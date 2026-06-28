केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणातील एक्सकलुसिव्ह माहिती; 'त्या' दिवशी सियाला जबरदस्ती कारमध्ये बसवलं

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात रोज नव नवीन खुलासे समोर येत आहेत. 18 जून रोजी केतन अग्रवाल याचा लोहगडावरून मृत्यू झाला. केतनचा मृत्यू हा अपघाती नसून त्याला लोहगजावरुन ढकलून दिल्याचा पोलिसांना संशय आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी केतनची होणारी पत्नी सिया हिच्यासह तिचा प्रियकर चेतन यांना ताब्यात घेतले आहे. केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणातील एक्सकलुसिव्ह माहिती समोर आली आहे. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणी कॅब चालकाची पोलिसांकडून चौकशी करण्यात येत आहे. सिया-केतनला विमानतळावर सोडणा-या चालकाकडून प्रकरणाची माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
सिया आणि केतन ला प्री-वेडिंग शूटसाठी मुंबई विमानतळावर ज्या कॅब चालकाने सोडलं त्या कॅब चालकाची चौकशी पोलिसांनी केली. या चौकशीत कॅब चालकाने सिया आणि तिचा भाऊ साहिल यांच्यामध्ये पुणे ते रावेत च्या दरम्यान वाद झाले असल्याची माहिती दिली. त्यानं पोलिसांना सांगितले की साहिल रियाला गाडीमध्ये बसण्यासाठी जबरदस्ती करत होता. या जबाबानंतर आता लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी सियाचा भाऊ साहिलला पुन्हा लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्यामध्ये चौकशीसाठी बोलवल आहे. सिया आणि साहिल यांच्यात खरंच वाद झाले होते का ? कॅब चालकाने सांगितलेली माहिती सत्य आहे का ? हे पडताळण्यासाठी साहिल आणि कॅब चालकाची समोरासमोर चौकशी केली जाणार आहे.
सिया आणि केतन यांना एरअरपोर्टवर सोडून मी निघालो. 200 मीटर पुढे गेल्यावर मला केतन याचा फोन आला. कारमध्ये बॅग राहिली आहे का? किंवा माझा पासपोर्ट तिकडे पडला आहे का असे विचारले. मी नाही सांगितल्यावर त्यांनी मला व्हिडिओ कॉल केला आणि ऑन कॅमेरा कारची तपासणी करायला सांगितले. यानंचर त्यांनी मला एअरपोर्टवर परत बोलावले. मी 200 मीटर अंतरावरुन परत एपोर्टवर गेलो. केतन यांनी संपूर्ण कार चेक केली. त्यांचा पासपोर्ट कुठेच सापडला नाही असे कॅब चालकाने पोलिसांना सांगितले. दरम्यान, पुण्याहून निघाल्यावर लोणावळ्यात फूड प्लाजाजवळ केतन यांनी कार थांबवली होती तेव्हा सियाने काही बॅगा काढल्या होत्या असे देखील कॅब ड्रायव्हरने पोलिसांना सांगितले आहे.
केतन अग्रवाल आणि सिया गोयल यांचे 25 नोव्हेंबर रोजी राजस्थानमध्ये शाही लग्न होणार होतं. यापूर्वी 19 फेब्रुवारीला दोघांचा साखरपुडा पार पडला होता. लग्नाआधी कुटुंबीयांसह बाली येथे विशेष प्री-वेडिंग शूटचे नियोजन करण्यात आले होतं. त्यासाठी विमान तिकिटे आणि इतर सर्व तयारीही पूर्ण करण्यात आली होती. मात्र, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात बालीसाठी निघालेल्या दोन्ही कुटुंबांचा हा दौरा ऐनवेळी रद्द झाला.पोलीस तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, मुंबई विमानतळावर पोहोचल्यानंतर केतनचा पासपोर्ट सापडत नसल्याचं लक्षात आलं. त्यामुळे संपूर्ण बाली ट्रिप रद्द करावी लागली. पोलिसांच्या तपासात हा पासपोर्ट सियानंच लपवून नंतर फाडून टाकल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सर्वजण नाश्त्यासाठी थांबलं असताना "मोबाईल गाडीत राहिला आहे" असे सांगून सिया गाडीत आली. याचवेळी तिने केतनचा पासपोर्ट बॅगेतून काढला आणि वॉशरूम मध्ये फाडून नष्ट केल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, बालीमधील प्री-वेडिंग शूट होऊ नये, यासाठी हा प्रकार घडवण्यात आला असावा. कारण त्याच काळात केतनच्या हत्येचा कटही रचला जात असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. एकीकडे केतन लग्न आणि प्री-वेडिंगच्या तयारीत व्यस्त होता, तर दुसरीकडे सिया आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी हत्येचे नियोजन करत होते, अशी माहिती तपासातून पुढे येत आहे.