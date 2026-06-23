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पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट! अटकेनंतर सियाचा व्हिडिओ व्हायरल, केतनच्या मृत्यूच्या दुसऱ्याच दिवशी शेअर केली पोस्ट

पुण्यातील  केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट आहे. अटकेनंतर सियाचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. केतनच्या मृत्यूच्या दुसऱ्याच दिवशी सियाने हा व्हिडिओ शेअर केला होता. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 23, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:46 PM IST
पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट! अटकेनंतर सियाचा व्हिडिओ व्हायरल, केतनच्या मृत्यूच्या दुसऱ्याच दिवशी शेअर केली पोस्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट! अटकेनंतर सियाचा व्हिडिओ
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