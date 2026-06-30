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केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणानंतर लोहगडावर गर्दी वाढली; पर्यटक विचारत आहेत एकच विचित्र प्रश्न? स्थानिक आणि दुकानदार प्रश्नाचे उत्तर देऊन वैगातले

केतन अग्रवाल प्रकरणानंतर लोहगड किल्ल्यावर येणाऱ्या पर्यटकांची  गर्दी वाढली. लोहगडावर येणारे पर्यटक एकच प्रश्न विचारत आहेत. यामुळे येथील स्थानिक हैराण झाले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 30, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:08 PM IST
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणानंतर लोहगडावर गर्दी वाढली; पर्यटक विचारत आहेत एकच विचित्र प्रश्न? स्थानिक आणि दुकानदार प्रश्नाचे उत्तर देऊन वैगातले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणानंतर लोहगडावर गर्दी वाढली; पर्यटक विचारत आहेत एकच विचित्र प्रश्न? स्थानिक आणि दुकानदार प्रश्नाचे उत्तर देऊन वैगातले
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