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केतन अग्रवाल याच्या मृत्यूच्या एक दिवस आधी सियाने काय केले? CCTV फुटेज पाहून पोलिसही चक्रावले

केतन अग्रवाल याच्या मृत्यूच्या एक दिवस आधीचे CCTV फुटेज पोलिसांच्या हाती लागले आहे. पुण्यातील एक कॅफेतील हे CCTV फुटेज आहे. या CCTV फुटेजमध्ये सिया आणि चेतन एकमेकांशी बोलताना दिसत आहेत.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 25, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:56 PM IST
केतन अग्रवाल याच्या मृत्यूच्या एक दिवस आधी सियाने काय केले? CCTV फुटेज पाहून पोलिसही चक्रावले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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