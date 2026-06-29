/केतन अग्रवला मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! सियाच्या वकिलांचा खळबळजनक दावा; कोर्टात पोलिसांवरच केले गंभीर आरोप

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाचा तपास जलद गतीने सुरु आहे. केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात पोलिसांनी संशयित म्हणून केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल हिच्यासह तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याला ताब्यात घेतले आहे. दोघेही सध्या पोलिस कोठडीत आहेत. दोघांनाही मावळ कोर्टात हजर करण्यात आले. यावेळी कोर्टात हायव्होल्टेज ड्रामा पहायला मिळाला. कोर्टात हजर होण्यापूर्वीच सियाच्या वकीलपत्रावरून नवा ट्विस्ट पहायला मिळाला. नेमका सियाचा वकीलपत्र कोण यावरुन दोन वकिलांमध्ये वाद रंगला. सुनावणी दरम्यान सियाच्या वकिलांचा कोर्टात पोलिसांसमोरच खळबळजनक दावा केला.
18 जून 2026 रोजी केतन अग्रवाल याचा मृत्यू झाला. लोहगडावरून पडून केतनचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. फोटोची पोज देताना केतन अग्रवाल घसरुन दरीत पडला असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र, त्याला ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली. या प्रकरणी पोलिसांनी सिया गोयल आमि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना ताब्यात घेतले आहे. पोलिस या दोघांची कसून चौकशी करत आहेत. 28 जून रोजी पोलिसांनी सिया गोयलला लहगडावर नेऊन घटनेचे सीन रिक्रिएशन केले. लोहगडावर 3 तास हे रिक्रिएशन सुरु होते.
सिया आणि चेतन यांना कोर्टात हजर करण्यात आले. यावेळी पोलिसांनी तपासाची सर्व अपडेट पोलिसांना दिली. कट रचला असल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे. गुन्हा कसा करायचा याचा सराव केला आहे का? कट कुठं बसून केला हे तपासायचे आहे. सिया प्रमाणे चेतनला घेऊन रिक्रियेशन करायचं आहे. लोहगडावर अनेकांशी संवाद साधला आहे. बालीला प्री वेडिंग शूटला जायचं नव्हतं म्हणून, पासपोर्ट फाडले का? केतनचे पासपोर्ट शोधायचे आहेत. लोहगडावर जाऊन रेकी केली का? हे तपासायचे आहे. या कटात कोणी सहभागी आहे का? केतनचा मोबाईल काही वेळाने देण्यात आला, त्यातील माहिती रिकव्हर करायची आहे. त्यांनी माहिती लपवली आहे, ती मिळवायची आहे. चेतनचे कपडे हस्तगत करायचे आहेत असे सांगत पोलिसांनी 7 दिवसांच्या पोलिस कोठडीची मागणी केली आहे.
विपुल दुशिंग यांनी कोर्टात सियाची बाजू मांडली. सिया गोयलची अटक बेकायदेशीर असल्याचा खळबळजनक दावा विपुल दुशिंग यांनी केला आहे. आमचा अर्ज दाखल करून घ्या अशी मागणी त्यांनी केली. तांत्रिक तपास, चौकशी, नाट्य रूपांतर झालं. आता पुढचा तपास तांत्रिक आहे, मग पीसीची गरज वाटत नाही का असा सवाल विपुल दुशिंग यांनी उपस्थित केला.
सियाच्या अटेबाबत बोलताना पंकज बन्सल यांच्या जजमेंटचे उदाहरण दिले. भारतात नॉन बेलेबल ऑफेन्समध्ये अटक व्हायला नको, असं नाही चालत. तुमचं नाव आहे आणि तुम्ही घेऊन गेला. ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आणि रिझन्स ऑफ अरेस्ट यात फरक आहे असं विपुल दुशिंग म्हणाले. सियाच्या अटकेच्या कारणांमध्ये 1 ते 5 लिहिलेलं आहे. ते वाचून वेळ वाया घालवत नाही, हायलाईट्स केलंय, ते आपण पहा. ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पर्सनाईज डॉक्युमेंट आहे. चेतनच्या अटकेतील 1 ते 3 कारणं अगदी तशीच आहेत. निमित भुता प्रकरणाचा दाखला देत, ही अटक कशी चुकीची आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. आता रिमांड वाढवण्यासाठी जे कारण दिलंय, यात कारण एकचं आहे. त्याचे चार भाग देण्यात आलेत. आधीची सात दिवस कोठडी यासाठीचं घेतली होती. मीडिया ट्रायल सुरुये, या मीडिया ट्रायल थांबवायला सांगणं गरजेचं आहे. कोर्टाच्या आधी माहिती मिडियाकडे कशी काय जाते? आता मीडियाने सगळं दाखवलं म्हणजे, तपास तर पूर्ण झालाय.
एफआयआर मध्ये फक्त दोन वेळा नाव आहे. ती सारखं चेतनचे नाव घेते आणि शेवटी चेतन सोबत सियाने कट रचला, संपलं. पंचनामा, जप्ती, समोर बसून चौकशी करणे यासाठी 7 दिवस पोलीस कोठडी आधीचं दिली आहे. लोहगडावर आधी सियाचं नाट्यरूपांतर केलं आणि चेतनचे नाट्य रूपांतर करायचं आहे. पॅन्ट जप्त करायची आहे? हुडी, मोबाईल, गाडी जप्त केली, तेंव्हा पॅन्ट जप्त का केली नाही? मोबाईल फोन सियाकडे होता, मग यासाठी चेतनच्या कस्टडीचा काय संबंध? आम्ही सराव केला होता? ते घटनास्थळी जाऊन पाहायचं आहे, मग सात दिवसांत का गेला नाही? कायतरी दाखवायचं म्हणून दोन कारणं दाखवून कस्टडी वाढवून मागायची. गेट येनेलिसिस करायचं हे सात दिवस सुचलं नाही? आता हे काय? याचं स्पष्टीकरण द्यावं. आम्ही गाडी स्वतः आणून दिली, पॅन्ट मागितली असती तर ती पण आणून दिली असती. आम्हाला तर सर्व मिडियाकडून कळतंय यामुळे पोलिस कोठडी वाढवून देऊ नये अशी मागणी चेतनच्या वकिलांनी केली.