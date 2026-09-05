/केतन अग्रवाल प्रकरणात 79 दिवसानंतर मोठी अपडेट; बीडमधून तिसऱ्या व्यक्तीला अटक, सिया आणि चेतनशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात 79 दिवसानंतर मोठी अपडेट समोर आली आहे. तिसऱ्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी बीडमधून याला अटक ताब्यात घेतले आहे. सिया आणि चेतन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार याला अटक करण्यात आली आहे. जाणून घेऊया हा व्यक्ती कोण आहे. याचे केतन अग्रवाल प्रकरणात कशा प्रकारे सहभाग आहे.
पुण्यातील व्यावसायिक असलेला केतन अग्रवाल याचा 18 जून 2026 रोजी लोहगडावरुन पाय घसरुन मृत्यू झाला. केतन अग्रवाल याला लोहगड किल्ल्यावरून 400 फूट खोल दरीत फेकून दिल्याचा आरोप केला जात आहे. केतन अग्रवाल याच्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिच्या बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी या दोघांना अटक केली आहे. सिया आणि चेतन या दोघांनी केतनची हत्या केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. दोघेही पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात तिसऱ्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. सिया गोयलचा प्रियकर चेतन चौधरीच्या मित्राला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. रितेश हिंगे असं त्याचं नाव आहे. लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी रितेशला अटक केली आहे. केतनच्या हत्येचा कट रचण्यात आला, याची खबर रितेशला होती. सिया आणि चेतनने रितेशला याबद्दल माहिती दिली होती. लोहगडावर केतनची हत्या करण्यासाठी रितेशला घेऊन जाण्याचा सिया आणि चेतनचा प्लॅन होता. मात्र रितेशने या कटात होण्यास नकार दिला.
सहभागी होण्यास नकार दिला. परंतु सिया आणि चेतन हत्येचा कट रचतायेत, याची कल्पना असताना ही रितेशने ते लपवून ठेवलं, म्हणून त्याला अटक करण्यात आली आहे. रितेश मूळचा बीड जिल्ह्यातील असून सध्या एका खासगी कंपनीत काम करतो. रितेश आणि चेतन मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून संपर्कात होते. यानंतर 18 जून रोजी केतन याची हत्या झाल्याचा कथीत आरोप आहे. कॉल रेकॉर्ड, मोबाईल डेटा आणि इतर डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी रितेश हिंगे यााल अटक केली आहे.