वाजता परतायची.