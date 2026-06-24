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केतन मृत्यू प्रकरणात सर्वात धक्कादायक अपडेट! घटनास्थळी सिया प्रत्येक पोलिसाला वारंवार एकच प्रश्न विचारत होती, सुपर एक्सक्लुझिव्ह माहिती

केतनचा मृत्यूची माहिती मिळाल्यावर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले.  जेव्हा पोलिस केतनचा शोध घेत होते तेव्हा सिया वारंवार एकच प्रश्न पोलिसांना विचारत होती. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 24, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:09 PM IST
केतन मृत्यू प्रकरणात सर्वात धक्कादायक अपडेट! घटनास्थळी सिया प्रत्येक पोलिसाला वारंवार एकच प्रश्न विचारत होती, सुपर एक्सक्लुझिव्ह माहिती

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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