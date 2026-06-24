/केतन मृत्यू प्रकरणात सर्वात धक्कादायक अपडेट! घटनास्थळी सिया प्रत्येक पोलिसाला वारंवार एकच प्रश्न विचारत होती, सुपर एक्सक्लुझिव्ह माहिती

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातच नाही तर देशात खळबळ माजली आहे. फोटोची पोज देताना केतन अग्रवाल घसरुन दरीत पडला नसून त्याला ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली आहे. केतन अग्रवालच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी सिया आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. केतन मृत्यू प्रकरणात सर्वात धक्कादायक अपडेट समोर आली आहे. घटनास्थळी सिया पोलिसांना वारंवार एकच प्रश्न विचारत होती. सुपर एक्सक्लुझिव्ह अपडेट समोर आली आहे.
झी 24तास ची टीम त्या पोलिस कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचली, जे घटनेच्या दिवशी लोहगड किल्ला वर चौकीत तैनात होते. पोलिस कर्मचारी राहुल यांनी झी मीडियाशी बोलताना सांगितले की, त्यांना सुरक्षा रक्षकाकडून माहिती मिळाली की एक व्यक्ती खाली दरीत पडली आहे. माहिती मिळताच राहुल घटनास्थळी पोहोचले. राहुल यांच्या म्हणण्यानुसार, सिया घाबरलेली होती, मात्र ती रडत नव्हती. ती सतत मदतीसाठी आर्त विनंती करत होती. राहुल यांच्या म्हणण्यानुसार, केतन खाली पडल्याची माहिती सियानेच कुटुंबीयांना दिली होती.
दरम्यान, राहुल यांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती दिली आणि रुग्णवाहिका बोलावली. यानंतर राहुल सियाला घेऊन त्या ठिकाणी गेले, जिथे केतन पडला होता. राहुल आणि त्यांच्या पथकाने सियाला रस्त्यावर थांबवले आणि स्वतः जंगलात जाऊन केतनचा शोध सुरू केला. पोलिस कर्मचाऱ्यांना केतनचा मृतदेह आढळला आणि ते रुग्णवाहिकेची वाट पाहू लागले.
याच दरम्यान राहुल यांनी एक धक्कादायक माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, केतनला पाहून जेवढे पोलिस कर्मचारी बाहेर येत होते, त्या प्रत्येकाला सिया त्याच्या प्रकृतीबद्दल विचारत होती. मात्र तिच्या डोळ्यांत अश्रू नव्हते. ती केवळ घाबरलेली आणि थरथरत होती. याचे कारण असे की, सियाला धक्का बसू नये म्हणून सर्व पोलिस कर्मचारी तिला केतन ठीक असल्याचे सांगत होते, जरी त्याचा मृत्यू झाला होता.
केतन जिवंत असल्याचे सांगितले जात असताना सियाला भीती वाटत होती की तिचे गुपित उघड होईल. त्या वेळी पोलिसांना हे थोडे विचित्र वाटले, मात्र त्यांनी त्याकडे विशेष लक्ष दिले नाही. तथापि, एडीआर नोंदवून कुटुंबीयांच्या तक्रारीनंतर सखोल तपास सुरू करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे केतन आणि सियाच्या मागून येणारा चेतन चौधरी सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला होता. पोलिसांचा सियावर संशय अधिक बळावला, कारण चेहरा झाकलेल्या चेतनला सियाने थांबण्याचा इशारा केला आणि चेतन लगेच पायऱ्यांवर बसला. त्यानंतर सियाने आणखी एक इशारा करून त्याला पुढे जाण्यास सांगितले. त्यानुसार चेतन सिया आणि केतनच्या पुढे निघून गेला. घटनेनंतर काही वेळातच चेतन परतताना देखील सीसीटीव्हीमध्ये दिसून आला, तर दुसरीकडे पोलिस सियाला खाली घेऊन आले होते. याच घटनांमुळे पोलिसांचा सियावरील संशय अधिक गडद झाला. त्यानंतर तांत्रिक पुरावे गोळा करून पोलिसांनी सिया आणि चेतन या दोघांना अटक केली.