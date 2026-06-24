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केतन अग्रवाल याला लोहगडावरुन खाली कुणी ढकललं? सिया की चेतन? पोलिसांना सर्वात मोठा पुरावा सापडला? तपासातील एक्सक्लुझिव्ह माहिती

केतनला अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा पुरावा पोलिसांच्या हाती लागला आहे. केतनला अग्रवाल याला लोहगडावरुन खाली कुणी ढकललं? सिया की चेनत? याचा खुलासा यामुळे होऊ शकतो.  तपासातील एक्सक्लुझिव्ह माहिती  सोमर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 24, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:30 PM IST
केतन अग्रवाल याला लोहगडावरुन खाली कुणी ढकललं? सिया की चेतन? पोलिसांना सर्वात मोठा पुरावा सापडला? तपासातील एक्सक्लुझिव्ह माहिती

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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