/केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; सिया आणि चेतननंतर तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री! पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला तिसरा व्यक्ती कोण?

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात आता तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री झाली आहे. लोहगडावर केतन अग्रवाल पाय घसरुन दरीत पडला नसून त्याला ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली आहे. केतन अग्रवालच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी सिया आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी याला ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात आता तिसऱ्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले आहे. हा व्यक्ती कोण आहे आणि याचे केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाशी काय कनेक्शन आहे याबाबतची माहिती तपासात समोर आली आहे.
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात पोलिसांनी अटक केलेला तिसरा व्यक्ती हा चेतन चौधरी याच्या परिचयाचा आहे. हा व्यक्ती चेतन चौधरीकडे याच्याकडे कामाला आहे. पोलिसांनी या व्यक्तीला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. नीरजकुमार असे या व्यक्तीचे नाव आहे. नीरजकुमार याची पोलिस कसून चौकशी करत आहेत.
ज्या दिवशी केतन अग्रवाल याचा मृत्यू झाला त्यादिवशी चेतन चौधरी देखील सिया सोबत लोहगडावर उपस्थित होता. यावेळी केतन चौधरी याच्याकडे जो मोबाईल फोन होता तो त्याच्या नव्हता तर निरजकुमार याचा होता. घटनेच्या दिवशी चेतन स्वतः चा मोबाइल घरी ठेवला आणि तो नीरजकुमार याचा मोबाइल घेऊन लोहगड गेला होता. नीरजकुमार याला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी ताब्यात घेतले. केतनचा मृत्यू झाला त्या दिवशी चेतन चौधरी याने दिवसभर याच नीरजकुमारचा मोबाइल लोहगडला नेला होता. निरजकुमार याच्या फोनवरुनच चेतन सिया गोयलच्या संपर्कात असल्याचं पोलीस तपासात समोर आले.
दरम्यान, लोहगड खून प्रकरणातील आरोपी मुलीचा प्रियकर ज्या सोसायटीत राहतो तिथे आता कोणीही नसल्याचे सोसायटी मँनेजरने सांगितले. दोन दिवसांपूर्वी पोलीस येऊन चेतन चौधरीला घेऊन गेली तेव्हापासून घरी कुणीही नसल्याचे सुरक्षा रक्षकाने सांगितले.
दिवाळी पार्टी मध्ये सियाची चेतन चौधरी सबोत ओळख झाली. केतन अग्रवालसह लग्न ठरले होते. मात्र, लग्न नको म्हणून आखला डाव.
6 महिने, 238 तास चर्चा, 2000 फोन कॉल! सिया आणि चेतन मध्ये प्रेमाचा संवाद सुरु होता. आरोपी सिया गोयल आणि तिचा मित्र चेतन चौधरी यांच्यात 6 महिन्यापासून 2004 फोन कॉल झाले
लोहगड किल्ल्यावर भर उन्हात हुडी, कानटोपी आणि मास्क घालून कोण जाऊ शकतो? पोलिसांना या गोष्टीचा संशय बळावला आणि ज्यावेळी हा व्यक्ती सी सी टिव्ही मध्ये दिसला तेव्हा तो सिया सोबत "साईन लँग्वेज" मध्ये बोलत असल्याचं दिसून आलं
14 जून रोजी सिया ने केतन अग्रवाल याला लोहगड किल्ल्यावरून ढकलून देण्याचा प्रयत्न केला होता. जेव्हा डाव फसला, तेव्हा सिया ने साप दिसला साप दिसला असा बहाणा केला आणि त्यातून तिने चुकून केतनला धक्का दिला.
4 जून रोजी बाली मध्ये दोघांचा फोटोशूट होणार होते. तेव्हा सियाने त्याच्यासोबत जायचं नाही म्हणून मुंबईच्या दिशेने जाताना एका फूड मॉलवर सिया ने बॅग मधून केतनचा पासपोर्ट चोरला आणि बाथरूम मध्ये जाऊन फाडून फ्लश करून टाकलं.
सियाने बाली ला न जाता लोहगडला जाण्याचा हट्ट धरला होता.
20 जून रोजी सियाचा वाढदिवस होता. यासाठी केतन अग्रवालच्या वडिलांनी म्हणजे होणाऱ्या सासऱ्याने महाबळेश्वर मध्ये एका पंचतारांकित हॉटेल मध्ये 70 रूम बुक केल्या होत्या.
घटनेला पूर्णत्वास आणण्यापूर्वी चेतन आणि सिया एका कॅफे मध्ये भेटले. केतन अग्रवाल याला कसं मारायचं चा प्लॅन बनवला. गडावर कुठला पॉईंट आहे का तिथे त्याला ढकलले जाऊ शकते याचा प्लॅन आखला.