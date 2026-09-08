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केतनचा मृत्यू झाल्यानंतर सियाचा बॉयफ्रेंड चेतन सर्वात पहिले कुणाला जाऊन भेटला; तपासातील सर्वात मोठी अपडेट

केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. पोलिसांनी सियाचा बॉयफ्रेंड चेतनच्या मित्राला अटक केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 08, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:39 PM IST
केतनचा मृत्यू झाल्यानंतर सियाचा बॉयफ्रेंड चेतन सर्वात पहिले कुणाला जाऊन भेटला; तपासातील सर्वात मोठी अपडेट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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