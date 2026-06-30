/केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणानंतर लोहगडावर गर्दी वाढली; पर्यटक विचारत आहेत एकच विचित्र प्रश्न? स्थानिक आणि दुकानदार प्रश्नाचे उत्तर देऊन वैगातले

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणामुळे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात खळबळ माजली आहे. लोहगडावरून पडून केतनचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, या प्रकरणी पोलिसांनी हत्येचा संशय व्यक्त केला. या प्रकरणी पोलिसांनी केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल हिच्यासह तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याला ताब्यात घेतले आहे. केतन अग्रवाल प्रकरणानंतर लोहगड किल्ल्यावर येणाऱ्या पर्यटकांची गर्दी वाढली आहे. लोहगडावर येणारे पर्यटक येथील दुकानदार आणि स्थानिकांना एकच विचित्र प्रश्न विचारत आहेत. या प्रश्नाचे उत्तर देऊन ते वैगातले आहेत.
पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकाचा मुलगा केतन अग्रवाल याचा 18 जून 2026 रोजी मृत्यू झाला. लोहगडावरून पडून केतनचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. फोटोची पोज देताना केतन अग्रवाल घसरुन दरीत पडला असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र, त्याला ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली. या प्रकरणी पोलिसांनी सिया गोयल आमि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना ताब्यात घेतले आहे. पोलिस या दोघांची कसून चौकशी करत आहेत. 28 जून रोजी पोलिसांनी सिया गोयलला लहगडावर नेऊन घटनेचे सीन रिक्रिएशन केले. लोहगडावर 3 तास हे रिक्रिएशन सुरु होते. रिक्रिएशननुळे काही वेळ किल्ला पर्यटकांसाठी बंद ठेवण्यात आला होता. लोहगडाबाहेर पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली होती.
पुण्यातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणानंतर ऐतिहासिक लोहगड किल्ल्यावर पर्यटकांची गर्दी लक्षणीय वाढली आहे. नेहमी इतिहास, निसर्ग आणि ट्रेकिंगसाठी ओळखला जाणारा लोहगड आता या हत्याकांडामुळेही चर्चेचा विषय ठरत आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार अनेक पर्यटक किल्ला पाहण्याबरोबरच केतनला ज्या ठिकाणाहून खाली ढकलल्याचा आरोप आहे, ते ठिकाण पाहण्यासाठीही येत आहेत. अलीकडील दिवसांत पर्यटकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे स्थानिक विक्रेते सांगत आहेत.
पावसाळ्यात निसर्गरम्य सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध असलेला लोहगड किल्ला सध्या वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आहे. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणानंतर देशभरातून अनेक जण या किल्ल्यावर पोहोचत आहेत. काही पर्यटक ऐतिहासिक वास्तू पाहण्यासाठी येत असले, तरी अनेकांची उत्सुकता ही कथित घटनास्थळ पाहण्याची असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. सोशल मीडियावरही या ठिकाणाचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, या प्रकारामुळे चर्चा सुरू झाली आहे.