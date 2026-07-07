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सिया आणि चेतनचं लग्न कुठे झालं? लग्नाला कोण हजर होतं? केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात पोलिसांच्या हाती लागली खळबजनक माहिती

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सध्या पोलीस तपास करत आहेत. मात्र यात आता पोलिसांना वेगळाच संशय येतोय.. सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी चार महिन्यांपूर्वी गुपचूप विवाह केल्याचा पोलिसांना संशय आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 07, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:33 PM IST
सिया आणि चेतनचं लग्न कुठे झालं? लग्नाला कोण हजर होतं? केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात पोलिसांच्या हाती लागली खळबजनक माहिती

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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