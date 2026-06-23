/केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; सिया गोयलच्या मित्राच्या वकिलांचा खळबळजनक दावा; पोलिसांवरच केले अत्यंत गंभीर आरोप

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल या तरुणाचा मावळ तालुक्यातील लोहगड किल्ल्यावर 400 फूट खोल दरीत कोसळून मृत्यू झाला. फोटोची पोज देताना केतन अग्रवाल घसरुन दरीत पडला नसून त्याला ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली आहे. केतन अग्रवालच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी सिया आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरीवर गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात आता धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. सिया गोयलच्या मित्राच्या वकिलांचा खळबळजनक दावा करत पोलिसांवरच गंभीर आरोप केले आहेत.
केतन अग्रवाल खून प्रकरणात आरोपी चेतन चौधरी यांचे वकील राम शहाणे यांनी न्यायालयात महत्त्वाचा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, सिया गोयल आणि केतन अग्रवाल यांचे लग्न ठरले होते आणि दोघांमध्ये चांगले संबंध होते. लोहगड किल्ल्यावर फिरत असताना केतनचा पाय घसरून तो दरीत कोसळला आणि हा प्रकार अपघाती असल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला आहे. तसेच, केतनच्या कुटुंबीयांच्या दबावामुळे पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केल्याचेही वकिलांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाचा अधिक तपास करण्यासाठी पोलिसांनी मागितलेली सात दिवसांची पोलीस कोठडी न्यायालयाने मंजूर केली असून तपास यंत्रणा आता या प्रकरणातील सर्व पैलूंची सखोल चौकशी करणार आहे. गहुंजे येथील 25 वर्षीय केतन विशाल अग्रवाल लोहगड किल्ल्यावरील 400 खोल दरीत कोसळून दुर्दैवी मृत्यू झालाय. केतन अवघ्या 10 दिवसांनंतर जयपूरमध्ये विवाहबंधनात अडकणार होता. घरात लग्नाची जय्यत तयारी सुरू असतानाच तो आपल्या होणारी पत्नी सिया हिचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी लोहगडवर गेला होता.
केतन आणि सिया दोघांचं अरेंज मॅरेज होतं. 17 कोटी रुपये खर्चून जयपूरला डेस्टिनेशन वेडिंग करण्याचं ठरलं होतं. लग्नासाठी दोन विमानंही बुक केली होती. पण नवरीला नवरा पसंत नव्हता. मग नवरीनं फिरण्याच्या बहाण्यानं नव-याला लोहगडावर नेलं आणि तिथंच त्याचा कडेलोट केला.
कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, सिया वारंवार केतनसोबत वाद घालत होती. 4 जूनला ट्रेकिंगला न आल्यामुळे तिने रडारड आणि हट्ट केल्याचंही सांगितलं जात आहे. अखेर वाढदिवसानिमित्त तिची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी केतन लोहगडावर गेला. पण तोच त्याच्या आयुष्यातला अखेरचा दिवस ठरला. घटनेनंतर साखरपुड्यानंतर केतनने व्यक्त केलेल्या काही शंका त्याच्या वडिलांच्या डोळ्यांसमोर पुन्हा उभ्या राहिल्या. आणि आपण किती मोठ्या संकटाकडे दुर्लक्ष केलं, याची जाणीव त्यांना झाली.