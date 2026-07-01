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केतन सोबत साखरपुडा झाल्यावर सियाने तिच्या कुटुंबियांना सांगितली होती अत्यंत महत्वाची गोष्ट; पोलिस तपासात बाहेर आलं भयानक सत्य

केतन सोबत साखरपुडा झाल्यावर सियाने तिच्या कुटुंबियांना एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट  सांगितली होती.  पोलिस तपासात याबाबत भयानक सत्य बाहेर आलं आहे. सियाच्या कुटुंबियांनी तिच्याशी याबाबत चर्च केली असती तर सर्व गोष्टी इतक्या हाताबाहेर गेल्या नसत्या असं सांगितले जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 01, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:41 PM IST
केतन सोबत साखरपुडा झाल्यावर सियाने तिच्या कुटुंबियांना सांगितली होती अत्यंत महत्वाची गोष्ट; पोलिस तपासात बाहेर आलं भयानक सत्य

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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