/केतन सोबत साखरपुडा झाल्यावर सियाने तिच्या कुटुंबियांना सांगितली होती अत्यंत महत्वाची गोष्ट; पोलिस तपासात बाहेर आलं भयानक सत्य

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात रोज धक्कादायक खुलासे होत आहेत. केतन अग्रवाल याला लोहगड किल्ल्यावरून खाली फेकून दिल्याचा आरोप केला जात आहे. या कथित हत्येप्रकरणी पोलिसांनी केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी यांना ताब्यात घेतले आहे. पोलिस सिया आणि चेतन यांची कसून चौकशी करत आहेत. केतन सोबत साखरपुडा झाल्यावर सियाने तिच्या कुटुंबियांना एक महत्वाची गोष्ट सांगितली होती. पोलिस तपासात मात्र, याबाबत भयानक सत्य समोर आले आहे.
केतन सोबत साखरपुडा झाल्यानंतर तिने चेतन चौधरीसोबतची मैत्री तोडल्याचे सिया गोयल हिने तिच्या कुटुंबीयांना सांगितले होती. मात्र, सिया पुन्हा चेतनच्या संपर्कात आली होती असे पोलिसांच्या तपासात असे समोर आले आहे. साखरपुडा झाल्यानंतर काही दिवस दोघांमधील संवाद थांबला होता. मात्र, चेतन तिच्या आयुष्यात परत आला आणि त्यानंतर त्यांनी एकत्र येण्यासाठी भयानक प्लान आखला.
19 जून 2026 रोजी केतन अग्रवाल याचा लोहगड किल्ल्यावरून पडून मृत्यू झाला. नोव्हेंबर महिन्यात केतन आणि सिया यांचे लग्न होणार होते. लग्न ठरवण्यापूर्वी जानेवारी महिन्यात त्यांच्या पत्रिका जुळवण्यात आल्या होत्या. कौटुंबिक ज्योतिषाने पारंपरिकरित्या शुभ मानले जाणारे 27 जुळणारे गुण असल्याचे सांगितले होते. या अहवालानुसार केतन 'देव गण' प्रवर्गातील आणि सिया 'मनुष्य गण' प्रवर्गातील असल्याचे नमूद केले होते. यानंतर लग्न निश्चित झाले होते.
साखरपुड्यानंतर सिया कुटुंबियांशी खोटं बोलली होती. साखरपुड्यानंतर चेतनशी जवळजवळ संपर्क तोडल्याचे तिने कुटुंबियांना सांगितले होते. थोडे दिवस तिने चेतनही बोलणं बंद केले होते. मात्र, पुन्हा ती चेतनच्या संपर्कात आली. मात्र, चेतनशी कोणत्याही प्रकारच्या संपर्क नसल्याचे तिने तिच्या कुटुंबियांना सांगितले होते. केतनच्या मृत्यू पूर्वी चेतन आणि सिया यांच्यात 2,004 फोन कॉल्स झाले होते. ते सुमारे 238 तास बोलले होते.
पुरावा नष्ट करण्यासाठी दोघांनी केतच्या मृत्यूच्या आधीचे म्हणजेच 18 जूनच्या घटनेपूर्वीचे सर्व चॅट्स त्यांच्या मोबाईल फोनमधून अनेक डिलीट केले होते. दोघांचे मोबाईल फोन फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. डिलीट केलेले मेसेजेस रिकव्हर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
चेतन आणि सिया एकमेकांच्या संपर्कात असल्याचे सर्व पुरावे पोलिसांना सापडले
चेतन आणि सिया एकमेकांच्या संपर्कात असल्याचे जवळपास सर्व पुरावे पोलिसांना सापडले आहेत. याचे सर्व डिजीटल पुरावे पोलिसांनी गोळा केले आहेत. दोघांनी ऑनलाइन हत्येच्या पद्धती शोधल्या होत्या. अनेक व्हिडिओ त्यांनी पाहिले होते. लोहगड किल्ल्यावरून ढकलून देणे पर्याय त्यांना योग्य वाटला. 14 जून रोजी हत्येचा एक पूर्वीचा प्रयत्न झाला होता, परंतु तो अयशस्वी ठरला. यानंतर, त्या दोघांनी कथितरित्या घटनास्थळाची आधीच पाहणी केली आणि संपूर्ण घटना कशी पार पाडायची हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला असा दावा पोलिसांनी केला आहे. दोघांनी प्लान करुन केतनची हत्या केल्याचा पोलिसांचा कथित आरोप आहे.
मृत्यूच्या काही दिवसांपूर्वी केतनने सियाच्या वागणुकीबद्दल आपल्या कुटुंबाकडे तक्रार केली होती. 6 जून रोजी बालीची सहल रद्द झाल्यानंतर सियाच्या वागण्यात बदल झाल्याची तक्रार केतनने त्याच्या आई वडिलांकडे केली होती. ती क्षुल्लक गोष्टींवरून वाद घालायची आणि बोलताना वारंवार चेतनचा उल्लेख करायची. लग्न ठरवण्यापूर्वी सियाची नीट चौकशी केली आहे का? असा प्रश्नही केतनने त्याच्या आई वडिलांना विचारला होता.