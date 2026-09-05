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केतन अग्रवाल प्रकरणात 79 दिवसानंतर मोठी अपडेट; बीडमधून तिसऱ्या व्यक्तीला अटक, सिया आणि चेतनशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणी पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे. हत्येच्या कटाची माहिती असतानाही लपवल्यानं अटक केली आहे. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात अटक झालेला हा तिसरा आरोपी आहे

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 05, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:55 PM IST
केतन अग्रवाल प्रकरणात 79 दिवसानंतर मोठी अपडेट; बीडमधून तिसऱ्या व्यक्तीला अटक, सिया आणि चेतनशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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