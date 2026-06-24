/केतन अग्रवाल याला लोहगडावरुन खाली कुणी ढकललं? सिया की चेतन? पोलिसांना सर्वात मोठा पुरावा सापडला? तपासातील एक्सक्लुझिव्ह माहिती

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात नव नवे खुलासे समोर येत आहेत. लोहगडावर केतन अग्रवाल पाय घसरुन दरीत पडला नसून त्याला ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली आहे. केतन अग्रवालच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी सिया आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी याला ताब्यात घेतले आहे. लोहगड किल्ला हत्याकांडाच्या पोलिस तपासात अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. सिया की चेनत? केतनला अग्रवाल याला लोहगडावरुन खाली कुणी ढकललं? तपासातील एक्सक्लुझिव्ह माहिती सोमर आली आहे.
पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, मृत केतनच्या कुटुंबीयांनी चौकशीदरम्यान अनेक महत्त्वाची माहिती दिली. या माहितीमुळे पोलिसांच्या तपासाला गती मिळाली. तपास अधिकाऱ्यांना प्रकरणाचा तपास करण्यास योग्य दिशा मिळाली. केतन अत्यंत सावध स्वभावाचा होता. अनावश्यक धोका पत्करणे टाळत असे, हे समजण्यास मदत झाली. ट्रेकिंगदरम्यानही केतन नेहमी 10 ते 20 फूट अंतर ठेवून चालत असे. इतकेच नव्हे तर गोवा दौऱ्यादरम्यानही त्याने समुद्रात उतरून आंघोळ केली नव्हती असे कुटुंबीयांनी पोलिसांना सांगितले. या माहितीच्या आधारे पोलिसांना अत्यंत महत्वाचा निष्कर्ष काढला. केतन स्वतःहून एखाद्या धोकादायक ठिकाणी जाऊन जोखीम पत्करेल याी शक्यता फार कठिण आहे. या निष्कर्षाच्या आधारेच पोलिसांनी तपासाची चक्र फिरवली. घटनेच्या दिवशी केतनचे काका दुपारी 12 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत पोलिसांसोबत होते. या काळात पोलिस केतनचा स्वभाव, सवयी आणि वर्तन समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होते. चौकशीदरम्यान पोलिसांनी कुटुंबीयांना कोणावर संशय आहे का, असे विचारले. मात्र, त्यांनी कोणावरही संशय नसल्याचे सांगितले.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तपास पथकाच्या मनात सतत एक प्रश्न होता की, केतन अवघ्या 18 दिवसांत तीन वेळा लोहगड किल्ल्यावर का गेला होता? याच अनुषंगाने 21 जून रोजी 18 जूनच्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला फुटेजमध्ये सर्व काही सामान्य दिसत होते. पोलिसांनी सकाळी 9 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंतचे फुटेज तपासले.
याचवेळी तपास अधिकाऱ्यांच्या नजरेस एक संशयास्पद तरुण पडला. त्याने हुडी आणि कॅप घातली होती. पोलिसांनी त्या दिवसाचे तापमान गुगलवर तपासले असता ते सुमारे 33 अंश सेल्सिअस असल्याचे आढळले. अशा उष्ण हवामानात हुडी घालून फिरणाऱ्या व्यक्तीबाबत पोलिसांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज पुन्हा तपासण्यात आले आणि यावेळी संपूर्ण लक्ष त्या हुडी घातलेल्या तरुणावर केंद्रित करण्यात आले. फुटेजमध्ये दिसून आले की, तो तरुण खालीवरून धावत आला आणि केतन व सिया यांना पाहताच अचानक थांबून बसला. पोलिसांचा दावा आहे की, फुटेजमध्ये हुडी घातलेल्या तरुणाने हाताने इशारा केला, त्यावर सियानेही हलकासा प्रतिसाद दिला. त्यावेळी सिया वारंवार मागे वळून पाहत होती.
तपासात हेही समोर आले की, किल्ल्याच्या परिसरात माकडांनी अनेक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या तारा तोडल्या होत्या. त्यामुळे काही भागांतील रेकॉर्डिंगवर परिणाम झाला होता. पोलिसांच्या मते, संशयित तरुण तेथे पोहोचण्यापूर्वी सिया सतत खालील दिशेला पाहत होती. पोलिसांनी सांगितले की, मोबाईल नेटवर्कच्या अडचणीमुळे केतनला ऑनलाइन पैसे ट्रान्सफर करता येत नव्हते. किल्ल्यावर जाण्यासाठी तिकीट काढणे आवश्यक होते. त्यामुळे केतन आणि सिया काही काळ त्याच ठिकाणी थांबले होते. तपासादरम्यान पोलिस पथक घटनास्थळीही पोहोचले. तेथे केतनचे काका विजय घटनास्थळ पाहण्यासाठी जाताना दिसले. पोलिसांनी त्यांना सोबत पोलिस ठाण्यात आणले आणि त्यांचीही सविस्तर चौकशी केली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केतनची बहीण संजना हिचीही तब्बल 8 ते 9 तास चौकशी करण्यात आली. या चौकशीनंतर प्रकरणात काहीतरी गडबड असल्याची शंका पोलिसांना आली.
कुटुंबीयांनी पोलिसांना सांगितले की, 4 जून रोजी त्यांनी केतनला लोहगडला जाण्याची परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे सियाने केतनसोबत वाद घातला आणि खूप रडल्याचे नाटक केले. त्यानंतर कुटुंबीयांनी 14 जून रोजी त्यांना लोहगड किल्ल्यावर जाण्याची परवानगी दिली. तसेच 17 जून रोजी केतनने आपल्या आईला सांगितले होते की, 18 जून रोजी सियाच्या मित्राने सरप्राइज प्लॅन केला आहे. त्यामुळे त्याला जाण्याची परवानगी मिळाली.
पोलिस तपासात समोर आलेल्या आरोपांनुसार, सियाने कथितरित्या अशी योजना आखली होती की, किल्ल्यावर पोहोचल्यानंतर ती थकल्याचे कारण सांगून बसून राहील. हा इशारा समजून चेतनने पुढील कारवाई करायची होती. आरोपानुसार, सिया बसल्यानंतर केतनही थांबला आणि त्याचवेळी चेतनने त्याला ढकलून दरीत पाडले. सध्या पोलिस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून, सर्व तांत्रिक आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांची कसून छाननी करत आहेत.