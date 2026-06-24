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केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; सिया आणि चेतननंतर तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री! पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला तिसरा व्यक्ती कोण?

केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सिया आणि तिचा बॉयफ्रेड चेतन चौधरी यांना पोलिसांनी आधीच अटक केली आहे. या प्रकरणी आता आमकी एका व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. जाणून घेऊया हा तिसरा व्यक्ती कोण आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 24, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:55 PM IST
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; सिया आणि चेतननंतर तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री! पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला तिसरा व्यक्ती कोण?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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