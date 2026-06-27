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केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; लॉकअपमध्ये सियाने पोलिसांकडे अशी वस्तू मागितली की सगळे शॉक झाले

केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात पोलिसांनी त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन या दोघांना ताब्यात घेतले आहे. पोलिस या दोघांची कसून चौकशी करत आहेत. सियाने लॉकअपमध्ये पोलिसांकडे अदब मागणी केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 27, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:22 PM IST
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; लॉकअपमध्ये सियाने पोलिसांकडे अशी वस्तू मागितली की सगळे शॉक झाले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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