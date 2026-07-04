सियानं मधलं बोट का दाखवलं? सियाच्या वडिलांचा अजब खुलासा

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या सिया गोयलची मुजोरी कायम आहे.. पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या पथकानं सियाला तिच्या घरी तपासासाठी आणलं असताना माध्यमांना पाहून सियानं अश्लिल हावभाव केले. सिया पोलिसांच्या उपस्थितीत कॅमेऱ्यांकडे मधले बोट दाखवत होती असा दावा करण्यात आला आहे. हा फोटो व्हायरल झाल्याने सोशल मीडियावर चर्चा आणि विविध तर्कवितर्कांना सुरुवात झाली. आता, सिया गोयलचे वडील, प्रवीण गोयल यांनी व्हायरल फोटोबाबत अजब खुलासा केला आहे.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या सिया गोयलचा मुजोरी कायम असल्याचे तिच्या कृत्यावरून दिसून येते. पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या पथकानं सियाला तिच्या घरी तपासासाठी नेलं होतं. त्याच वेळी माध्यम प्रतिनिधीसुद्धा वार्तांकनासाठी तिथे पोहोचले होते. मात्र त्याच वेळी माध्यमांना पाहून सियानं अश्लिल हावभाव केले. पोलिसांच्या ताब्यात असतानाही सियाचा मुजोरी कायम असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
एका निष्पाप तरूणाची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली सिया अटकेत आहे. मात्र असं असतानाही तिच्या मनात कोणताही पश्चाताप किंवा कोणतीही अपराधीपणाची भावना असल्याचं दिसत नाहीय. माध्यमांकडे पाहून केलेले हे अश्लिल हावभाव त्याचाच प्रत्येय देतात.सामाजिक कार्यकर्त्या संगिता तिवारी यांनी सियाच्या या मुजोरीवरून तिव्र संताप व्यक्त केलाय. तर पोलिसांकडे बियर मागितल्यावरून तिवारी यांनी सियाचा समाचार घेतला.
मधलं बोट दाखवतानाचा सियाचा फोटो व्हायरल झाला आहे. सोशल मीडियावर केले जाणारे दावे खोटे असल्याचे सियाचे वडिल प्रवीण गोयल यांनी म्हंटले आहे. ज्या दिवशी पोलिसांनी सियाला घरी तपासणीसाठी आणले होते. त्या दिवशी तिची दोन बोटे गाडीच्या दारात अडकली होती. त्यांच्या मते, अपघातामुळे तिची बोटे सुजली होती आणि नखे निळी पडली होती. बोटाला झालेली दुखापत ती दाखवत होती असा दावा तिच्या वडिलांनी केला आहे. मात्र, तिच्या या फोटेचे चुकीचे अर्थ काढले जात असल्याचा दावा तिच्या वडिलांनी केला आहे. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊ शकतात. त्यांच्या मते, संपूर्ण घटना पोलिसांच्या उपस्थितीत घडली आहे.
मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची लाय डिटेक्टर अर्थात पॉलीग्राफ चाचणी घेण्याची तयारी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सुरू केली होती. मात्र यासाठी आरोपींची संमती आवश्यक आहे. सिया या चाचणीला तयार असल्याचं तिचे वकील विपुल दुशींग यांनी सांगितलं होतं. तर चेतनने या चाचणीसाठी संमती दिली नसल्याची माहिती त्याच्या वकिलांनी दिली. त्यामुळे न्यायालयाने लाय डिटेक्टर चाचणी घेण्याला परवानगी नाकारल्याची माहिती आहे.
होणाऱ्या नवऱ्याच्या हत्येच्या आरोपाखाली सिया आणि चेतन सध्या अटकेत आहेत. मात्र अटकेत असली तरी सियाची मुजोरी काही कमी होताना दिसत नाहीय. आधी पोलिसांकडे बीयर मागण्याचा प्रकार असो किंवा माध्यमांना पाहून अश्लिल हावभाव करणं असो असे प्रकार सियाकडून सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे.