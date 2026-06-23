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केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; सिया गोयलच्या मित्राच्या वकिलांचा खळबळजनक दावा; पोलिसांवरच केले अत्यंत गंभीर आरोप

पुण्यातील केतन अग्रवाल या तरुणाचा लोहगड किल्ल्यावर 400 फूट खोल दरीत कोसळून मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी सिया आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरीवर गुन्हा दाखल केला. सिया गोयलच्या मित्राच्या वकिलांचा खळबळजनक दावा केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 23, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:42 PM IST
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; सिया गोयलच्या मित्राच्या वकिलांचा खळबळजनक दावा; पोलिसांवरच केले अत्यंत गंभीर आरोप

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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