सिया गोयल येरवडा जेलमध्ये कशी राहते? जेलमधील पहिली रात्र कशी होती?

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाची महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देशभरात चर्चा आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी केतनची पत्नी सिया गोयल आणि तिच्या बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी या दोघांना अटक केली आहे. दोघांवरही केतनच्या हत्येचा कट रचल्याच संशय आहे. सिया गोयल आणि तिच्या बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी दोघांचीही पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये रवानगी झाली आहे. 30 हजार रुपयांचे ब्रँडेड जॅकेट घालून सिया जेलमध्ये गेली. सिया येरवडा जेलमध्ये कशी राहत आहे जाणून घेऊया.
18 जून रोजी केतन अग्रवाल याचा मृत्यू झाला. लोहगडावरुन पाय घसरुन त्याचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. केतन अग्रवाल याला लोहगड किल्ल्यावरून 400 फूट खोल दरीत फेकून दिल्याचा आरोप केला जात आहे. याच आरोपाखाली पोलिसांनी सिया आणि चेतन अटक केलेली आहे. दोघांनाही सध्या न्यायालयीन कोठडीत पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये पाठवण्यात आले आहे.
येरवडा जेलमध्ये जात असताना सियाचा एक फोटो व्हायरल झाला आहे. या फोटोमध्ये सियाने 30 हजार रुपयांचे ब्रँडेड जॅकेट घातले आहे. 30 हजार रुपयांचे ब्रँडेड जॅकेट घालून सियाने येरवडा जेलमध्ये प्रवेश केला. पोलिसांच्या ताब्यात असताना तिला इतके महागडे कपडे कुणी आणून दिले असा प्रश्न सोशल मिडियावर विचारला जात आहे. येरवडा जेल हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे कारागृह आहे. अनेक मोठ मोठे आरोपींना येथे ठेवले जाते. यामुळे येरवडा जलेमध्ये कैद्यांना अतिशय कठोर नियमांचे पालन करावे लागते. सिया आणि चेतन यांना येरवडा जेलमध्ये नेमकं कोणत्या बॅरेकमध्ये ठेवले आहे. याबाबत काहीच माहिती मिळालेली नाही.
येरवडा जेलमध्ये जसे इतर आरोपी राहतात तसचं सियाला रहावं लागत असल्याचे समजते. जेलमध्ये सर्व कैद्यांना सकाळी 5 वाजता झोपेतून उठवतात. तसचं सियाला देखील उठावं लागत आहे. जेलमध्ये आरोपींना काही ठराविक काम करावी लगातात. तसचं सियाला देखील अशा प्रकारची काम करावी लागू शकतात. जेलमधील पहिली रात्र सियासाठी काहीशी त्रासदायक ठरली असावी. कारण, एसी बेडरुममधून थेट पोलिस कोठडीत आली. झोपायला बेड आणि मऊ मऊ गादी जेलमध्ये मिळत नाही. यामुळे तिला इतर आरोपींप्रणामे जमीनीवर झोपावे लागले असणार असे सांगितले जात आहे. जेलच्या नियामा नुसार सिया अशाच प्रकारे राहत असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, केतनच्या हत्येचा कट रचण्याआधी सियाने गुगल वर अनेक प्रकारची माहिती सर्च केली होती. पोलिसांनी या प्रकरणात अत्यंत महत्वाचे डिजीटल पुरावे गोळा केले आहेत. जेलमध्ये महिलांसोबत काय होतं? याबाबतची माहिती सियाने केतन अग्रवालच्या मृत्यूआधी गुगलवर सर्च केली होती. सियाच्या गुगल सर्च हिस्ट्रीमध्ये ही बाब समोर आली आहे.