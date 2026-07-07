/सिया आणि चेतनचं लग्न कुठे झालं? लग्नाला कोण हजर होतं? केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात पोलिसांच्या हाती लागली खळबजनक माहिती

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात अत्यंत धक्कादायक ट्विस्ट आला आहे. केतनची होणारी पत्नी सिया गोयलचे लग्न झाले असल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. सिया आणि चेतनचं लग्न कुठे झालं? लग्नाला कोण हजर होतं? याबबात देखील अत्यंत महत्वाची माहिती पोलिसांच्या हाती लागली आहे. यामुळे या प्रकरणात पोलिसांना सिया आणि चेतन विरोधात भक्कम पुरावे सापडले आहेत.
केतन अग्रवालच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी सिया आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी याला ताब्यात घेतले आहे. 18 जून रोजी लोहगडावरुन पडून केतनचा मृत्यू झाला. मात्र, सिया आणि चेतन या दोघांनी कट रचून केतनला लोहगडावरुन खाली फेकून त्याची हत्या केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सिया आणि चेतनचं संभाषण आणि चॅटिंगमधून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आरोपींच्या मोबाईलमधील सहा ते सात महिन्यांपासूनच्या चॅटिंगची सखोल पडताळणी केली. पॉडकास्ट, व्हिडिओ आणि वेब सिरीज पाहून गुन्हा कसा करावा, याविषयी माहिती घेतल्याचे समोर आल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. भारतातील विविध राज्यांमध्ये घडलेल्या खुनांच्या घटनांचा अभ्यास करून कोणत्या पद्धतीने गुन्हा केल्यास संशय कमी येईल, याबाबत आरोपींनी माहिती गोळा केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
केतन अग्रवाल याच्या खूनातील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी चार महिन्यांपुर्वीच गुपचूप विवाह केला असल्याची धक्कादायक माहिती पोलिसांच्या तपासातून समोर आली आहे. हा विवाह दोघांनी कुटूंबियांच्या परस्पर केला असल्याचा दावा देखील करण्यात आला आहे. त्यांच्यामधील झालेले संभाषण तसेच चॅटिंग यामधून वेगवेगळी धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. आरोपींच्या मोबाईलमधील सहा ते सात महिन्यांपासूनच्या चॅटिंगची सखोल पडताळणी केली. यावेळी त्यांच्या संभाषणातून त्यांचे लग्न झाल्याची बाब समोर आल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
सिया आणि चेतनचं लग्न कुठे झालं याचा देखील पोलिस शोध घेत आहेत. पुणे ग्रामीण पोलीस सिया आणि चेतनच्या मित्र मौत्रिणीची तसेच स्थानिक नोंदणी कार्यालयात तपास करत आहेत. सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चौधरी यांनी चार महिन्यांपूर्वी स्थानिक नोंदणी कार्यालयात गुपचूप लग्न केले होते का याचा पोलिस तपास करत आहेत. सियाच्या कॉलेजमधील दोन मैत्रिणींनी साक्षीदार म्हणून सह्या केल्या होत्या अशी माहिती पोलिसांना तपासात मिळाली आहे. पोलिस सियाच्या मैत्रिणींची चौकशी करत असल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे. सिया आणि चेतन यांचे लग्न खरोखरच झाले होते याची खात्री करण्यासाठी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह प्रमाणपत्र आहे का, याची पोलीस पडताळणी करत आहेत.
तर, दुसरीकडे एका हॉटेलरुममध्ये चेतने सियाच्या भांगात कुंकू भरले. दोघांनी एकेमकांच्या गळ्यात वर माला घातल्याचे समजते. सियाने सोशल मिडियावर एक फोटो शेअर केला होता. या फोटोमध्ये सिया आणि चेतन दोघांच्या गळ्यात हार होते. सिया आणि चेतनच्या लग्नाचा हा फोटो आहे. सियाने चेतन सोबत लग्न केल्यानंतर हा फोटो इंस्टाग्राम स्टेटसला ठेवला होता. मात्र, नंतर तिने हा फोटो डिलीट केला. पोलिस आता हा पोटो रिकव्हर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पोलिस सिया आणि चेतन यांच्या बँक खात्याची तपासणी करत आहेत. रजिस्टर मॅरेजसाठी आवश्यक असलेली प्रोसेस लवकर व्हावी तसेच या सिक्रेट लग्नाबाबत कुणालाही कळू नये म्हणून एका एजंटची मदत घेतल्याचा पोलिसांना संशय आहे.