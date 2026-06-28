Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणातील एक्सकलुसिव्ह माहिती; त्या दिवशी सियाला जबरदस्ती कारमध्ये बसवलं

केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणातील एक्सकलुसिव्ह माहिती; 'त्या' दिवशी सियाला जबरदस्ती कारमध्ये बसवलं

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणी कॅब चालकाची पोलिसांकडून चौकशी करण्यात येत आहे. याच कॅब चालकाने सिया आणि केतन यांना मुंबई विमानतळावर सोडले होते. जिथे केतनसह अत्यंत विचित्र प्रकार घडला होता. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 28, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:21 PM IST
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणातील एक्सकलुसिव्ह माहिती; 'त्या' दिवशी सियाला जबरदस्ती कारमध्ये बसवलं

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणातील एक्सकलुसिव्ह माहिती; 'त्या' दिवशी सियाला जबरदस्ती कारमध्ये बसवलं
pune7 min ago
2
Anti defection law47 min ago
3
Offshore Airport In Palghar54 min ago
4
Ind Vs Ire59 min ago
5
Ind vs Aus1 hr ago