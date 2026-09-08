/केतनचा मृत्यू झाल्यानंतर सियाचा बॉयफ्रेंड चेतन सर्वात पहिले कुणाला जाऊन भेटला; तपासातील सर्वात मोठी अपडेट

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. केतनचा मृत्यू झाल्यानंतर सियाचा बॉयफ्रेंड चेतन सर्वात पहिले कुणाला जाऊन भेटला याची माहिती पोलिसांच्या हाती लागली आहे. चेतन ज्या व्यक्तीला भेटला त्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे. या व्यक्तीच्या अटकेमुळे केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाच्या तपासाला गती मिळणार आहे.
पुणे ग्रामीण पोलिसांची पत्रकार परिषद घेत केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाबाबत अपडेट दिली. केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात तिसऱ्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी बीडमधून याला अटक ताब्यात घेतले आहे. सिया आणि चेतन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार याला अटक करण्यात आली आहे.
सिया गोयलचा प्रियकर चेतन चौधरीच्या मित्राला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. रितेश हिंगे असं त्याचं नाव आहे. लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी रितेशला अटक केली आहे. केतन अग्रवाल खून प्रकरण कट रचल्याचे निष्पन्न झाले असल्याचे पुणे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी सांगितले. रितेश हिंगे याला 12 सप्टेंबर पर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली आहे. रितेश हांगे हा चेतन चौधरीचा मित्र होता. कोणालाही अटक करताना आधार काय आहे त्याची पूर्तता करणे गरजेचे असते.जबाब आणि तांत्रिक पुरावे याच्या आधारे माहिती घेऊन आम्ही चौकशी केली.आम्हाला पुरावे आढळून आले. मुख्य आरोपी दोन सिया आणि चेतन यांनी खुनाचे प्लॅनिंग केले होते असे पोलिसांनी सांगितले.
चेतन चौधरी सुरुवातीपासून रितेशला सांगत होते. अजून कोणी यामध्ये दिसत नाही.हा तिसरा आरोपी आहे. केतनची कथित हत्य.ा झाली तेव्हा हा तिथे होता की नाही याची चौकशी सुरू आहे. याबाबत काही लोक गडावर होते त्याचे जबाब नोंदवण्यात आले आहे चेतनाचा क्लोज फ्रेंड आहे, चेतनच्या तपासात माहिती याचे नाव समोर आले आहे. तपासासाठी बोलावले होते त्याने सहकार्य केले होते. चेतनाचा फ्रेंड आहे. पण हा सियाला पण ओळखत होता. केतनच्या मृत्यूनंतर चेतन या आरोपीला जाऊन भेटला होता.त्याला सगळी हकीकत सांगितली होती अशी माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे.
18 जून 2026 रोजी लोहगडावरुन पाय घसरुन मृत्यू झाला. केतन अग्रवाल याला लोहगड किल्ल्यावरून 400 फूट खोल दरीत फेकून दिल्याचा आरोप केला जात आहे. केतन अग्रवाल याच्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिच्या बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी या दोघांना अटक केली आहे. सिया आणि चेतन या दोघांनी केतनची हत्या केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. दोघेही पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहेत.