/केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; लॉकअपमध्ये सियाने पोलिसांकडे अशी वस्तू मागितली की सगळे शॉक झाले

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला आहे. 18 जून रोजी केतन अग्रवाल याचा मृत्यू झाला. लोहगडावरून पडून केतनचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. फोटोची पोज देताना केतन अग्रवाल घसरुन दरीत पडला नसून त्याला ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली. केतनची होणारी पत्नी सिया हिच्यासह तिचा प्रियकर केतन याला याप्रकरणी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. सियाच्या चौकशीत धक्कादायक खुलासे होत आहेत. अशात लॉकअपमध्ये असलेल्या सियाने पोलिसांकडे अशी वस्तू मागितली की पोलिसही ऐकून शॉक झाले.
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात तपास जसजसा पुढे सरकतोय, तसतसे नव नवीन खुलासे होत आहते. पोलीस तपासात सिया गोयलविषयी अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. केतन तोतरा होता आणि टक्कल झाकण्यासाठी पॅच किंवा विग वापरत असल्यामुळे त्याच्याशी लग्न करायचे नव्हत असा जबाब सियानं दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सियानं हा आरोप केला असला, तरी केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी मात्र हा दावा फेटाळला आहे. केतन डोक्याला पॅच वापरत असल्याची माहिती सिया आणि तिच्या कुटुंबाला आधीपासूनच होती, असं त्यांचं म्हणणं आहे. जर केतन पसंत नव्हता तर लग्न का ठरवलं? दोघांची वारंवार भेट का होत होती? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होतायेत. सियाच्या या दाव्यांमागे दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे का? याचाही तपास पोलीस करत आहेत.
सियाला दारू पिण्यासह अनेक वाईट सवयी होत्या. तिचे पार्टी करतानाचे, दारु पितानेच अनेक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहेत. तिच्या वागण्यामुळे तिचे कुटुंब त्रस्त होते. त्यांच्या मते, याच कारणामुळे तिचे आयुष्य पुन्हा मार्गी लागावे म्हणून कुटुंबाने तिचे लग्न एका चांगल्या आणि श्रीमंत कुटुंबात लावण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान आता सिया कॉकमध्येच पोलिसांकडे बियरची मागणी केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. पोलिसांनी सियाची ही मागणी फेटाळून लावली असून, तिचा चांगलचं खडसावले आहे. सिया पोलिसांना रुबाब दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तपास अधिकाऱ्यांना सिया उडवा उडवीची उत्तरे देत आहे. यामुळे तपास अधिकारी तिच्यावर संतापले आहेत.
सिया गोयल आणि चेतन अग्रवाल यांची आमने सामने चौकशी करण्यात आली. यावेळी दोघांमध्ये वाद झाले. पोलिसांसमोर दोघांमध्ये जुंपली. ते एकमेकांवर केतनच्या मृत्यूचा आरोप ढकलत होते. दोघेनी पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत होते असा देकील आरोप केला जात आहे.