/केतन अग्रवालच्या आईचे पंतप्रधान मोदींना पत्र; सियाच्या नावाचा पात्रात कुठेच उल्लेख नाही

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणामुळे महाराष्ट्रच नाही तर देशभरात खळबळ माजली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना अटक केली आहे. या दोघांची पोलिस कसून चौकशी करत आहेत. या प्रकरणात रोज नवीन खुलासे होत आहेत. दोघेही सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. केतन अग्रवालच्या आईने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहीले आहे.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे. केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहले आहे. हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवत आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तर केतन अग्रवालच्या आईने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे. केतनच्या आईने पत्रात कुठेच सिया किंवा चेतनच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही. केतनच्या हत्या प्रकरणाचा तपास वेगाने करावा ही विनंती त्यांनी केली आहे.
केतनची आई राखी अग्रवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपल्या मुलाला न्याय मिळावा अशी मागणी केली आहे. त्यांनी हात जोडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या मुलाच्या प्रकरणाकडे लक्ष देण्याची विनंती केली आहे. केतनच्या आईने पत्रात अतिशय भावनिक मजकूर लिहीला आहे. मी तुम्हाला न्यायासाठी पत्र लिहित आहे. "माझे नाव राखी अग्रवाल आहे आणि मी केतन अग्रवालची आई आहे. माझ्या मुलाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मला तुम्हाला पत्र लिहावे लागेल, अशी मी कधी कल्पनाही केली नव्हती. प्रत्येक आईप्रमाणे मी देखील केतनच्या लग्नाचे स्वप्न पाहिले. म्हातारपणी तो आमचा आधार असेल. मात्र, त्याचे अंतिम संस्कार करण्याची वेळ आमच्यावर आली.
तरुण मुलाचे अंत्यसंस्कार करणे एका आईसाठी यापेक्षा मोठी वेदना दुसरी कोणतीही नाही. माझ्या मुलाची निर्घृणपणे हत्या झाली आहे. त्याच्या जाण्याने माझं आयुष्य संपले आहे. आमच्या घराचा प्रत्येक कोपरा मला त्याची आठवण करून देतो. त्याची खोली, त्याचे फोटो, त्याचे कपडे पाहून गहिवरु येते. एकेकाही त्याच्या हास्याने घरात कायम आनंद पसरलेला असायचा. आता त्याच्या जाण्याने घरात एक शांतता पसरली आहे. तो कधीही परत येणार नाही. तरीही रोज मला त्याची आठवण येते. "केतनच्या मृत्यूनंतर अवघ्या वीस दिवसांनी माझ्या सासऱ्यांचे निधन झाले. आमच्या कुटुंबावर दुख:चा आणखी एक डोंगर कोसळला. त्यांचे केतनवर खूप प्रेम होते आणि त्यांना आपल्या नातवाच्या मृत्यूचे दुःख सहन झाले नाही. अवघ्या काही दिवसांतच आमच्या कुटुंबाने दोन पिढ्या गमावल्या."
पंतप्रधान मोदी, मी फक्त एक आई म्हणून हे पत्र लिहीत आहे. मी सहानुभूती किंवा कोणतीही विशेष मदत मागत नाही. मी फक्त न्याय मागत आहे. मुलाला न्याय मिळत नसल्याने आमचे दुःख दिवसेंदिवस वाढतच जाते. केतनला परत आणता येणार नाही, पण ज्यांनी त्याचा जीव घेतला त्यांना शक्य तितकी कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. मला फक्त माझ्या मुलासाठी न्याय हवा आहे.
कृपया माझ्या मुलाच्या मृत्यू प्रकरणाकडे लक्ष द्या. मी हात जोडून तुम्हाला नम्रपणे विनंती करतो की, कृपया माझ्या मुलाच्या मृत्यू प्रकरणाकडे लक्ष दिले जाईल आणि त्याला कोणताही विलंब न लावता न्याय मिळेल. कृपया केतनला केवळ एक केस फाईल बनू देऊ नका. तो कोणाचा तरी मुलगा होता, कोणाचा तरी नातू होता, कोणाचा तरी भाऊ होता. पण माझ्यासाठी, तो माझं सर्वस्व होता. "मी दररोज रात्री त्याच्या फोटोकडे बघते आणि म्हणते, 'बाळा, तुझी आई अजूनही तुझ्यासाठी लढत आहे.'ज्या दिवशी मी त्याच्या फोटोकडे पाहून म्हणेल की 'बाळा, तुला न्याय मिळाला आहे. या दिवसाची मी वाट पहात आहे. असा भावनिक मजकूर त्यांनी या पत्रात लिहीला आहे.