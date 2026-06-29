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केतन अग्रवला मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! सियाच्या वकिलांचा खळबळजनक दावा; कोर्टात पोलिसांवरच केले गंभीर आरोप

केतन अग्रवला मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला.  सियाच्या वकिलांनी कोर्टात खळबळजनक दावा केला आहे. वकिलांनी कोर्टात पोलिसांवरच  गंभीर आरोप केले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 29, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:26 PM IST
केतन अग्रवला मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! सियाच्या वकिलांचा खळबळजनक दावा; कोर्टात पोलिसांवरच केले गंभीर आरोप

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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