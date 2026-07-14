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केतन अग्रवालच्या आईचे पंतप्रधान मोदींना पत्र; सियाच्या नावाचा पात्रात कुठेच उल्लेख नाही

केतन अग्रवालच्या आईने पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहीले आहे. या पत्रात त्यांनी सियाच्या नावाचा कुठचे उल्लेख केला नाही. मात्र, मुलाला न्याय मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 14, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:46 PM IST
केतन अग्रवालच्या आईचे पंतप्रधान मोदींना पत्र; सियाच्या नावाचा पात्रात कुठेच उल्लेख नाही

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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केतन अग्रवालच्या आईचे पंतप्रधान मोदींना पत्र; सियाच्या नावाचा पात्रात कुठेच उल्लेख नाही
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